Feyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqda
Niderlandiyaning Feyenoord klubi murabbiylar shtabida jiddiy oʻzgarishlar amalga oshirilmoqda. Liverpul bosh murabbiyi Arne Slot bilan birga Angliyaga yoʻl olgan mutaxassislar yana Rotterdamga qaytishga yaqin turibdi. Bu jarayon klubning sobiq yulduzi Robin van Persie jamoani tark etganidan soʻng boshlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashri xabariga koʻra, Feyenoord bosh murabbiyligiga klub afsonasi va Arsenal hamda Barselona jamoalarining sobiq himoyachisi Giovanni van Bronckhorst tayinlanmoqda. 51 yoshli mutaxassis bilan barcha rasmiyatchiliklar hal etilgach, u Erediviziya grandi bilan ikki yillik shartnoma imzolashi kutilmoqda. Bu Van Bronckhorst uchun De Kuip stadionidagi ikkinchi murabbiylik davri boʻladi.
Tanish chehralar va yangi tarkibVan Bronckhorstning qaytishi nafaqat bosh murabbiy oʻzgarishi, balki Liverpul muxlislarini ham hayron qoldiradigan voqelik bilan kechmoqda. Gap shundaki, Arne Slotning Angliyadagi eng yaqin yordamchilaridan biri Sipke Hulshoff ham Rotterdamga qaytmoqda. Hulshoff Liverpul shtabida maydondagi mashgʻulotlar uchun bevosita masʼul boʻlgan asosiy personajlardan biri edi.
Sipke Hulshoffning tajribasi nafaqat klub darajasida, balki xalqaro maydonda ham eʼtirof etilgan. U 2023-yildan 2024-yil yoziga qadar Ronald Koeman boshchiligidagi Niderlandiya terma jamoasida ham faoliyat yuritgan. Uning Van Bronckhorst shtabiga qoʻshilishi Feyenoordda oʻziga xos davomiylikni taʼminlashi kutilmoqda.
Yangi murabbiylar shtabida John de Wolf va Said Bakkati kabi mutaxassislar ham oʻz oʻrinlarini saqlab qolishadi. Bu esa jamoaning ichki muhitini barqaror ushlab turishga xizmat qiladi. Robin van Persie ketganidan soʻng yuzaga kelgan boʻshliqni toʻldirish uchun klub rahbariyati aynan sinalgan kadrlarga ishonch bildirishga qaror qildi.
Van Bronckhorstning muvaffaqiyatli oʻtmishiGiovanni van Bronckhorst 2015-2019-yillar davomida Feyenoordni boshqarib, klub tarixida oʻchmas iz qoldirgan. Uning qoʻl ostida jamoa 18 yillik tanaffusdan soʻng, 2017-yilda mamlakat chempionligini qoʻlga kiritgan edi. Shuningdek, u ikki bor Niderlandiya kubogi va bir marta Yoxan Kroyff sovrini (Superkubok) egasiga aylangan.
Feyenoorddan ketganidan soʻng, u Xitoyning Guangzhou City, Shotlandiyaning Rangers va Turkiyaning Besiktas klublarida faoliyat yuritdi. Ayniqsa, Rangers bilan Yevropa ligasi finaliga qadar yetib borgani uning murabbiylik salohiyati yuqori ekanligini yana bir bor isbotladi. Endilikda u oʻz vatanida yana bir bor grand jamoani choʻqqiga olib chiqishni maqsad qilgan.
…