Toshkentda qurilish maydonida yer o‘pirildi: rasmiylar hodisa yuzasidan bayonot berdi
Toshkent shahrining Olmazor tumanida joylashgan qurilish maydonida yer o‘pirilishi sodir bo‘ldi. Hodisa haqidagi videolar va xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ayrim manbalarda bir kishi tuproq ostida qolgani haqida ma’lumotlar ham paydo bo‘ldi.
Biroq Toshkent shahar hokimligi ushbu ma’lumotlarga izoh berib, hozircha hodisa oqibatida jabrlanganlar aniqlanmaganini ma’lum qildi. Shuningdek, tibbiy yordam so‘rab murojaat qilganlar ham qayd etilmagan.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, voqea Olmazor tumanidagi Orzu massivi, 3-uy manzilida joylashgan qurilish obyektida sodir bo‘lgan. Holatni har tomonlama o‘rganish maqsadida maxsus komissiya tuzilgan.
Komissiya tarkibiga Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi sohasini nazorat qilish inspeksiyasi, prokuratura hamda boshqa tegishli idoralar mutaxassislari jalb qilingan.
…