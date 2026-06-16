O‘zbekistonlik hakamlar Shotlandiya — Marokash o‘yinini boshqaradi

·22·Sport
O‘zbekistonlik hakamlar Shotlandiya — Marokash o‘yinini boshqaradi

Butun dunyo nigohi qaratilgan nufuzli xalqaro turnir bahslari qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Jonajon yurtimizning millionlab futbol ishqibozlari uchun g‘oyatda faxrli va quvonarli yangilik hakamlik olamidan keldi. FIFA toifasidagi tajribali hakamimiz Ilgiz Tantashev boshchiligidagi o‘zbekistonlik hakamlar brigadasi musobaqaning eng shiddatli uchrashuvlaridan biriga tayinlandi. Hamyurtlarimiz guruh bosqichining 2-turi doirasidan o‘rin olgan Shotlandiya hamda Marokash terma jamoalari o‘rtasidagi markaziy to‘qnashuvda adolatni ta’minlaydigan bo‘lishdi. Ushbu uchrashuv joriy yilning 20 iyun kuni Toshkent vaqti bilan tungi soat 03:00 da start oladi.

Hamyurtlarimiz maydonda to‘liq tarkibda harakat qilishadi

Ushbu mas’uliyatli va nufuzli bahsda bosh hakam Ilgiz Tantashevga qanotlarda uning doimiy va ishonchli yordamchilari — laynsmenlar Andrey Sapenko hamda Timur Gaynullin yaqindan ko‘mak berishadi. O‘zbekiston hakamlik maktabi vakillarining bunday yirik xalqaro maydonlardagi katta o‘yinlarga mas’ul etib belgilanishi, mamlakatimizda futbol sohasiga va hakamlar saviyasiga bo‘lgan yuqori bahoning yaqqol namoyishidir. Muxlislarimiz ushbu tunda hamyurtlarimizning ishiga yuqori baho berishlari shubhasiz.

Quyidagi maxsus sport va turnir tahlili jadvali orqali bo‘lajak Shotlandiya — Marokash uchrashuvi, undagi hakamlar brigadasi hamda jamoalarning guruhdagi ayni paytdagi holati bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa turi va uchrashuv sanasi

Bahs olib boriladigan jamoalar

Bosh hakam va uning qanot yordamchilari

Shotlandiya terma jamoasining 1-turdagi natijasi

Marokash terma jamoasining 1-turdagi natijasi

2-tur uchrashuvi


(20 iyun, soat 03:00 Toshkent vaqti)

Shotlandiya — Marokash


(Shiddatli to‘qnashuv)

Ilgiz Tantashev (Bosh hakam)


Andrey Sapenko (Qanot hakami)


Timur Gaynullin (Qanot hakami)

G‘alaba


(Haiti terma jamoasini mag‘lub etdi va guruhda peshqadam)

Durang


(Qudratli Braziliya bilan murosa ko‘chasini tanladi)

Guruhdagi vaziyat: Peshqadam va qat’iyatli shimolga qarshi

Ma’lumot o‘rnida to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, mazkur guruhda kurash allaqachon ayni avjiga chiqqan. Musobaqaning dastlabki turida Haiti terma jamoasi ustidan ishonchli tarzda g‘alaba qozongan Shotlandiya vakillari naqd 3 ochko bilan guruh jadvalida yakka peshqadamlikni qo‘lga olib turishibdi.

Afrikaning eng kuchli va shiddatli jamoalaridan biri bo‘lgan Marokash esa ilk turda dunyo grandi — Braziliya terma jamoasiga qarshi mardonavor to‘p surib, murosa ko‘chasini tanladi va muhim bir ochkoni o‘z hisobiga yozib qo‘ydi. Demak, shotlandlar uchun peshqadamlikni saqlab qolish, marokashliklar uchun esa ilk g‘alabani rasmiylashtirish yo‘lida kechadigan bu bahsda hamyurtlarimizga ulkan omad va adolatli hakamlik tilab qolamiz!

Sport sharhlovchilarining fikri:

Ilgiz Tantashev va uning brigadasi so‘nggi yillarda yirik xalqaro turnirlarda juda barqaror o‘yin boshqaruvini namoyish etib kelmoqda. Bu safargi uchrashuv ham taktik kurashlarga va yuqori tezlikka boy bo‘lishi kutilyapti. O‘zbek hakamlarining sovuqqonligi va tajribasi o‘yinni yuqori darajada nazorat qilishga to‘liq imkon beradi.

Xalqaro maydondagi hamyurtlarimizning muvaffaqiyatlari, katta turnirlarning eng qaynoq va eksklyuziv reportajlari hamda dunyo sportiga oid eng tezkor, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Ilgiz TantashevShotlandiyaMarokashFIFAToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bernardu Silva «Real» bilan necha yillik shartnoma imzoladi?Bernardu Silva «Real» bilan necha yillik shartnoma imzoladi?Bugun, 14:02Liverpul sobiq darvozaboni kutilmagan transferni taklif qildi: Marcus Rashford Enfildga?Liverpul sobiq darvozaboni kutilmagan transferni taklif qildi: Marcus Rashford Enfildga?Bugun, 13:39Julian Quinones: Cristiano Ronaldo va Erling Xolandni ortda qoldirgan yangi qahramonJulian Quinones: Cristiano Ronaldo va Erling Xolandni ortda qoldirgan yangi qahramonBugun, 13:15Arsenal Fransiya terma jamoasi yulduzi Manu Kone bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishdiArsenal Fransiya terma jamoasi yulduzi Manu Kone bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishdiBugun, 11:59Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Bugun, 11:38Mourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiMourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiBugun, 11:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi