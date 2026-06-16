Arsenal Fransiya terma jamoasi yulduzi Manu Kone bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishdi
Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasidagi ilk yirik yurishini amalga oshirishga yaqin turibdi. Angliya vitse-chempionlari Roma yarim himoyachisi Manu Kone transferi boʻyicha futbolchining vakillari bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib oldilar. Hozirda Fransiya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etayotgan 25 yoshli futbolchi Mikel Arteta jamoasining asosiy nishoniga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Corriere della Sera nashrining xabar berishicha, Kone dastlab Pari Sen-Jermen safiga oʻtishni afzal koʻrgan va Atletiko Madrid tomonidan boʻlgan qiziqishni rad etgan edi. Biroq, Fransiya chempionlari transfer borasida rasmiy qadam tashlamagach, Arsenal vaziyatdan unumli foydalanib qoldi. Londonliklar futbolchining atrofidagilar bilan muzokaralarni muvaffaqiyatli yakunlab, uni Emirates stadioniga koʻchib oʻtishga koʻndirishdi.
Moliyaviy feyr-pley va transfer narxiItaliyaning Roma klubi ayni damda qiyin moliyaviy holatda turibdi. Rimliklar 30-iyunga qadar moliyaviy feyr-pley qoidalariga amal qilish uchun bir qator futbolchilarini sotishga majbur. Shu sababli, klub oʻzining yetakchi yarim himoyachisi boʻyicha muzokaralarda ancha yumshagan. Dastlab italiyaliklar futbolchi uchun 50 million yevro talab qilgan boʻlsa-da, hozirda bu summa biroz kamayishi kutilmoqda.
Ekspertlarning fikricha, Roma klubining shoshilinch ravishda mablagʻga ehtiyoji borligi sababli, Arsenal 45 million yevro atrofidagi taklif bilan transferni yakunlashi mumkin. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, Manu Konening agentlari transfer jarayonini tezlashtirishni va barcha hujjatlarni iyun oyi oxiriga qadar rasmiylashtirishni maqsad qilganlar.
Artetaning taktik rejalariMikel Arteta Manu Koneni jamoa markazidagi Declan Rice uchun ideal sherik sifatida koʻrmoqda. Murabbiyning fikricha, fransiyalik futbolchining maydon markazidagi jismoniy kuchi va toʻpni tezkorlik bilan hujumga yetkazib berish qobiliyati Arsenal oʻyiniga qoʻshimcha dinamika bagʻishlaydi. Bu transfer London klubining boshqa bir nishoni — Martin Zubimendi bilan bogʻliq rejalarni oʻzgartirishi mumkin.
Zubimendining oʻyin uslubi Artetaning oʻta harakatchan tizimi uchun biroz sekinlik qilishi haqidagi qarashlar paydo boʻlgan. Manu Kone esa oʻzining texnik mahorati va maydondagi agressivligi bilan zamonaviy Premer-liga talablariga toʻliq javob beradi. Hozirda futbolchi bor eʼtiborini Jahon chempionatiga qaratgan boʻlsa-da, uning kelajagi yaqin kunlarda hal boʻlishi kutilmoqda.
Fransiya terma jamoasi mundialdagi ilk uchrashuvini Senegalga qarshi oʻtkazadi. Ushbu turnirdagi muvaffaqiyatli ishtirok Konening transfer qiymatini yanada oshirishi mumkin, shu sababli Arsenal rahbariyati rasmiy taklifni imkon qadar tezroq yuborishga harakat qilmoqda. Agar transfer amalga oshsa, bu London klubining yangi mavsumdagi chempionlik ambitsiyalaridan darak beruvchi muhim qadam boʻladi.
…