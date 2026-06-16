Xans Nimann Toshkentdagi turnir va o‘zbek palovi haqida gapirdi
Poytaxtimiz Toshkent shahri yana bir bor dunyo ahlining diqqat markazida bo‘lib, dunyoning eng sara aql-idrok sohiblarini o‘zida jamladi. Shaxmat olamining eng shov-shuvli va mashhur siymolaridan biri, amerikalik taniqli grossmeyster Xans Nimann Toshkentda yuksak saviyada tashkil etilgan «UzChess Cup Masters» xalqaro turniridagi ishtirokidan so‘ng o‘z taassurotlarini oshkor qildi. Sayyoramizning eng kuchli shaxmatchilari ro‘yxatidan mustahkam joy olgan Nimann mazkur yirik musobaqani 7-pog‘onada yakunladi. U doska ortida kechgan 9 ta shiddatli imkoniyatdan jami 4 ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘ldi. Turnir yakunlanganidan so‘ng, amerikalik grossmeyster o‘zining rasmiy virtual sahifalari orqali o‘zbek xalqiga xos bo‘lgan betakror va samimiy mehmondo‘stlik uchun cheksiz minnatdorlik bildirdi.
«Aeroportdagi o‘zbek palovi va shaxmatga bo‘lgan kuchli muhabbat»
Xans Nimann o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi maxsus murojaatida Toshkent safari unda juda iliq taassurotlar qoldirganini va yurtimizdan katta ilhom olganini yashirib o‘tirmadi:
Amerikalik grossmeyster Xans Nimannning samimiy dil izhorlari:
«Garchi Toshkent zaminida o‘tgan mazkur yirik turnir men kutgan va men xohlagan darajada ideal kechmagan bo‘lsa-da, lekin ushbu ajoyib safarni aeroportning o‘zidayoq tayyorlangan milliy va klassik o‘zbek palovidan bahramand bo‘lgan holda yakunladim. O‘zbekiston xalqining shaxmat sport turiga bo‘lgan cheksiz muhabbati, ishtiyoqi va ichki energiyasi odamni haqiqatdan ham ruhlantiradi. Men qadimiy va navqiron Samarqand shahrida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga yana qaytishni juda katta orziqish va hayajon bilan kutib qolaman!»
Quyidagi rasmiy musobaqa yakunlari va siyosiy-sport tahlili jadvali orqali «UzChess Cup Masters» turnirining yakuniy natijalari hamda Xans Nimannning xalqaro shaxmat olamidagi maqomi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa nomi va o‘tkazilgan joyi
Xalqaro turnirning mutlaq g‘olibi
Dramatik tay-breykdagi raqib
Xans Nimannning turnirdagi ko‘rsatkichi
Nimannning JCH FIDЕ reytingidagi o‘rni
Grossmeysterning bosib o‘tgan mashhurlik yo‘li
UzChess Cup Masters
(Toshkent shahri)
Muhiddin Madaminov
(19 yoshda, O‘zbekiston)
Shamsiddin Vohidov
(Klassik bosqichda 5,5 ochkodan)
7-o‘rin
(9 ta o‘yindan 4 ochko)
12-o‘rin
(Elit toifa, 2742 reyting)
2022 yil: Magnus Karlsen bilan bo‘lgan mojaroli duel
19 yoshli o‘zbek iste’dod egasining g‘alabasi va Nimann afsonasi
O‘zbekistonlik muxlislar uchun mazkur turnirning yana bir quvonchli jihati shundaki, «UzChess Cup Masters» bosh sovrini va mutlaq g‘olibligi 19 yoshli mahoratli shaxmatchimiz Muhiddin Madaminovga nasib etdi. Yosh iste’dod egasi o‘ta dramatik va asabiy ruhda kechgan hal qiluvchi tay-breyk bahsida o‘z vatandoshi, tajribali Shamsiddin Vohidov ustidan g‘alaba qozonib, bosh kubokni qo‘lga kiritdi. Qayd etish lozimki, dastlabki klassik bosqich yakunlariga ko‘ra, har ikki o‘zbek shaxmatchisi ham 5,5 ochkodan jamg‘arib, peshqadamlik qilishayotgan edi.
Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, amerikalik mehmon Xans Nimann Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) tomonidan e’lon qilingan rasmiy jahon reytingining klassik yo‘nalishi bo‘yicha 2742 reyting ochkosi bilan sayyoraning eng kuchli shaxmatchilari ichida 12-o‘rinni egallab turibdi. U 2020 yillardan keyin, xususan, 2022 yilda jahon toji sohibi Magnus Karlsen bilan yuz bergan dunyodagi eng shov-shuvli va mojaroli dueldan so‘ng butun dunyo matbuoti nazariga tushdi. Hozirda u sayyoramizning eng ko‘zga ko‘ringan va o‘ziga xos uslubga ega shaxmat yulduzlaridan biri hisoblanadi.
Aql-idrok sporti bo‘lmish shaxmat olamidagi eng so‘nggi qaynoq bahslar, o‘zbek grossmeysterlarining dunyo maydonlaridagi tarixiy zafarlari, Samarqand Olimpiadasiga ko‘rilayotgan tayyorgarliklar va eksklyuziv sport xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…