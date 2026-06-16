O‘zbekistonlik hakamlar Shotlandiya — Marokash o‘yinini boshqaradi
Butun dunyo nigohi qaratilgan nufuzli xalqaro turnir bahslari qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Jonajon yurtimizning millionlab futbol ishqibozlari uchun g‘oyatda faxrli va quvonarli yangilik hakamlik olamidan keldi. FIFA toifasidagi tajribali hakamimiz Ilgiz Tantashev boshchiligidagi o‘zbekistonlik hakamlar brigadasi musobaqaning eng shiddatli uchrashuvlaridan biriga tayinlandi. Hamyurtlarimiz guruh bosqichining 2-turi doirasidan o‘rin olgan Shotlandiya hamda Marokash terma jamoalari o‘rtasidagi markaziy to‘qnashuvda adolatni ta’minlaydigan bo‘lishdi. Ushbu uchrashuv joriy yilning 20 iyun kuni Toshkent vaqti bilan tungi soat 03:00 da start oladi.
Hamyurtlarimiz maydonda to‘liq tarkibda harakat qilishadi
Ushbu mas’uliyatli va nufuzli bahsda bosh hakam Ilgiz Tantashevga qanotlarda uning doimiy va ishonchli yordamchilari — laynsmenlar Andrey Sapenko hamda Timur Gaynullin yaqindan ko‘mak berishadi. O‘zbekiston hakamlik maktabi vakillarining bunday yirik xalqaro maydonlardagi katta o‘yinlarga mas’ul etib belgilanishi, mamlakatimizda futbol sohasiga va hakamlar saviyasiga bo‘lgan yuqori bahoning yaqqol namoyishidir. Muxlislarimiz ushbu tunda hamyurtlarimizning ishiga yuqori baho berishlari shubhasiz.
Quyidagi maxsus sport va turnir tahlili jadvali orqali bo‘lajak Shotlandiya — Marokash uchrashuvi, undagi hakamlar brigadasi hamda jamoalarning guruhdagi ayni paytdagi holati bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa turi va uchrashuv sanasi
Bahs olib boriladigan jamoalar
Bosh hakam va uning qanot yordamchilari
Shotlandiya terma jamoasining 1-turdagi natijasi
Marokash terma jamoasining 1-turdagi natijasi
2-tur uchrashuvi
(20 iyun, soat 03:00 Toshkent vaqti)
Shotlandiya — Marokash
(Shiddatli to‘qnashuv)
• Ilgiz Tantashev (Bosh hakam)
• Andrey Sapenko (Qanot hakami)
• Timur Gaynullin (Qanot hakami)
G‘alaba
(Haiti terma jamoasini mag‘lub etdi va guruhda peshqadam)
Durang
(Qudratli Braziliya bilan murosa ko‘chasini tanladi)
Guruhdagi vaziyat: Peshqadam va qat’iyatli shimolga qarshi
Ma’lumot o‘rnida to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, mazkur guruhda kurash allaqachon ayni avjiga chiqqan. Musobaqaning dastlabki turida Haiti terma jamoasi ustidan ishonchli tarzda g‘alaba qozongan Shotlandiya vakillari naqd 3 ochko bilan guruh jadvalida yakka peshqadamlikni qo‘lga olib turishibdi.
Afrikaning eng kuchli va shiddatli jamoalaridan biri bo‘lgan Marokash esa ilk turda dunyo grandi — Braziliya terma jamoasiga qarshi mardonavor to‘p surib, murosa ko‘chasini tanladi va muhim bir ochkoni o‘z hisobiga yozib qo‘ydi. Demak, shotlandlar uchun peshqadamlikni saqlab qolish, marokashliklar uchun esa ilk g‘alabani rasmiylashtirish yo‘lida kechadigan bu bahsda hamyurtlarimizga ulkan omad va adolatli hakamlik tilab qolamiz!
Sport sharhlovchilarining fikri:
Ilgiz Tantashev va uning brigadasi so‘nggi yillarda yirik xalqaro turnirlarda juda barqaror o‘yin boshqaruvini namoyish etib kelmoqda. Bu safargi uchrashuv ham taktik kurashlarga va yuqori tezlikka boy bo‘lishi kutilyapti. O‘zbek hakamlarining sovuqqonligi va tajribasi o‘yinni yuqori darajada nazorat qilishga to‘liq imkon beradi.
Xalqaro maydondagi hamyurtlarimizning muvaffaqiyatlari, katta turnirlarning eng qaynoq va eksklyuziv reportajlari hamda dunyo sportiga oid eng tezkor, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…