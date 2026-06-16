Urugvay terma jamoasi AQSH aeroportida qattiq tekshiruvga duch keldi
Shimoliy Amerika zamini mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha nufuzli JCH-2026 musobaqasi yashil maydonlardagi shiddatli bahslar bilan bir qatorda, uning atrofidagi qiziqarli va kutilmagan voqealar bilan ham dunyo sport jamoatchiligi e’tiborini tortishda davom etmoqda. Bu gal musobaqa tashkilotchilari va xavfsizlik tizimlarining o‘ta qattiqqo‘lligi Janubiy Amerikaning eng kuchli grandlaridan biri — Urugvay milliy terma jamoasi a’zolarining jiddiy sinovdan o‘tishiga sabab bo‘ldi. Mundialdagi debyut uchrashuvi oldidan okean ortiga yetib kelgan urugvaylik yulduzlar AQSH tuprog‘iga qadam qo‘ygan zahotiyoq mahalliy bojxona va xavfsizlik xizmatining kutilmagan va o‘ta sinchkov nazoratiga duch kelishdi.
Maxsus itlar yordamidagi nazorat va aeroportdagi tartib
Aeroport xavfsizlik xizmati xodimlarining talabiga binoan, Urugvay terma jamoasining barcha mashhur futbolchilari va murabbiylar shtabi a’zolari maxsus nazorat yo‘lagida bir qatorga tizilishga majbur bo‘lishdi. Ularning barcha shaxsiy yuklari, sport sumkalari va chemodanlari yerga izchillik bilan joylashtirildi. Shundan so‘ng, mahalliy huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari maxsus o‘rgatilgan xizmat itlari hamrohligida har bir yukni, har bir detalni alohida va juda sinchiklab ko‘zdan kechirib chiqishdi.
Ushbu noodatiy va ruhiy bosimga boy jarayon Urugvay terma jamoasi samolyoti AQSH aeroportiga kelib qo‘nganidan so‘ng darhol tashkil etilgan. E’tiborli jihati shundaki, jamoa a’zolari aynan mana shu shahar va stadionda o‘zlarining ushbu yilgi mundialdagi ilk rasmiy bahsini o‘tkazishlari belgilangan edi.
Biroq lotin amerikaliklarning safar mashaqqatlari faqatgina bojxonadagi tekshiruvlar bilan cheklanib qolmadi. Terma jamoa okean ortiga uchish davomida havo hududi bilan bog‘liq jiddiy texnik muammolarga ham ro‘baro‘ kelgan. Ma’lum bo‘lishicha, samolyot parvoz jadvalidan bir necha soatga kechikib harakatlangan. Urugvay futbol federatsiyasi vakillarining kuyunib OAVga ma’lum qilishicha, AQSH havo kengliklariga kirish uchun zarur bo‘lgan rasmiy ruxsatnoma o‘z vaqtida taqdim etilmagan. Bunga esa Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) tomonidan Meksika hududidan havoga ko‘tarilish uchun talab qilinadigan tegishli hujjatlarni so‘rash jarayoni asossiz ravishda kechiktirilgani asosiy sabab bo‘lgan.
Quyidagi rasmiy sport va tashkiliy tahlil jadvali orqali Urugvay terma jamoasining "H" guruhidagi holati, JCH-2026 turniridagi o‘yinlar taqvimi va AQSHdagi xavfsizlik insidentlari taqqosi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa guruhi va ishtirokchi maqomi
1-turdagi natija va o‘tkazilgan joyi
2-turdagi bo‘lajak raqib va sanasi
3-turdagi hal qiluvchi bahs va sanasi
AQSH hududida qattiq tekshiruvga uchragan ilk jamoa
Xavfsizlik nazoratining asosiy usuli
"H" guruhi
(Urugvay terma jamoasi)
1:1 (Durang)
Saudiya Arabistoniga qarshi, Mayami («Xard Rok» stadioni)
Kabo-Verde
(22 iyun kuni)
Ispaniya
(27 iyun kuni)
O‘zbekiston milliy terma jamoasi
(Ijtimoiy tarmoqlar shov-shuvi)
Maxsus o‘rgatilgan xizmat itlari va yuklarni to‘liq tintish
Mayamidagi dramatik durang va tanish manzara
Ushbu charchoqli sayohat va ruhiy bosimlarga qaramay, Urugvay terma jamoasi musobaqadagi ilk uchrashuvini o‘tkazishga muvaffaq bo‘ldi. "H" kvartetining birinchi turi doirasidagi Saudiya Arabistoni hamda Urugvay terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv 15 iyundan 16 iyunga o‘tar kechasi Florida shtatining go‘zal Mayami shahrida joylashgan muhtasham «Xard Rok» stadionida bo‘lib o‘tdi. Qiziqarli va kurashlarga boy o‘tgan ushbu bellashuvda g‘olib nomi aniqlanmadi va o‘yin 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan xotima topdi.
Guruh bosqichi doirasida Lotin Amerikasi vakillarini oldinda yana ikkita o‘ta muhim va hal qiluvchi uchrashuv kutib turibdi. Ular dastlab 22 iyun kuni Kabo-Verde terma jamoasiga qarshi (2-tur) maydonga tushishsa, guruhdagi so‘nggi uchrashuvni 27 iyun kuni Yevropa grandi — Ispaniya terma jamoasiga qarshi (3-tur) o‘tkazishadi.
O‘zbekistonlik muxlislar uchun tanish holat:
Eslatib o‘tamiz, ushbu Jahon chempionati bahslari joriy yilning 11 iyunidan 19 iyuliga qadar shiddatli tarzda uchta yirik davlat — AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tmoqda. E’tiborli va biz uchun og‘riqli jihati shundaki, AQSH chegarasini kesib o‘tish vaqtida mana shunday o‘ta qattiq va jiddiy tekshiruv tashkil etilgan ilk jamoa aynan bizning O‘zbekiston milliy terma jamoamiz bo‘lgan edi. O‘shanda hamyurtlarimizga nisbatan ko‘rsatilgan bunday munosabat ijtimoiy tarmoqlarda o‘zbek muxlislari va xalqaro ekspertlar orasida juda katta norozilik va qizg‘in muhokamalarni keltirib chiqargan edi. Ko‘rinib turibdiki, okean orti mezbonlari xavfsizlik masalasida hatto dunyo grandlariga ham hech qanday imtiyoz berishmayapti.
JCH-2026 musobaqasining eng so‘nggi va eksklyuziv kulis orti xabarlari, vakillarimizning Shimoliy Amerikadagi yurishlari va sport olamiga oid eng ishonchli voqealarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…