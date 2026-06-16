Mourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchi
Yevropa futboli olamida yozgi transfer oynasi yaqinlashgani sayin grand klublar o‘rtasidagi yashirin kurashlar va shov-shuvli rejalar sur’ati tobora yuqorilab bormoqda. Ayniqsa, Madridning «Real» klubi boshqaruviga ikkinchi marotaba qaytgan afsonaviy portugaliyalik mutaxassis Joze Mourino jamoa tarkibini tubdan isloh qilish va mudofaa chizig‘ini mustahkamlashga qat’iy kirishdi. Mashhur «Maxsus» murabbiyning yozgi transfer rejalaridagi bosh maqsadlaridan biri — ayni damda «Manchester Siti» safida to‘p surayotgan dunyoning eng kuchli markaziy himoyachilaridan biri Ruben Diash bo‘lib turibdi.
Joze Mourinoning Madriddagi yangi mudofaa qo‘rg‘oni
Buyuk Britaniyaning nufuzli va ishonchli sport nashrlaridan biri hisoblangan «The Athletic» tarqatgan eng qaynoq xabarga ko‘ra, 29 yoshli portugaliyalik mahoratli himoyachi «Qirollik klubi» rahbariyatining transfer ro‘yxatiga rasman kiritilgan. Madridliklar ustozi Joze Mourino o‘z vatandoshini jamoaga olib kelish tashabbusini shaxsan ilgari surgan. Tajribali mutaxassisning strategik rejasiga ko‘ra, «Real Madrid» yangi mavsumda Yevropada yana gegemonlik qilishi uchun aynan Diash singari jismonan baquvvat va yetakchilik qobiliyatiga ega himoyachi bilan orqa chiziqni to‘ldirishi shart.
Insayderlar taqdim etgan ma’lumotlarga qaraganda, APL grandi «Manchester Siti» rahbariyati ham portugaliyalik yulduzni jamoada majburan ushlab qolmoqchi emas. Agar Madrid tomonidan moliyaviy jihatdan munosib va manfaatli taklif kelib tushsa, «shaharliklar» Diashning transferiga to‘sqinlik qilmaslikka tayyor. Ayni paytda transfer bozori ekspertlari mazkur markaziy himoyachining ehtimoliy bahosini taxminan 55 million yevro atrofida baholashmoqda.
Quyidagi maxsus sport tahlili jadvali orqali Ruben Diashning o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari va Madridga ehtimoliy o‘tish detallari bilan yaqinroq tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining ismi va yoshi
Hozirgi rasmiy klubi va vatani
Uni Madridga chorlayotgan bosh murabbiy
Transfer bozoridagi taxminiy qiymati
O‘tgan mavsum Angliya chempionatidagi statistikasi
Klub rahbariyatining transferga bo‘lgan munosabati
Ruben Diash
(29 yoshda)
«Manchester Siti»
(Angliya APL)
Joze Mourino
(«Real Madrid» ustozi)
55 million yevro
(Ekspertlar bahosi)
26 ta uchrashuv
(2 ta gol muallifi)
Munosib taklif tushsa, sotishga qarshilik qilinmaydi
APLdagi mustahkam poydevor va yangi chaqiruv
Eslatib o‘tamiz, portugaliyalik devor o‘tgan mavsum davomida Angliya Premer-ligasida «Manchester Siti» libosida jami 26 ta rasmiy bahsda maydonga tushishga muvaffaq bo‘lgan edi. Mudofaadagi bexato o‘yinlaridan tashqari, u raqiblar darvozasini 2 marotaba aniq nishonga olib, jamoasining muhim ochkolariga o‘z hissasini qo‘shgan.
Transferning parda ortidagi tahlili:
Ruben Diashning «Santyago Bernabeu»ga ko‘chib o‘tishi yozning eng yirik voqealaridan biri bo‘lishi mumkin. Joze Mourinoning taktik uslubida himoya chizig‘i mustahkamligi birinchi o‘rinda turishini inobatga olsak, Diash Madrid grandining yangi yetakchisiga aylanishi hech gap emas. «Qirollik klubi» muxlislari ushbu portugal tandemining hamkorligini katta hayajon bilan kutishmoqda.
Ispaniya La Ligasi va Angliya Premer-ligasining eng so‘nggi qaynoq transfer intrigalari, Joze Mourinoning «Real»dagi yangi loyihalari va Yevropa futboliga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…