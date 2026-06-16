Eron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi faqatgina gollar va shiddatli bahslar bilan emas, balki uning ortidagi yirik siyosiy-tashkiliy mojarolar bilan ham dunyo sport jamoatchiligi diqqat markaziga chiqmoqda. Bu galgi jiddiy bahs-munozaralar markazida geosiyosiy vaziyat tufayli o‘ta murakkab sharoitda qolayotgan Eron milliy terma jamoasi va uning bosh murabbiyi Amir G‘alenoyi turibdi. Mundialning debyut uchrashuvi yakunlanishi bilan forslar ustozi o‘z jamoasiga nisbatan ko‘rsatilayotgan noodatiy va o‘ta qattiqqo‘l munosabatni OAV qarshisida ochiqlab tashladi.
«Bizga hatto nafas rostlash uchun ham imkon berishmadi»
Jahon chempionatining guruh bosqichi 1-turi doirasida Yangi Zelandiya terma jamoasiga qarshi kechgan va 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlangan og‘ir o‘yindan so‘ng, Eron terma jamoasiga zudlik bilan AQSH hududini tark etish haqida qat’iy buyruq berilgan. Vaholanki, ushbu uchrashuv Los-Anjeles shahrida bo‘lib o‘tgan va Eron jamoasining 2-tur doirasidagi Belgiyaga qarshi (21 iyun kuni) navbatdagi muhim o‘yini ham aynan mana shu shaharda o‘tkazilishi belgilangan.
Eron terma jamoasi bosh murabbiyi Amir G‘alenoyining bayonoti:
«Futbolchilarimga og‘ir o‘yindan so‘ng jismoniy jihatdan tiklanishlari uchun hatto qisqa vaqt ham berishmadi. Bahs tugashi bilan bizga: „Darhol bu yerdan ketishingiz kerak“, degan qat’iy talab qo‘yildi. Professional futbolda o‘yindan keyingi tiklanish jarayoni o‘yinchilar sog‘lig‘i va keyingi uchrashuv taqdiri uchun juda muhim hisoblanadi. Ammo bizni samolyotga o‘tqazib, chegara ortiga — Tixuanaga qaytarib yuborishdi. Bu holat bizni jiddiy xavotirga solmoqda.
Rostini aytsam, nega bizga nisbatan bunday keskin choralar ko‘rilayotganini tushunmayapmiz. Bu juda ajablanarli va g‘alati tuyulyapti. Meni nazarimda, bu yerda global qarorlar FIFA tomonidan emas, balki butunlay boshqa nufuzli tashkilotlar yoki siyosiy doiralarda qabul qilinayotgandek. Aslida reja bo‘yicha biz bellashuvdan ikki kun oldin kelib, o‘yindan keyin bir kecha mehmonxonada qolib, kuchimizni tiklab, ertasi kuni tushlikkacha mashg‘ulot bazamizga qaytishimiz kerak edi. Ushbu mundialda eng ko‘p bosim va ta’qibga uchrayotgan jamoa aynan biz bo‘lib turibmiz».
Quyidagi maxsus siyosiy-sport tahlili jadvali orqali Eron terma jamoasining AQSH hududida bo‘lish shartlari, JCH-2026 turniridagi o‘yinlar taqvimi va logistika mashaqqatlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa bosqichi va guruhi
1-turdagi natija va o‘yin joyi
2-turdagi raqib va o‘tkazilish sanasi
AQSH chegarasini kesib o‘tishning maxsus sharti
Terma jamoaning rasmiy mashg‘ulot bazasi
Los-Anjelesdan bazagacha bo‘lgan masofa
JCH-2026 guruh bosqichi
2:2 (Durang)
Yangi Zelandiya, (Los-Anjeles)
Belgiya terma jamoasi
(21 iyun kuni)
Faqatgina rasmiy o‘yin kunlari AQSHda bo‘lish
Tixuana shahri
(Meksika hududi)
225 kilometr
(Samolyot va avtobusda parvoz)
Siyosiy cheklovlar va Meksikadagi «surgun»
Tajribali mutaxassis Amir G‘alenoyi matbuot anjumani davomida jamoaga AQSH tuprog‘ini zudlik bilan bo‘shatib qo‘yish buyrug‘ini aynan kim yoki qaysi davlat organi berganini ochiq aytmadi. Biroq ushbu vaziyatning sabablari mundial boshlanishidan avval e’lon qilingan maxsus viza shartnomalariga borib taqaladi.
Ma’lum bo‘lishicha, rasmiy Vashington va Tehron o‘rtasidagi keskin siyosiy munosabatlar tufayli, eronlik futbolchilarga AQSH hududida uzoq muddat qolish taqiqlangan. Tasdiqlangan qoidalarga ko‘ra, Eron terma jamoasi a’zolari AQSH tuprog‘iga faqat va faqat rasmiy o‘yin kunlarigina kirishlari mumkin. Shu sababli, jamoaning asosiy mashg‘ulot qarorgohi AQSHda emas, balki qo‘shni Meksikaning chegaradosh Tixuana shahrida tashkil etilgan. Eronliklar har bir o‘yin uchun Los-Anjelesga 225 km masofani bosib o‘tib, kelib-ketishga majbur bo‘lishmoqda. Bunday og‘ir logistika va tinimsiz parvozlar futbolchilarning jismoniy holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatmay qolmaydi, albatta.
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, kulis ortidagi siyosiy intrigalar, jamoalarning Shimoliy Amerikadagi yurishlari va sport olamiga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…