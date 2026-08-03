Toshkentda qurilish maydonida yer o‘pirildi: rasmiylar hodisa yuzasidan bayonot berdi

·0·Jamiyat
Toshkentda qurilish maydonida yer o‘pirildi: rasmiylar hodisa yuzasidan bayonot berdi

Toshkent shahrining Olmazor tumanida joylashgan qurilish maydonida yer o‘pirilishi sodir bo‘ldi. Hodisa haqidagi videolar va xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ayrim manbalarda bir kishi tuproq ostida qolgani haqida ma’lumotlar ham paydo bo‘ldi.

Biroq Toshkent shahar hokimligi ushbu ma’lumotlarga izoh berib, hozircha hodisa oqibatida jabrlanganlar aniqlanmaganini ma’lum qildi. Shuningdek, tibbiy yordam so‘rab murojaat qilganlar ham qayd etilmagan.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, voqea Olmazor tumanidagi Orzu massivi, 3-uy manzilida joylashgan qurilish obyektida sodir bo‘lgan. Holatni har tomonlama o‘rganish maqsadida maxsus komissiya tuzilgan.

Komissiya tarkibiga Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi sohasini nazorat qilish inspeksiyasi, prokuratura hamda boshqa tegishli idoralar mutaxassislari jalb qilingan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda ChatGPT orqali yaratilgan qiz akkaunt ortida ayol emas, erkak turgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda ChatGPT orqali yaratilgan qiz akkaunt ortida ayol emas, erkak turgani ma’lum bo‘ldiBugun, 01:22Energetik sabab erkakning yuzidagi katta o‘simta tarmoqlarda turli bahslarga sabab bo‘ldiEnergetik sabab erkakning yuzidagi katta o‘simta tarmoqlarda turli bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 01:17O‘zbekistonda demografik o‘zgarishlar: tug‘ilish pasaymoqda, o‘lim ko‘paymoqdaO‘zbekistonda demografik o‘zgarishlar: tug‘ilish pasaymoqda, o‘lim ko‘paymoqdaKecha, 16:55Chorvoqda kriminal to‘qnashuv: 13 kishi qo‘lga olindiChorvoqda kriminal to‘qnashuv: 13 kishi qo‘lga olindiKecha, 13:24ZIL yuk mashinasi katta yo‘lda ag‘darilib, pomidorlar sochilib ketdiZIL yuk mashinasi katta yo‘lda ag‘darilib, pomidorlar sochilib ketdi01.08, 20:22Shoshilinch xabar: agar uy hayvoningiz o‘lsa, 7 kun ichida davlatga xabar berishni unutmangShoshilinch xabar: agar uy hayvoningiz o‘lsa, 7 kun ichida davlatga xabar berishni unutmang01.08, 19:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda