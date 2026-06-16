Antonio Rüdiger va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar yakunlandi: Yangi shartnoma imzolandi

·44·Sport
Antonio Rüdiger va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar yakunlandi: Yangi shartnoma imzolandi

Ispaniyaning Real Madrid klubi oʻz himoya chizigʻining yetakchisi Antonio Rüdiger bilan amaldagi kelishuvni uzaytirganini rasman eʼlon qildi. Koʻplab mish-mishlarga chek qoʻygan ushbu qaror jamoaning mudofaa barqarorligini taʼminlash yoʻlidagi muhim qadam boʻldi. Germaniyalik tajribali himoyachi endilikda 2027-yilning iyuniga qadar "Qirollik klubi" sharafini himoya qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, 33 yoshli markaziy himoyachi dastlab uzoqroq muddatli shartnoma tarafdori boʻlgan edi. Biroq u klubning yoshi oʻtgan futbolchilarga nisbatan qoʻllaydigan qatʼiy siyosatini hurmat qilgan holda, bir yillik uzaytirish shartiga rozi boʻldi. Real Madrid rahbariyati odatda maʼlum yoshdan oshgan oʻyinchilarga faqat bir mavsumlik yangilanishlarni taklif etadi va Rüdiger ushbu tizimga boʻysunishni tanladi.

Klub siyosati va himoyadagi yetakchilik

Madridliklar Dani Carvajal va David Alaba kabi tajribali himoyachilar bilan xayrlashganidan soʻng, Rüdigerning jamoada qolishi oʻta muhim ahamiyat kasb etdi. Sobiq Chelsi aʼzosi boʻlgan futbolchi 2022-yilda erkin agent sifatida Madridga kelganidan buyon nafaqat maydonda, balki kiyinish xonasida ham haqiqiy yetakchiga aylandi. Uning tajribasi va jangovarligi jamoaning yosh himoyachilari uchun namuna boʻlib xizmat qilmoqda.

Klub tomonidan berilgan rasmiy bayonotda shunday deyiladi: "Real Madrid CF va Antonio Rüdiger oʻzaro kelishuvga erishdilar, unga koʻra futbolchi 2027-yil 30-iyungacha klubda qoladi". Ushbu xabardan soʻng futbolchi oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida klub logotipi va "Mening klubim" degan yozuv bilan oʻz minnatdorchiligini izhor etdi.

Sogʻliq bilan bogʻliq muammolar va matonat

Oʻtgan mavsum Rüdiger uchun oson kechmadi. U surunkali ogʻriqlar va jismoniy muammolar bilan kurashishiga toʻgʻri keldi. Hatto Londonga borib, maxsus muolajalar olgani va jarrohlik amaliyotini oʻtagani ham maʼlum. Shunga qaramay, u koʻplab oʻyinlarda ogʻriqni yengib, toʻliq formada boʻlmasa-da, yuqori saviyada toʻp surdi. Uning bunday matonati ham muxlislar, ham klub rahbariyati tomonidan yuksak baholandi.

Endilikda Antonio Rüdiger yangi tayinlangan bosh murabbiy Joze Mourinyo qoʻl ostida oʻz oʻrnini mustahkamlashga harakat qiladi. Mavsum yakuniga kelib oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklagan himoyachi yangi chaqiriqlarga tayyor ekanini koʻrsatdi. Hozirda futbolchining asosiy eʼtibori Germaniya terma jamoasi bilan 2026-yilgi Jahon chempionatiga qaratilgan.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer yangiligi qiziqarli, boisi Real Madrid mamlakatimizda eng koʻp muxlisga ega klublardan biri sanaladi. Rüdigerning qolishi jamoaning Chempionlar ligasi va Ispaniya chempionatidagi ambitsiyalari oʻzgarmasligidan dalolat beradi.

Real MadridAntonio RüdigerTransferFutbolIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Bugun, 11:38Mourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiMourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiBugun, 11:24Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Bugun, 11:18Bukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBugun, 11:13Rossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadiRossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadiBugun, 11:04O‘zbekiston va Iordaniya Jahon chempionatida tarixiy debyut arafasidaO‘zbekiston va Iordaniya Jahon chempionatida tarixiy debyut arafasidaBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi