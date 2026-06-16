Feyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqda

·0·Sport
Feyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqda

Niderlandiyaning Feyenoord klubi murabbiylar shtabida jiddiy oʻzgarishlar amalga oshirilmoqda. Liverpul bosh murabbiyi Arne Slot bilan birga Angliyaga yoʻl olgan mutaxassislar yana Rotterdamga qaytishga yaqin turibdi. Bu jarayon klubning sobiq yulduzi Robin van Persie jamoani tark etganidan soʻng boshlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri xabariga koʻra, Feyenoord bosh murabbiyligiga klub afsonasi va Arsenal hamda Barselona jamoalarining sobiq himoyachisi Giovanni van Bronckhorst tayinlanmoqda. 51 yoshli mutaxassis bilan barcha rasmiyatchiliklar hal etilgach, u Erediviziya grandi bilan ikki yillik shartnoma imzolashi kutilmoqda. Bu Van Bronckhorst uchun De Kuip stadionidagi ikkinchi murabbiylik davri boʻladi.

Tanish chehralar va yangi tarkib

Van Bronckhorstning qaytishi nafaqat bosh murabbiy oʻzgarishi, balki Liverpul muxlislarini ham hayron qoldiradigan voqelik bilan kechmoqda. Gap shundaki, Arne Slotning Angliyadagi eng yaqin yordamchilaridan biri Sipke Hulshoff ham Rotterdamga qaytmoqda. Hulshoff Liverpul shtabida maydondagi mashgʻulotlar uchun bevosita masʼul boʻlgan asosiy personajlardan biri edi.

Sipke Hulshoffning tajribasi nafaqat klub darajasida, balki xalqaro maydonda ham eʼtirof etilgan. U 2023-yildan 2024-yil yoziga qadar Ronald Koeman boshchiligidagi Niderlandiya terma jamoasida ham faoliyat yuritgan. Uning Van Bronckhorst shtabiga qoʻshilishi Feyenoordda oʻziga xos davomiylikni taʼminlashi kutilmoqda.

Yangi murabbiylar shtabida John de Wolf va Said Bakkati kabi mutaxassislar ham oʻz oʻrinlarini saqlab qolishadi. Bu esa jamoaning ichki muhitini barqaror ushlab turishga xizmat qiladi. Robin van Persie ketganidan soʻng yuzaga kelgan boʻshliqni toʻldirish uchun klub rahbariyati aynan sinalgan kadrlarga ishonch bildirishga qaror qildi.

Van Bronckhorstning muvaffaqiyatli oʻtmishi

Giovanni van Bronckhorst 2015-2019-yillar davomida Feyenoordni boshqarib, klub tarixida oʻchmas iz qoldirgan. Uning qoʻl ostida jamoa 18 yillik tanaffusdan soʻng, 2017-yilda mamlakat chempionligini qoʻlga kiritgan edi. Shuningdek, u ikki bor Niderlandiya kubogi va bir marta Yoxan Kroyff sovrini (Superkubok) egasiga aylangan.

Feyenoorddan ketganidan soʻng, u Xitoyning Guangzhou City, Shotlandiyaning Rangers va Turkiyaning Besiktas klublarida faoliyat yuritdi. Ayniqsa, Rangers bilan Yevropa ligasi finaliga qadar yetib borgani uning murabbiylik salohiyati yuqori ekanligini yana bir bor isbotladi. Endilikda u oʻz vatanida yana bir bor grand jamoani choʻqqiga olib chiqishni maqsad qilgan.

FeyenoordLiverpulGiovanni Van BronckhorstArne SlotNiderlandiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiYoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiBugun, 20:08Iliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiIliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 19:59Rodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiRodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 19:53Anvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 19:52Joze Mourinyo Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun Dortmund yulduzini tanladiJoze Mourinyo Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun Dortmund yulduzini tanladiBugun, 19:13Manchester Siti Yoshko Gvardiol bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirmoqdaManchester Siti Yoshko Gvardiol bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirmoqdaBugun, 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi