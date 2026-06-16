Urugvay terma jamoasi AQSH aeroportida qattiq tekshiruvga duch keldi

·47·Sport
Urugvay terma jamoasi AQSH aeroportida qattiq tekshiruvga duch keldi

Shimoliy Amerika zamini mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha nufuzli JCH-2026 musobaqasi yashil maydonlardagi shiddatli bahslar bilan bir qatorda, uning atrofidagi qiziqarli va kutilmagan voqealar bilan ham dunyo sport jamoatchiligi e’tiborini tortishda davom etmoqda. Bu gal musobaqa tashkilotchilari va xavfsizlik tizimlarining o‘ta qattiqqo‘lligi Janubiy Amerikaning eng kuchli grandlaridan biri — Urugvay milliy terma jamoasi a’zolarining jiddiy sinovdan o‘tishiga sabab bo‘ldi. Mundialdagi debyut uchrashuvi oldidan okean ortiga yetib kelgan urugvaylik yulduzlar AQSH tuprog‘iga qadam qo‘ygan zahotiyoq mahalliy bojxona va xavfsizlik xizmatining kutilmagan va o‘ta sinchkov nazoratiga duch kelishdi.

Maxsus itlar yordamidagi nazorat va aeroportdagi tartib

Aeroport xavfsizlik xizmati xodimlarining talabiga binoan, Urugvay terma jamoasining barcha mashhur futbolchilari va murabbiylar shtabi a’zolari maxsus nazorat yo‘lagida bir qatorga tizilishga majbur bo‘lishdi. Ularning barcha shaxsiy yuklari, sport sumkalari va chemodanlari yerga izchillik bilan joylashtirildi. Shundan so‘ng, mahalliy huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari maxsus o‘rgatilgan xizmat itlari hamrohligida har bir yukni, har bir detalni alohida va juda sinchiklab ko‘zdan kechirib chiqishdi.

Ushbu noodatiy va ruhiy bosimga boy jarayon Urugvay terma jamoasi samolyoti AQSH aeroportiga kelib qo‘nganidan so‘ng darhol tashkil etilgan. E’tiborli jihati shundaki, jamoa a’zolari aynan mana shu shahar va stadionda o‘zlarining ushbu yilgi mundialdagi ilk rasmiy bahsini o‘tkazishlari belgilangan edi.

Biroq lotin amerikaliklarning safar mashaqqatlari faqatgina bojxonadagi tekshiruvlar bilan cheklanib qolmadi. Terma jamoa okean ortiga uchish davomida havo hududi bilan bog‘liq jiddiy texnik muammolarga ham ro‘baro‘ kelgan. Ma’lum bo‘lishicha, samolyot parvoz jadvalidan bir necha soatga kechikib harakatlangan. Urugvay futbol federatsiyasi vakillarining kuyunib OAVga ma’lum qilishicha, AQSH havo kengliklariga kirish uchun zarur bo‘lgan rasmiy ruxsatnoma o‘z vaqtida taqdim etilmagan. Bunga esa Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) tomonidan Meksika hududidan havoga ko‘tarilish uchun talab qilinadigan tegishli hujjatlarni so‘rash jarayoni asossiz ravishda kechiktirilgani asosiy sabab bo‘lgan.

Quyidagi rasmiy sport va tashkiliy tahlil jadvali orqali Urugvay terma jamoasining "H" guruhidagi holati, JCH-2026 turniridagi o‘yinlar taqvimi va AQSHdagi xavfsizlik insidentlari taqqosi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa guruhi va ishtirokchi maqomi

1-turdagi natija va o‘tkazilgan joyi

2-turdagi bo‘lajak raqib va sanasi

3-turdagi hal qiluvchi bahs va sanasi

AQSH hududida qattiq tekshiruvga uchragan ilk jamoa

Xavfsizlik nazoratining asosiy usuli

"H" guruhi


(Urugvay terma jamoasi)

1:1 (Durang)


Saudiya Arabistoniga qarshi, Mayami («Xard Rok» stadioni)

Kabo-Verde


(22 iyun kuni)

Ispaniya


(27 iyun kuni)

O‘zbekiston milliy terma jamoasi


(Ijtimoiy tarmoqlar shov-shuvi)

Maxsus o‘rgatilgan xizmat itlari va yuklarni to‘liq tintish

Mayamidagi dramatik durang va tanish manzara

Ushbu charchoqli sayohat va ruhiy bosimlarga qaramay, Urugvay terma jamoasi musobaqadagi ilk uchrashuvini o‘tkazishga muvaffaq bo‘ldi. "H" kvartetining birinchi turi doirasidagi Saudiya Arabistoni hamda Urugvay terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv 15 iyundan 16 iyunga o‘tar kechasi Florida shtatining go‘zal Mayami shahrida joylashgan muhtasham «Xard Rok» stadionida bo‘lib o‘tdi. Qiziqarli va kurashlarga boy o‘tgan ushbu bellashuvda g‘olib nomi aniqlanmadi va o‘yin 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan xotima topdi.

Guruh bosqichi doirasida Lotin Amerikasi vakillarini oldinda yana ikkita o‘ta muhim va hal qiluvchi uchrashuv kutib turibdi. Ular dastlab 22 iyun kuni Kabo-Verde terma jamoasiga qarshi (2-tur) maydonga tushishsa, guruhdagi so‘nggi uchrashuvni 27 iyun kuni Yevropa grandi — Ispaniya terma jamoasiga qarshi (3-tur) o‘tkazishadi.

O‘zbekistonlik muxlislar uchun tanish holat:

Eslatib o‘tamiz, ushbu Jahon chempionati bahslari joriy yilning 11 iyunidan 19 iyuliga qadar shiddatli tarzda uchta yirik davlat — AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tmoqda. E’tiborli va biz uchun og‘riqli jihati shundaki, AQSH chegarasini kesib o‘tish vaqtida mana shunday o‘ta qattiq va jiddiy tekshiruv tashkil etilgan ilk jamoa aynan bizning O‘zbekiston milliy terma jamoamiz bo‘lgan edi. O‘shanda hamyurtlarimizga nisbatan ko‘rsatilgan bunday munosabat ijtimoiy tarmoqlarda o‘zbek muxlislari va xalqaro ekspertlar orasida juda katta norozilik va qizg‘in muhokamalarni keltirib chiqargan edi. Ko‘rinib turibdiki, okean orti mezbonlari xavfsizlik masalasida hatto dunyo grandlariga ham hech qanday imtiyoz berishmayapti.

JCH-2026 musobaqasining eng so‘nggi va eksklyuziv kulis orti xabarlari, vakillarimizning Shimoliy Amerikadagi yurishlari va sport olamiga oid eng ishonchli voqealarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

UrugvayAQSHJCh-2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchiSandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchiBugun, 08:56Makgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiMakgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiBugun, 08:44Infantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiInfantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiBugun, 08:33Lionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiLionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiBugun, 08:19Eron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildiEron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildiBugun, 08:17Jahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdiJahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdiBugun, 08:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi