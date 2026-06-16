Arsenal Fransiya terma jamoasi yulduzi Manu Kone bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishdi

·0·Sport
Arsenal Fransiya terma jamoasi yulduzi Manu Kone bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishdi

Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasidagi ilk yirik yurishini amalga oshirishga yaqin turibdi. Angliya vitse-chempionlari Roma yarim himoyachisi Manu Kone transferi boʻyicha futbolchining vakillari bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib oldilar. Hozirda Fransiya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etayotgan 25 yoshli futbolchi Mikel Arteta jamoasining asosiy nishoniga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Corriere della Sera nashrining xabar berishicha, Kone dastlab Pari Sen-Jermen safiga oʻtishni afzal koʻrgan va Atletiko Madrid tomonidan boʻlgan qiziqishni rad etgan edi. Biroq, Fransiya chempionlari transfer borasida rasmiy qadam tashlamagach, Arsenal vaziyatdan unumli foydalanib qoldi. Londonliklar futbolchining atrofidagilar bilan muzokaralarni muvaffaqiyatli yakunlab, uni Emirates stadioniga koʻchib oʻtishga koʻndirishdi.

Moliyaviy feyr-pley va transfer narxi

Italiyaning Roma klubi ayni damda qiyin moliyaviy holatda turibdi. Rimliklar 30-iyunga qadar moliyaviy feyr-pley qoidalariga amal qilish uchun bir qator futbolchilarini sotishga majbur. Shu sababli, klub oʻzining yetakchi yarim himoyachisi boʻyicha muzokaralarda ancha yumshagan. Dastlab italiyaliklar futbolchi uchun 50 million yevro talab qilgan boʻlsa-da, hozirda bu summa biroz kamayishi kutilmoqda.

Ekspertlarning fikricha, Roma klubining shoshilinch ravishda mablagʻga ehtiyoji borligi sababli, Arsenal 45 million yevro atrofidagi taklif bilan transferni yakunlashi mumkin. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, Manu Konening agentlari transfer jarayonini tezlashtirishni va barcha hujjatlarni iyun oyi oxiriga qadar rasmiylashtirishni maqsad qilganlar.

Artetaning taktik rejalari

Mikel Arteta Manu Koneni jamoa markazidagi Declan Rice uchun ideal sherik sifatida koʻrmoqda. Murabbiyning fikricha, fransiyalik futbolchining maydon markazidagi jismoniy kuchi va toʻpni tezkorlik bilan hujumga yetkazib berish qobiliyati Arsenal oʻyiniga qoʻshimcha dinamika bagʻishlaydi. Bu transfer London klubining boshqa bir nishoni — Martin Zubimendi bilan bogʻliq rejalarni oʻzgartirishi mumkin.

Zubimendining oʻyin uslubi Artetaning oʻta harakatchan tizimi uchun biroz sekinlik qilishi haqidagi qarashlar paydo boʻlgan. Manu Kone esa oʻzining texnik mahorati va maydondagi agressivligi bilan zamonaviy Premer-liga talablariga toʻliq javob beradi. Hozirda futbolchi bor eʼtiborini Jahon chempionatiga qaratgan boʻlsa-da, uning kelajagi yaqin kunlarda hal boʻlishi kutilmoqda.

Fransiya terma jamoasi mundialdagi ilk uchrashuvini Senegalga qarshi oʻtkazadi. Ushbu turnirdagi muvaffaqiyatli ishtirok Konening transfer qiymatini yanada oshirishi mumkin, shu sababli Arsenal rahbariyati rasmiy taklifni imkon qadar tezroq yuborishga harakat qilmoqda. Agar transfer amalga oshsa, bu London klubining yangi mavsumdagi chempionlik ambitsiyalaridan darak beruvchi muhim qadam boʻladi.

ArsenalRomaManu KoneTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Bugun, 11:38Mourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiMourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiBugun, 11:24Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Bugun, 11:18Bukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBugun, 11:13Rossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadiRossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadiBugun, 11:04O‘zbekiston va Iordaniya Jahon chempionatida tarixiy debyut arafasidaO‘zbekiston va Iordaniya Jahon chempionatida tarixiy debyut arafasidaBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi