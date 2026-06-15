Xarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadi

·0·Sport
Xarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadi

Jahon chempionati starti arafasida Angliya terma jamoasi sardori Xarri Keyn raqiblar qalbida jiddiy xavotir uygʻotmoqda. Guruh bosqichining ilk turida inglizlarga qarshi maydonga tushadigan Xorvatiya terma jamoasi himoyachisi Duje Caleta-Car raqib hujumchisining mahoratiga yuqori baho berib, uni dunyo futbolidagi eng aqlli oʻyinchilardan biri deb atadi. Tomas Tuxel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasi Dallasda oʻtadigan L guruhi oʻyiniga asosiy favorit sifatida qaralmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xarri Keyn ushbu turnirga oʻz faoliyatidagi eng samarali mavsumlardan birini oʻtkazib yetib keldi. U Bavariya safida barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 61 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bunday hayratlanarli statistika nafaqat muxlislarni, balki professional himoyachilarni ham hushyor torttirmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, xorvatiyaliklar Keynning har qanday vaziyatda xavf tugʻdira olish qobiliyatini yaxshi anglab turishibdi.

Maydondagi intellekt va harakatlar

Duje Caleta-Car avvalgi toʻqnashuvlarda Keyn gol ura olmagan boʻlsa-da, uning umumiy oʻyini oʻzida katta taassurot qoldirganini taʼkidladi. "Keyn Yevropa chempionatida bizga qarshi oʻyinda gol urmagan boʻlsa ham, harakatlari bilan meni hayron qoldirgandi. Uning maydonda oʻzini tutishi va pozitsiya tanlashi — haqiqiy oʻyin ustasi ekanligidan dalolat beradi. U nima qilayotganini aniq biladi", — deydi xorvatiyalik himoyachi.

Keyn Angliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar hisoblanadi. U 114 ta uchrashuvda 79 ta gol urishga erishgan. Biroq, uning xalqaro faoliyati bir qator ogʻriqli magʻlubiyatlar bilan ham bogʻliq. Xususan, Italiya va Ispaniyaga qarshi Yevropa chempionati finallaridagi magʻlubiyatlar, shuningdek, 2018-yilgi Jahon chempionati yarim finalida aynan Xorvatiyadan qabul qilingan magʻlubiyat hujumchining faoliyatida chuqur iz qoldirgan.

Tayyorgarlik va kutilmagan koʻngilsizlik

Hozirda AQSHda boʻlib turgan Angliya terma jamoasi tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Keyn yaqinda Yangi Zelandiyaga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida gʻalaba golini urib, oʻzining ajoyib sport formasida ekanligini koʻrsatdi. Shunga qaramay, jamoa lagerida kutilmagan voqea sodir boʻldi: Kanzas-Siti shahrida jamoa avtomobilidan sardorga tegishli boʻlgan maxsus tayyorlangan futbol butsalari oʻgʻirlab ketilgani haqida maʼlumotlar tarqaldi.

Xorvatiya terma jamoasi esa tajribaga tayanmoqda. Qatardagi 2022-yilgi mundialda uchinchi oʻrinni egallagan jamoa Keynni toʻxtatish uchun jamoaviy intizom zarurligini biladi. Caleta-Car Angliyani toʻxtatishning yagona yoʻli — Keynga boʻsh maydon qoldirmaslik va murabbiy koʻrsatmalarini aniq bajarish ekanini aytdi. "Ular bitta vaziyat bilan oʻyin taqdirini hal qila oladigan individual mahoratli futbolchilarga ega. Lekin biz tayyormiz va ilk oʻyinni intiqlik bilan kutyapmiz", — deya qoʻshimcha qildi u.

Xarri KeynAngliyaXorvatiyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Bugun, 15:38Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiIspaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 15:33Joze Mourinyu Real Madridga qaytmoqda: Raul Asensio jamoaning yangi davri haqida gapirdiJoze Mourinyu Real Madridga qaytmoqda: Raul Asensio jamoaning yangi davri haqida gapirdiBugun, 15:32“Real” klubida afsonaviy to‘rtinchi raqamning yangi egasi ma’lum bo‘ldi...“Real” klubida afsonaviy to‘rtinchi raqamning yangi egasi ma’lum bo‘ldi...Bugun, 15:25Harry Kane Amerika futboliga oʻtadimi? NFL yulduzi ingliz hujumchisining imkoniyatlarini baholadiHarry Kane Amerika futboliga oʻtadimi? NFL yulduzi ingliz hujumchisining imkoniyatlarini baholadiBugun, 14:52Nyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaNyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?