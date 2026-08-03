O‘zbekistonda ChatGPT orqali yaratilgan qiz akkaunt ortida ayol emas, erkak turgani ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda sun’iy intellekt texnologiyasidan foydalanib, internetda soxta shaxs sifatida faoliyat yuritgan erkak sud tomonidan javobgarlikka tortildi.
Ma’lum qilinishicha, u ChatGPT va boshqa sun’iy intellekt vositalari yordamida realistik ayol obrazini yaratib, TikTok ijtimoiy tarmog‘ida "BEGOYIM" nomi bilan akkaunt ochgan. Sahifada joylashtirilgan suratlar va kontent tufayli ko‘plab foydalanuvchilar uni haqiqiy qiz deb qabul qilgan.
Oradan ko‘p o‘tmay, akkauntga o‘nlab erkaklar obuna bo‘lib, tanishish maqsadida xabarlar yo‘llay boshlagan. Ayrimlari samimiy muloqot o‘rnatishga uringan, boshqalari esa turli iliq so‘zlar va e’tibor bildirish orqali suhbatni davom ettirishga harakat qilgan.
Biroq tekshiruvlar davomida "BEGOYIM" nomi ortida ayol emas, erkak turgani ma’lum bo‘ldi. Shundan so‘ng holat huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘rganilib, ish sudgacha yetkazilgan.
…