Xarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadi
Jahon chempionati starti arafasida Angliya terma jamoasi sardori Xarri Keyn raqiblar qalbida jiddiy xavotir uygʻotmoqda. Guruh bosqichining ilk turida inglizlarga qarshi maydonga tushadigan Xorvatiya terma jamoasi himoyachisi Duje Caleta-Car raqib hujumchisining mahoratiga yuqori baho berib, uni dunyo futbolidagi eng aqlli oʻyinchilardan biri deb atadi. Tomas Tuxel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasi Dallasda oʻtadigan L guruhi oʻyiniga asosiy favorit sifatida qaralmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xarri Keyn ushbu turnirga oʻz faoliyatidagi eng samarali mavsumlardan birini oʻtkazib yetib keldi. U Bavariya safida barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 61 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bunday hayratlanarli statistika nafaqat muxlislarni, balki professional himoyachilarni ham hushyor torttirmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, xorvatiyaliklar Keynning har qanday vaziyatda xavf tugʻdira olish qobiliyatini yaxshi anglab turishibdi.
Maydondagi intellekt va harakatlarDuje Caleta-Car avvalgi toʻqnashuvlarda Keyn gol ura olmagan boʻlsa-da, uning umumiy oʻyini oʻzida katta taassurot qoldirganini taʼkidladi. "Keyn Yevropa chempionatida bizga qarshi oʻyinda gol urmagan boʻlsa ham, harakatlari bilan meni hayron qoldirgandi. Uning maydonda oʻzini tutishi va pozitsiya tanlashi — haqiqiy oʻyin ustasi ekanligidan dalolat beradi. U nima qilayotganini aniq biladi", — deydi xorvatiyalik himoyachi.
Keyn Angliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar hisoblanadi. U 114 ta uchrashuvda 79 ta gol urishga erishgan. Biroq, uning xalqaro faoliyati bir qator ogʻriqli magʻlubiyatlar bilan ham bogʻliq. Xususan, Italiya va Ispaniyaga qarshi Yevropa chempionati finallaridagi magʻlubiyatlar, shuningdek, 2018-yilgi Jahon chempionati yarim finalida aynan Xorvatiyadan qabul qilingan magʻlubiyat hujumchining faoliyatida chuqur iz qoldirgan.
Tayyorgarlik va kutilmagan koʻngilsizlikHozirda AQSHda boʻlib turgan Angliya terma jamoasi tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Keyn yaqinda Yangi Zelandiyaga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida gʻalaba golini urib, oʻzining ajoyib sport formasida ekanligini koʻrsatdi. Shunga qaramay, jamoa lagerida kutilmagan voqea sodir boʻldi: Kanzas-Siti shahrida jamoa avtomobilidan sardorga tegishli boʻlgan maxsus tayyorlangan futbol butsalari oʻgʻirlab ketilgani haqida maʼlumotlar tarqaldi.
Xorvatiya terma jamoasi esa tajribaga tayanmoqda. Qatardagi 2022-yilgi mundialda uchinchi oʻrinni egallagan jamoa Keynni toʻxtatish uchun jamoaviy intizom zarurligini biladi. Caleta-Car Angliyani toʻxtatishning yagona yoʻli — Keynga boʻsh maydon qoldirmaslik va murabbiy koʻrsatmalarini aniq bajarish ekanini aytdi. "Ular bitta vaziyat bilan oʻyin taqdirini hal qila oladigan individual mahoratli futbolchilarga ega. Lekin biz tayyormiz va ilk oʻyinni intiqlik bilan kutyapmiz", — deya qoʻshimcha qildi u.
…