Rossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarini o‘z domiga olgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi ayni kunlarda dunyoning eng taniqli sport ekspertlari va sharhlovchilari diqqat markazida turibdi. Xususan, ayni paytda mundial voqealarini bevosita voqea joyidan yoritish uchun Meksikada bo‘lib turgan rossiyalik mashhur va tajribali sport sharhlovchisi Aleksandr Shmurnov ham ushbu global turnirdagi o‘zining ijodiy yurishini afsonaviy “Atsteka” stadionidan boshlamoqda. E’tiborlisi, ekspert ushbu mahobatli arenada o‘z tarixiy debyutini o‘tkazadigan O‘zbekiston milliy terma jamoasi va uning Jahon chempionatidagi imkoniyatlari haqida to‘xtalib, o‘z tahlillarini o‘rtoqlashdi.
“Abduqodir Husanov — dunyoning eng kuchli himoyachisi!”
Taniqli sharhlovchi o‘z chiqishi davomida “Manchester Siti” klubi safida ingliz va dunyo futbolida o‘z so‘zini aytishga ulgurgan o‘zbek futboli tarbiyalanuvchisi Abduqodir Husanovni alohida e’tirof etdi. Shmurnov uni nafaqat O‘zbekiston terma jamoasining yetakchisi, balki butun jahon futbolidagi o‘z pozitsiyasining eng yorqin va tengsiz vakillaridan biri ekanini qat’iy ta’kidladi.
Aleksandr Shmurnovning Abduqodir Husanov haqidagi eksklyuziv fikri:
“Abduqodir Husanov — shunchaki iqtidor emas, u haqiqiy superyulduz! Mening shaxsiy fikrimcha, u ayni damda sayyoramizning eng kuchli va mahoratli himoyachisi hisoblanadi. O‘zbekiston milliy terma jamoasining mundialdagi asosiy umidlari va yutuqlari ko‘p jihatdan aynan mana shu yigitning ko‘rsatadigan o‘yiniga bog‘liq. Uning Yevropa Chempionlar ligasi va APLda orttirgan yuqori darajadagi tajribasi, dahshatli jismoniy quvvati hamda dunyoning eng xavfli hujumchilarini zararsizlantira olish qobiliyati uni jamoaning eng hal qiluvchi figurasiga aylantirmoqda”.
Quyidagi rasmiy siyosiy-sport va taktik tahlil jadvali orqali O‘zbekiston terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichidagi holati, Aleksandr Shmurnov tilga olgan ustunlik va muammolar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Terma jamoa debyut qiladigan stadion
Guruhdagi eng xavfli va asosiy raqiblar
Jamoaning bosh yulduzi va uning klubi
Ekspert tomonidan berilgan oliy baho
Trkibdagi asosiy muammo va kamchiliklar
Muvaffaqiyat qozonishning bosh taktik omili
“Atsteka” stadioni
(Meksika poytaxti)
• Portugaliya
• Kolumbiya
Abduqodir Husanov
(“Manchester Siti”)
“Dunyoning eng yaxshi himoyachisi”
Husanov fonida qolgan tarkibning oddiyroq ko‘rinishi
Temirdek jamoaviy intizom va to‘g‘ri himoyalanish
Kannavaro shogirdlari uchun muvaffaqiyat kaliti
Shu bilan birga, rossiyalik mutaxassis reallikka ham tik boqish kerakligini eslatib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, vakillarimiz o‘ta murakkab va “o‘lim guruhi”dan joy olishgan. Portugaliya va Kolumbiya kabi grandlarga qarshi bahslarda tarkib chuqurligi va futbolchilarning individual mahorati bo‘yicha tengma-teng kurashish oson bo‘lmaydi.
Shmurnov, shuningdek, qolgan tarkib a’zolari raqib yulduzlari fonida biroz oddiyroq ko‘rinishini yashirib o‘tirmadi. Shu sababli, maydondagi barcha muammolarni faqatgina birgina Husanovning yelkasiga tashlab qo‘yish to‘g‘ri emas. Endilikda bosh murabbiy Fabio Kannavaro shogirdlari uchun eng muhim omil — temirdek jamoaviy intizomdir. Agar “Oq bo‘rilar” maydonda to‘g‘ri va tartibli himoyalanib, zonalar o‘rtasidagi masofani qat’iy saqlay olishsa hamda hujumdagi kam sonli imkoniyatlardan maksimal darajada unumli foydalanishsa, har qanday kuchli raqibga qarshi sensatsiya qayd etishlari mumkin. Muxlislar esa vakillarimizdan faqat g‘alaba kutib qolishadi.
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, “Atsteka” atrofidagi qiziqarli voqealar, Kannavaro va Husanov ishtirokidagi parda ortidagi yangiliklar hamda sport olamiga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…