Rossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadi

·59·Sport
Rossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarini o‘z domiga olgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi ayni kunlarda dunyoning eng taniqli sport ekspertlari va sharhlovchilari diqqat markazida turibdi. Xususan, ayni paytda mundial voqealarini bevosita voqea joyidan yoritish uchun Meksikada bo‘lib turgan rossiyalik mashhur va tajribali sport sharhlovchisi Aleksandr Shmurnov ham ushbu global turnirdagi o‘zining ijodiy yurishini afsonaviy “Atsteka” stadionidan boshlamoqda. E’tiborlisi, ekspert ushbu mahobatli arenada o‘z tarixiy debyutini o‘tkazadigan O‘zbekiston milliy terma jamoasi va uning Jahon chempionatidagi imkoniyatlari haqida to‘xtalib, o‘z tahlillarini o‘rtoqlashdi.

Abduqodir Husanov — dunyoning eng kuchli himoyachisi!”

Taniqli sharhlovchi o‘z chiqishi davomida “Manchester Siti” klubi safida ingliz va dunyo futbolida o‘z so‘zini aytishga ulgurgan o‘zbek futboli tarbiyalanuvchisi Abduqodir Husanovni alohida e’tirof etdi. Shmurnov uni nafaqat O‘zbekiston terma jamoasining yetakchisi, balki butun jahon futbolidagi o‘z pozitsiyasining eng yorqin va tengsiz vakillaridan biri ekanini qat’iy ta’kidladi.

Aleksandr Shmurnovning Abduqodir Husanov haqidagi eksklyuziv fikri:

“Abduqodir Husanov — shunchaki iqtidor emas, u haqiqiy superyulduz! Mening shaxsiy fikrimcha, u ayni damda sayyoramizning eng kuchli va mahoratli himoyachisi hisoblanadi. O‘zbekiston milliy terma jamoasining mundialdagi asosiy umidlari va yutuqlari ko‘p jihatdan aynan mana shu yigitning ko‘rsatadigan o‘yiniga bog‘liq. Uning Yevropa Chempionlar ligasi va APLda orttirgan yuqori darajadagi tajribasi, dahshatli jismoniy quvvati hamda dunyoning eng xavfli hujumchilarini zararsizlantira olish qobiliyati uni jamoaning eng hal qiluvchi figurasiga aylantirmoqda”.

Quyidagi rasmiy siyosiy-sport va taktik tahlil jadvali orqali O‘zbekiston terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichidagi holati, Aleksandr Shmurnov tilga olgan ustunlik va muammolar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Terma jamoa debyut qiladigan stadion

Guruhdagi eng xavfli va asosiy raqiblar

Jamoaning bosh yulduzi va uning klubi

Ekspert tomonidan berilgan oliy baho

Trkibdagi asosiy muammo va kamchiliklar

Muvaffaqiyat qozonishning bosh taktik omili

“Atsteka” stadioni


(Meksika poytaxti)

Portugaliya


Kolumbiya

Abduqodir Husanov


(“Manchester Siti”)

“Dunyoning eng yaxshi himoyachisi”

Husanov fonida qolgan tarkibning oddiyroq ko‘rinishi

Temirdek jamoaviy intizom va to‘g‘ri himoyalanish

Kannavaro shogirdlari uchun muvaffaqiyat kaliti

Shu bilan birga, rossiyalik mutaxassis reallikka ham tik boqish kerakligini eslatib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, vakillarimiz o‘ta murakkab va “o‘lim guruhi”dan joy olishgan. Portugaliya va Kolumbiya kabi grandlarga qarshi bahslarda tarkib chuqurligi va futbolchilarning individual mahorati bo‘yicha tengma-teng kurashish oson bo‘lmaydi.

Shmurnov, shuningdek, qolgan tarkib a’zolari raqib yulduzlari fonida biroz oddiyroq ko‘rinishini yashirib o‘tirmadi. Shu sababli, maydondagi barcha muammolarni faqatgina birgina Husanovning yelkasiga tashlab qo‘yish to‘g‘ri emas. Endilikda bosh murabbiy Fabio Kannavaro shogirdlari uchun eng muhim omil — temirdek jamoaviy intizomdir. Agar “Oq bo‘rilar” maydonda to‘g‘ri va tartibli himoyalanib, zonalar o‘rtasidagi masofani qat’iy saqlay olishsa hamda hujumdagi kam sonli imkoniyatlardan maksimal darajada unumli foydalanishsa, har qanday kuchli raqibga qarshi sensatsiya qayd etishlari mumkin. Muxlislar esa vakillarimizdan faqat g‘alaba kutib qolishadi.

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, “Atsteka” atrofidagi qiziqarli voqealar, Kannavaro va Husanov ishtirokidagi parda ortidagi yangiliklar hamda sport olamiga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Aleksandr ShmurnovAbduqodir HusanovManchester CityAzteca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Fransiya terma jamoasi yulduzi Manu Kone bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishdiArsenal Fransiya terma jamoasi yulduzi Manu Kone bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishdiBugun, 11:59Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Bugun, 11:38Mourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiMourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiBugun, 11:24Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Bugun, 11:18Bukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBugun, 11:13O‘zbekiston va Iordaniya Jahon chempionatida tarixiy debyut arafasidaO‘zbekiston va Iordaniya Jahon chempionatida tarixiy debyut arafasidaBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi