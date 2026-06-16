Eron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildi

·26·Sport
Eron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi faqatgina gollar va shiddatli bahslar bilan emas, balki uning ortidagi yirik siyosiy-tashkiliy mojarolar bilan ham dunyo sport jamoatchiligi diqqat markaziga chiqmoqda. Bu galgi jiddiy bahs-munozaralar markazida geosiyosiy vaziyat tufayli o‘ta murakkab sharoitda qolayotgan Eron milliy terma jamoasi va uning bosh murabbiyi Amir G‘alenoyi turibdi. Mundialning debyut uchrashuvi yakunlanishi bilan forslar ustozi o‘z jamoasiga nisbatan ko‘rsatilayotgan noodatiy va o‘ta qattiqqo‘l munosabatni OAV qarshisida ochiqlab tashladi.

«Bizga hatto nafas rostlash uchun ham imkon berishmadi»

Jahon chempionatining guruh bosqichi 1-turi doirasida Yangi Zelandiya terma jamoasiga qarshi kechgan va 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlangan og‘ir o‘yindan so‘ng, Eron terma jamoasiga zudlik bilan AQSH hududini tark etish haqida qat’iy buyruq berilgan. Vaholanki, ushbu uchrashuv Los-Anjeles shahrida bo‘lib o‘tgan va Eron jamoasining 2-tur doirasidagi Belgiyaga qarshi (21 iyun kuni) navbatdagi muhim o‘yini ham aynan mana shu shaharda o‘tkazilishi belgilangan.

Eron terma jamoasi bosh murabbiyi Amir G‘alenoyining bayonoti:

«Futbolchilarimga og‘ir o‘yindan so‘ng jismoniy jihatdan tiklanishlari uchun hatto qisqa vaqt ham berishmadi. Bahs tugashi bilan bizga: „Darhol bu yerdan ketishingiz kerak“, degan qat’iy talab qo‘yildi. Professional futbolda o‘yindan keyingi tiklanish jarayoni o‘yinchilar sog‘lig‘i va keyingi uchrashuv taqdiri uchun juda muhim hisoblanadi. Ammo bizni samolyotga o‘tqazib, chegara ortiga — Tixuanaga qaytarib yuborishdi. Bu holat bizni jiddiy xavotirga solmoqda.

Rostini aytsam, nega bizga nisbatan bunday keskin choralar ko‘rilayotganini tushunmayapmiz. Bu juda ajablanarli va g‘alati tuyulyapti. Meni nazarimda, bu yerda global qarorlar FIFA tomonidan emas, balki butunlay boshqa nufuzli tashkilotlar yoki siyosiy doiralarda qabul qilinayotgandek. Aslida reja bo‘yicha biz bellashuvdan ikki kun oldin kelib, o‘yindan keyin bir kecha mehmonxonada qolib, kuchimizni tiklab, ertasi kuni tushlikkacha mashg‘ulot bazamizga qaytishimiz kerak edi. Ushbu mundialda eng ko‘p bosim va ta’qibga uchrayotgan jamoa aynan biz bo‘lib turibmiz».

Quyidagi maxsus siyosiy-sport tahlili jadvali orqali Eron terma jamoasining AQSH hududida bo‘lish shartlari, JCH-2026 turniridagi o‘yinlar taqvimi va logistika mashaqqatlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa bosqichi va guruhi

1-turdagi natija va o‘yin joyi

2-turdagi raqib va o‘tkazilish sanasi

AQSH chegarasini kesib o‘tishning maxsus sharti

Terma jamoaning rasmiy mashg‘ulot bazasi

Los-Anjelesdan bazagacha bo‘lgan masofa

JCH-2026 guruh bosqichi

2:2 (Durang)


Yangi Zelandiya, (Los-Anjeles)

Belgiya terma jamoasi


(21 iyun kuni)

Faqatgina rasmiy o‘yin kunlari AQSHda bo‘lish

Tixuana shahri


(Meksika hududi)

225 kilometr


(Samolyot va avtobusda parvoz)

Siyosiy cheklovlar va Meksikadagi «surgun»

Tajribali mutaxassis Amir G‘alenoyi matbuot anjumani davomida jamoaga AQSH tuprog‘ini zudlik bilan bo‘shatib qo‘yish buyrug‘ini aynan kim yoki qaysi davlat organi berganini ochiq aytmadi. Biroq ushbu vaziyatning sabablari mundial boshlanishidan avval e’lon qilingan maxsus viza shartnomalariga borib taqaladi.

Ma’lum bo‘lishicha, rasmiy Vashington va Tehron o‘rtasidagi keskin siyosiy munosabatlar tufayli, eronlik futbolchilarga AQSH hududida uzoq muddat qolish taqiqlangan. Tasdiqlangan qoidalarga ko‘ra, Eron terma jamoasi a’zolari AQSH tuprog‘iga faqat va faqat rasmiy o‘yin kunlarigina kirishlari mumkin. Shu sababli, jamoaning asosiy mashg‘ulot qarorgohi AQSHda emas, balki qo‘shni Meksikaning chegaradosh Tixuana shahrida tashkil etilgan. Eronliklar har bir o‘yin uchun Los-Anjelesga 225 km masofani bosib o‘tib, kelib-ketishga majbur bo‘lishmoqda. Bunday og‘ir logistika va tinimsiz parvozlar futbolchilarning jismoniy holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatmay qolmaydi, albatta.

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, kulis ortidagi siyosiy intrigalar, jamoalarning Shimoliy Amerikadagi yurishlari va sport olamiga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

IranAmir GhalenoeiAQSHLos-AnjelesFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiMakgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiBugun, 08:44Infantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiInfantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiBugun, 08:33Lionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiLionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiBugun, 08:19Jahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdiJahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdiBugun, 08:12Dembele faoliyatini qaysi klubda davom ettirish bo‘yicha bir qarorga keldiDembele faoliyatini qaysi klubda davom ettirish bo‘yicha bir qarorga keldiBugun, 08:07Urugvay terma jamoasi AQSH aeroportida qattiq tekshiruvga duch keldiUrugvay terma jamoasi AQSH aeroportida qattiq tekshiruvga duch keldiBugun, 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi