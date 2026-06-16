Mourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchi

·61·Sport
Mourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchi

Yevropa futboli olamida yozgi transfer oynasi yaqinlashgani sayin grand klublar o‘rtasidagi yashirin kurashlar va shov-shuvli rejalar sur’ati tobora yuqorilab bormoqda. Ayniqsa, Madridning «Real» klubi boshqaruviga ikkinchi marotaba qaytgan afsonaviy portugaliyalik mutaxassis Joze Mourino jamoa tarkibini tubdan isloh qilish va mudofaa chizig‘ini mustahkamlashga qat’iy kirishdi. Mashhur «Maxsus» murabbiyning yozgi transfer rejalaridagi bosh maqsadlaridan biri — ayni damda «Manchester Siti» safida to‘p surayotgan dunyoning eng kuchli markaziy himoyachilaridan biri Ruben Diash bo‘lib turibdi.

Joze Mourinoning Madriddagi yangi mudofaa qo‘rg‘oni

Buyuk Britaniyaning nufuzli va ishonchli sport nashrlaridan biri hisoblangan «The Athletic» tarqatgan eng qaynoq xabarga ko‘ra, 29 yoshli portugaliyalik mahoratli himoyachi «Qirollik klubi» rahbariyatining transfer ro‘yxatiga rasman kiritilgan. Madridliklar ustozi Joze Mourino o‘z vatandoshini jamoaga olib kelish tashabbusini shaxsan ilgari surgan. Tajribali mutaxassisning strategik rejasiga ko‘ra, «Real Madrid» yangi mavsumda Yevropada yana gegemonlik qilishi uchun aynan Diash singari jismonan baquvvat va yetakchilik qobiliyatiga ega himoyachi bilan orqa chiziqni to‘ldirishi shart.

Insayderlar taqdim etgan ma’lumotlarga qaraganda, APL grandi «Manchester Siti» rahbariyati ham portugaliyalik yulduzni jamoada majburan ushlab qolmoqchi emas. Agar Madrid tomonidan moliyaviy jihatdan munosib va manfaatli taklif kelib tushsa, «shaharliklar» Diashning transferiga to‘sqinlik qilmaslikka tayyor. Ayni paytda transfer bozori ekspertlari mazkur markaziy himoyachining ehtimoliy bahosini taxminan 55 million yevro atrofida baholashmoqda.

Quyidagi maxsus sport tahlili jadvali orqali Ruben Diashning o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari va Madridga ehtimoliy o‘tish detallari bilan yaqinroq tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining ismi va yoshi

Hozirgi rasmiy klubi va vatani

Uni Madridga chorlayotgan bosh murabbiy

Transfer bozoridagi taxminiy qiymati

O‘tgan mavsum Angliya chempionatidagi statistikasi

Klub rahbariyatining transferga bo‘lgan munosabati

Ruben Diash


(29 yoshda)

«Manchester Siti»


(Angliya APL)

Joze Mourino


(«Real Madrid» ustozi)

55 million yevro


(Ekspertlar bahosi)

26 ta uchrashuv


(2 ta gol muallifi)

Munosib taklif tushsa, sotishga qarshilik qilinmaydi

APLdagi mustahkam poydevor va yangi chaqiruv

Eslatib o‘tamiz, portugaliyalik devor o‘tgan mavsum davomida Angliya Premer-ligasida «Manchester Siti» libosida jami 26 ta rasmiy bahsda maydonga tushishga muvaffaq bo‘lgan edi. Mudofaadagi bexato o‘yinlaridan tashqari, u raqiblar darvozasini 2 marotaba aniq nishonga olib, jamoasining muhim ochkolariga o‘z hissasini qo‘shgan.

Transferning parda ortidagi tahlili:

Ruben Diashning «Santyago Bernabeu»ga ko‘chib o‘tishi yozning eng yirik voqealaridan biri bo‘lishi mumkin. Joze Mourinoning taktik uslubida himoya chizig‘i mustahkamligi birinchi o‘rinda turishini inobatga olsak, Diash Madrid grandining yangi yetakchisiga aylanishi hech gap emas. «Qirollik klubi» muxlislari ushbu portugal tandemining hamkorligini katta hayajon bilan kutishmoqda.

Ispaniya La Ligasi va Angliya Premer-ligasining eng so‘nggi qaynoq transfer intrigalari, Joze Mourinoning «Real»dagi yangi loyihalari va Yevropa futboliga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Jose MourinhoRuben DiasReal MadridManchester CityThe Athletic
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Bugun, 11:38Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Bugun, 11:18Bukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBugun, 11:13Rossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadiRossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadiBugun, 11:04O‘zbekiston va Iordaniya Jahon chempionatida tarixiy debyut arafasidaO‘zbekiston va Iordaniya Jahon chempionatida tarixiy debyut arafasidaBugun, 10:50Antonio Rüdiger va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar yakunlandi: Yangi shartnoma imzolandiAntonio Rüdiger va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar yakunlandi: Yangi shartnoma imzolandiBugun, 10:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi