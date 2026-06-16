Antonio Rüdiger va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar yakunlandi: Yangi shartnoma imzolandi
Ispaniyaning Real Madrid klubi oʻz himoya chizigʻining yetakchisi Antonio Rüdiger bilan amaldagi kelishuvni uzaytirganini rasman eʼlon qildi. Koʻplab mish-mishlarga chek qoʻygan ushbu qaror jamoaning mudofaa barqarorligini taʼminlash yoʻlidagi muhim qadam boʻldi. Germaniyalik tajribali himoyachi endilikda 2027-yilning iyuniga qadar "Qirollik klubi" sharafini himoya qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, 33 yoshli markaziy himoyachi dastlab uzoqroq muddatli shartnoma tarafdori boʻlgan edi. Biroq u klubning yoshi oʻtgan futbolchilarga nisbatan qoʻllaydigan qatʼiy siyosatini hurmat qilgan holda, bir yillik uzaytirish shartiga rozi boʻldi. Real Madrid rahbariyati odatda maʼlum yoshdan oshgan oʻyinchilarga faqat bir mavsumlik yangilanishlarni taklif etadi va Rüdiger ushbu tizimga boʻysunishni tanladi.
Klub siyosati va himoyadagi yetakchilikMadridliklar Dani Carvajal va David Alaba kabi tajribali himoyachilar bilan xayrlashganidan soʻng, Rüdigerning jamoada qolishi oʻta muhim ahamiyat kasb etdi. Sobiq Chelsi aʼzosi boʻlgan futbolchi 2022-yilda erkin agent sifatida Madridga kelganidan buyon nafaqat maydonda, balki kiyinish xonasida ham haqiqiy yetakchiga aylandi. Uning tajribasi va jangovarligi jamoaning yosh himoyachilari uchun namuna boʻlib xizmat qilmoqda.
Klub tomonidan berilgan rasmiy bayonotda shunday deyiladi: "Real Madrid CF va Antonio Rüdiger oʻzaro kelishuvga erishdilar, unga koʻra futbolchi 2027-yil 30-iyungacha klubda qoladi". Ushbu xabardan soʻng futbolchi oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida klub logotipi va "Mening klubim" degan yozuv bilan oʻz minnatdorchiligini izhor etdi.
Sogʻliq bilan bogʻliq muammolar va matonatOʻtgan mavsum Rüdiger uchun oson kechmadi. U surunkali ogʻriqlar va jismoniy muammolar bilan kurashishiga toʻgʻri keldi. Hatto Londonga borib, maxsus muolajalar olgani va jarrohlik amaliyotini oʻtagani ham maʼlum. Shunga qaramay, u koʻplab oʻyinlarda ogʻriqni yengib, toʻliq formada boʻlmasa-da, yuqori saviyada toʻp surdi. Uning bunday matonati ham muxlislar, ham klub rahbariyati tomonidan yuksak baholandi.
Endilikda Antonio Rüdiger yangi tayinlangan bosh murabbiy Joze Mourinyo qoʻl ostida oʻz oʻrnini mustahkamlashga harakat qiladi. Mavsum yakuniga kelib oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklagan himoyachi yangi chaqiriqlarga tayyor ekanini koʻrsatdi. Hozirda futbolchining asosiy eʼtibori Germaniya terma jamoasi bilan 2026-yilgi Jahon chempionatiga qaratilgan.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer yangiligi qiziqarli, boisi Real Madrid mamlakatimizda eng koʻp muxlisga ega klublardan biri sanaladi. Rüdigerning qolishi jamoaning Chempionlar ligasi va Ispaniya chempionatidagi ambitsiyalari oʻzgarmasligidan dalolat beradi.
…