Argentina terma jamoasi: Lionel Messi uchun soʻnggi va mukammal jahon chempionati

·0·Sport
Argentina terma jamoasi: Lionel Messi uchun soʻnggi va mukammal jahon chempionati

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni oʻz faoliyati davomida misli koʻrilmagan natijalarga erishdi. Uning qoʻl ostida "Albiseleste" ketma-ket uchta yirik turnirda — 2021-yilgi Kopa Amerika, 2022-yilgi jahon chempionati va 2024-yilgi Kopa Amerikada gʻalaba qozonib, jahon futbolidagi gegemonligini oʻrnatdi. Biroq, 2026-yilgi jahon chempionati yaqinlashgani sayin, jamoa oldida chempionlik unvonini himoya qilishdek oʻta murakkab vazifa turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tarixga nazar tashlaydigan boʻlsak, jahon chempionligini ketma-ket ikki marta qoʻlga kiritish juda kam uchraydigan hodisadir. Oxirgi marta bunday natijani 1962-yilda Braziliya qayd etgan edi. Zamonaviy futbolda esa amaldagi chempionlar koʻpincha keyingi turnirning guruh bosqichidayoq muvaffaqiyatsizlikka uchrayotganiga guvoh boʻlyapmiz. Goal.com tahlillariga koʻra, Argentina bu anʼanani buzish uchun tarkibda jiddiy islohotlarni amalga oshirishi lozim.

Keksa avlod va yangi qon zaruriyati

Scaloni muvaffaqiyatlarining asosi tarkibdagi barqarorlik boʻlib kelgan. Hozirgi tarkibning 17 nafar aʼzosi Qatardagi gʻalabali turnirda ishtirok etgan, 16 nafari esa 2021-yildan beri jamoa bilan birga. Taqqoslash uchun, Braziliya yoki Angliya kabi grandlar soʻnggi besh yil ichida tarkibni deyarli 60-70 foizga yangilashga ulgurdi. Argentinada esa oʻzaro jipslashgan, bir-birini koʻzidan tushunadigan jamoa shakllangan.

Lekin bu barqarorlikning salbiy tomoni ham bor: jamoa qarib bormoqda. Hozirda tarkibning toʻqqiz nafar asosiy oʻyinchisi 30 yoshdan oshgan. Ular orasida Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul va albatta, afsonaviy Lionel Messi bor. 2026-yilgi mundial vaqtida Messi 39 yoshni qarshi oladi. Bu uning faoliyatidagi oltinchi va ehtimol, soʻnggi jahon chempionati boʻladi.

Lionel Messi uchun munosib xayrlashuv turnirini tashkil etish uchun Scaloni yosh iqtidorlarga koʻproq ishonch bildirishi kerak. Jamoa faqatgina tajribaga tayanib qolmasdan, maydonda katta hajmdagi ishni bajara oladigan, tezkor va baquvvat yoshlarni integratsiya qilishi shart. Angel Di Maria kabi tajribali yetakchining ketishi bu jarayonning boshlanishi boʻldi.

2026-yilgi jahon chempionatining 48 ta jamoa ishtirokidagi yangi formati Argentinaga guruh bosqichidan osonroq oʻtish imkonini berishi mumkin. Biroq, pley-offning hal qiluvchi bahslarida jismoniy holat va tarkib kengligi asosiy oʻringa chiqadi. Scaloni oʻzining "oltin avlodi" va yangi chiqayotgan yosh yulduzlar oʻrtasida mukammal muvozanatni topishi talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, Argentina terma jamoasining maqsadi aniq — Lionel Messi davrini yana bir jahon kubogi bilan yakunlash. Buning uchun esa jamoa oʻz oʻyin uslubini yangilashi va yosh iqtidorlarga asosiy rollarni topshirishdan qoʻrqmasligi lozim. Faqatgina shu yoʻl bilan ular Braziliyaning 60 yillik rekordini takrorlashlari mumkin.

ArgentinaLionel MessiLionel ScaloniJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Faqat Erling Xoland emas: Norvegiya jahon chempionatida kutilmagan natija qayd etishi mumkinFaqat Erling Xoland emas: Norvegiya jahon chempionatida kutilmagan natija qayd etishi mumkinBugun, 07:20Joze Mourino «Real» tarkibiga Feliks Nmechani taklif etmoqchiJoze Mourino «Real» tarkibiga Feliks Nmechani taklif etmoqchiBugun, 06:39Ronaldu oltinchi Jahon chempionati starti oldidan yangi bayonot berdiRonaldu oltinchi Jahon chempionati starti oldidan yangi bayonot berdiBugun, 06:33Xans Nimann Toshkentdagi turnir va o‘zbek palovi haqida gapirdiXans Nimann Toshkentdagi turnir va o‘zbek palovi haqida gapirdiBugun, 06:27Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashoratiRus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashoratiBugun, 06:15Kabo-Verde darvozaboni Vozinyaning obunachilari soni 2 millionga yetdi...Kabo-Verde darvozaboni Vozinyaning obunachilari soni 2 millionga yetdi...Bugun, 05:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi