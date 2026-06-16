Xans Nimann Toshkentdagi turnir va o‘zbek palovi haqida gapirdi

·38·Sport
Xans Nimann Toshkentdagi turnir va o‘zbek palovi haqida gapirdi

Poytaxtimiz Toshkent shahri yana bir bor dunyo ahlining diqqat markazida bo‘lib, dunyoning eng sara aql-idrok sohiblarini o‘zida jamladi. Shaxmat olamining eng shov-shuvli va mashhur siymolaridan biri, amerikalik taniqli grossmeyster Xans Nimann Toshkentda yuksak saviyada tashkil etilgan «UzChess Cup Masters» xalqaro turniridagi ishtirokidan so‘ng o‘z taassurotlarini oshkor qildi. Sayyoramizning eng kuchli shaxmatchilari ro‘yxatidan mustahkam joy olgan Nimann mazkur yirik musobaqani 7-pog‘onada yakunladi. U doska ortida kechgan 9 ta shiddatli imkoniyatdan jami 4 ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘ldi. Turnir yakunlanganidan so‘ng, amerikalik grossmeyster o‘zining rasmiy virtual sahifalari orqali o‘zbek xalqiga xos bo‘lgan betakror va samimiy mehmondo‘stlik uchun cheksiz minnatdorlik bildirdi.

«Aeroportdagi o‘zbek palovi va shaxmatga bo‘lgan kuchli muhabbat»

Xans Nimann o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi maxsus murojaatida Toshkent safari unda juda iliq taassurotlar qoldirganini va yurtimizdan katta ilhom olganini yashirib o‘tirmadi:

Amerikalik grossmeyster Xans Nimannning samimiy dil izhorlari:

«Garchi Toshkent zaminida o‘tgan mazkur yirik turnir men kutgan va men xohlagan darajada ideal kechmagan bo‘lsa-da, lekin ushbu ajoyib safarni aeroportning o‘zidayoq tayyorlangan milliy va klassik o‘zbek palovidan bahramand bo‘lgan holda yakunladim. O‘zbekiston xalqining shaxmat sport turiga bo‘lgan cheksiz muhabbati, ishtiyoqi va ichki energiyasi odamni haqiqatdan ham ruhlantiradi. Men qadimiy va navqiron Samarqand shahrida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga yana qaytishni juda katta orziqish va hayajon bilan kutib qolaman!»

Quyidagi rasmiy musobaqa yakunlari va siyosiy-sport tahlili jadvali orqali «UzChess Cup Masters» turnirining yakuniy natijalari hamda Xans Nimannning xalqaro shaxmat olamidagi maqomi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa nomi va o‘tkazilgan joyi

Xalqaro turnirning mutlaq g‘olibi

Dramatik tay-breykdagi raqib

Xans Nimannning turnirdagi ko‘rsatkichi

Nimannning JCH FIDЕ reytingidagi o‘rni

Grossmeysterning bosib o‘tgan mashhurlik yo‘li

UzChess Cup Masters


(Toshkent shahri)

Muhiddin Madaminov


(19 yoshda, O‘zbekiston)

Shamsiddin Vohidov


(Klassik bosqichda 5,5 ochkodan)

7-o‘rin


(9 ta o‘yindan 4 ochko)

12-o‘rin


(Elit toifa, 2742 reyting)

2022 yil: Magnus Karlsen bilan bo‘lgan mojaroli duel

19 yoshli o‘zbek iste’dod egasining g‘alabasi va Nimann afsonasi

O‘zbekistonlik muxlislar uchun mazkur turnirning yana bir quvonchli jihati shundaki, «UzChess Cup Masters» bosh sovrini va mutlaq g‘olibligi 19 yoshli mahoratli shaxmatchimiz Muhiddin Madaminovga nasib etdi. Yosh iste’dod egasi o‘ta dramatik va asabiy ruhda kechgan hal qiluvchi tay-breyk bahsida o‘z vatandoshi, tajribali Shamsiddin Vohidov ustidan g‘alaba qozonib, bosh kubokni qo‘lga kiritdi. Qayd etish lozimki, dastlabki klassik bosqich yakunlariga ko‘ra, har ikki o‘zbek shaxmatchisi ham 5,5 ochkodan jamg‘arib, peshqadamlik qilishayotgan edi.

Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, amerikalik mehmon Xans Nimann Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) tomonidan e’lon qilingan rasmiy jahon reytingining klassik yo‘nalishi bo‘yicha 2742 reyting ochkosi bilan sayyoraning eng kuchli shaxmatchilari ichida 12-o‘rinni egallab turibdi. U 2020 yillardan keyin, xususan, 2022 yilda jahon toji sohibi Magnus Karlsen bilan yuz bergan dunyodagi eng shov-shuvli va mojaroli dueldan so‘ng butun dunyo matbuoti nazariga tushdi. Hozirda u sayyoramizning eng ko‘zga ko‘ringan va o‘ziga xos uslubga ega shaxmat yulduzlaridan biri hisoblanadi.

Aql-idrok sporti bo‘lmish shaxmat olamidagi eng so‘nggi qaynoq bahslar, o‘zbek grossmeysterlarining dunyo maydonlaridagi tarixiy zafarlari, Samarqand Olimpiadasiga ko‘rilayotgan tayyorgarliklar va eksklyuziv sport xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Hans NiemannToshkentO'zbekistonSamarqandUzChess Cup Masters
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Faqat Erling Xoland emas: Norvegiya jahon chempionatida kutilmagan natija qayd etishi mumkinFaqat Erling Xoland emas: Norvegiya jahon chempionatida kutilmagan natija qayd etishi mumkinBugun, 07:20Argentina terma jamoasi: Lionel Messi uchun soʻnggi va mukammal jahon chempionatiArgentina terma jamoasi: Lionel Messi uchun soʻnggi va mukammal jahon chempionatiBugun, 07:11Joze Mourino «Real» tarkibiga Feliks Nmechani taklif etmoqchiJoze Mourino «Real» tarkibiga Feliks Nmechani taklif etmoqchiBugun, 06:39Ronaldu oltinchi Jahon chempionati starti oldidan yangi bayonot berdiRonaldu oltinchi Jahon chempionati starti oldidan yangi bayonot berdiBugun, 06:33Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashoratiRus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashoratiBugun, 06:15Kabo-Verde darvozaboni Vozinyaning obunachilari soni 2 millionga yetdi...Kabo-Verde darvozaboni Vozinyaning obunachilari soni 2 millionga yetdi...Bugun, 05:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi