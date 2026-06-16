Argentina terma jamoasi: Lionel Messi uchun soʻnggi va mukammal jahon chempionati
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni oʻz faoliyati davomida misli koʻrilmagan natijalarga erishdi. Uning qoʻl ostida "Albiseleste" ketma-ket uchta yirik turnirda — 2021-yilgi Kopa Amerika, 2022-yilgi jahon chempionati va 2024-yilgi Kopa Amerikada gʻalaba qozonib, jahon futbolidagi gegemonligini oʻrnatdi. Biroq, 2026-yilgi jahon chempionati yaqinlashgani sayin, jamoa oldida chempionlik unvonini himoya qilishdek oʻta murakkab vazifa turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tarixga nazar tashlaydigan boʻlsak, jahon chempionligini ketma-ket ikki marta qoʻlga kiritish juda kam uchraydigan hodisadir. Oxirgi marta bunday natijani 1962-yilda Braziliya qayd etgan edi. Zamonaviy futbolda esa amaldagi chempionlar koʻpincha keyingi turnirning guruh bosqichidayoq muvaffaqiyatsizlikka uchrayotganiga guvoh boʻlyapmiz. Goal.com tahlillariga koʻra, Argentina bu anʼanani buzish uchun tarkibda jiddiy islohotlarni amalga oshirishi lozim.
Keksa avlod va yangi qon zaruriyatiScaloni muvaffaqiyatlarining asosi tarkibdagi barqarorlik boʻlib kelgan. Hozirgi tarkibning 17 nafar aʼzosi Qatardagi gʻalabali turnirda ishtirok etgan, 16 nafari esa 2021-yildan beri jamoa bilan birga. Taqqoslash uchun, Braziliya yoki Angliya kabi grandlar soʻnggi besh yil ichida tarkibni deyarli 60-70 foizga yangilashga ulgurdi. Argentinada esa oʻzaro jipslashgan, bir-birini koʻzidan tushunadigan jamoa shakllangan.
Lekin bu barqarorlikning salbiy tomoni ham bor: jamoa qarib bormoqda. Hozirda tarkibning toʻqqiz nafar asosiy oʻyinchisi 30 yoshdan oshgan. Ular orasida Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul va albatta, afsonaviy Lionel Messi bor. 2026-yilgi mundial vaqtida Messi 39 yoshni qarshi oladi. Bu uning faoliyatidagi oltinchi va ehtimol, soʻnggi jahon chempionati boʻladi.
Lionel Messi uchun munosib xayrlashuv turnirini tashkil etish uchun Scaloni yosh iqtidorlarga koʻproq ishonch bildirishi kerak. Jamoa faqatgina tajribaga tayanib qolmasdan, maydonda katta hajmdagi ishni bajara oladigan, tezkor va baquvvat yoshlarni integratsiya qilishi shart. Angel Di Maria kabi tajribali yetakchining ketishi bu jarayonning boshlanishi boʻldi.
2026-yilgi jahon chempionatining 48 ta jamoa ishtirokidagi yangi formati Argentinaga guruh bosqichidan osonroq oʻtish imkonini berishi mumkin. Biroq, pley-offning hal qiluvchi bahslarida jismoniy holat va tarkib kengligi asosiy oʻringa chiqadi. Scaloni oʻzining "oltin avlodi" va yangi chiqayotgan yosh yulduzlar oʻrtasida mukammal muvozanatni topishi talab etiladi.
Xulosa qilib aytganda, Argentina terma jamoasining maqsadi aniq — Lionel Messi davrini yana bir jahon kubogi bilan yakunlash. Buning uchun esa jamoa oʻz oʻyin uslubini yangilashi va yosh iqtidorlarga asosiy rollarni topshirishdan qoʻrqmasligi lozim. Faqatgina shu yoʻl bilan ular Braziliyaning 60 yillik rekordini takrorlashlari mumkin.
…