Energetik sabab erkakning yuzidagi katta o‘simta tarmoqlarda turli bahslarga sabab bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda haydovchi bilan bog‘liq video keng tarqalib, foydalanuvchilar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Videoda aytilishicha, u uzoq vaqt rulda yurgani uchun muntazam energetik ichimliklar iste’mol qilgan. Muallifning ta’kidlashicha, shu sababli uning tanasida qo‘ziqoringa o‘xshash yarasimon o‘simta paydo bo‘lgan.
Mazkur holat qisqa vaqt ichida minglab tomoshabinlar e’tiborini tortdi. Ayrimlar bu voqeani energetik ichimliklarning salomatlikka salbiy ta’siri bilan bog‘lagan bo‘lsa, boshqalar bu da’vo hali tibbiy jihatdan tasdiqlanmaganini ta’kidlamoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…