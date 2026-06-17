Kylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladi
Fransiya terma jamoasi Jahon chempionatidagi ishtirokini Senegalga qarshi kechgan qiyin, ammo shukuhli gʻalaba bilan boshladi. Oʻyinning birinchi boʻlimida kutilmagan sustkashlik namoyish etgan amaldagi vitse-chempionlar yakunda 3:1 hisobida gʻalaba qozonishga muvaffaq boʻlishdi. Mazkur bahs nafaqat jamoaning muvaffaqiyati, balki Kylian Mbappe uchun tarixiy ahamiyat kasb etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning birinchi boʻlimi fransuzlar uchun ancha omadsiz kechdi. Senegal terma jamoasi bir necha bor xavfli hujumlar tashkil etib, favoritlarni shoshirib qoʻydi. Xususan, 25-daqiqada aynan Kylian Mbappening xatosidan soʻng Nicolas Jackson darvoza ustunini poylab koʻrdi. Boʻlim yakunida esa Ismaila Sarr qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. Goal.com nashrining yozishicha, tanaffusga qadar Didier Deschamps shogirdlari maydonda oʻz oʻrinlarini topa olishmadi.
Mbappening tarixiy rekordi va VAR mojarosiIkkinchi boʻlimda Fransiya butunlay oʻzgacha oʻyin namoyish etdi. Michael Olise va Desire Doue kabi yosh iqtidorlar hujumga jon kiritdi. Oʻyinning 60-daqiqasida bahsli vaziyat yuzaga keldi: Sadio Mane jarima maydonchasi ichida Kylian Mbappeni yiqitgandek koʻrindi. Hakam VAR monitorini koʻzdan kechirgan boʻlsa-da, penalti belgilamaslikka qaror qildi. Biroq bu adolatsizlik fransuzlar sardorini toʻxtatib qola olmadi.
Oradan koʻp oʻtmay, Michael Olise tomonidan yetkazib berilgan zargona uzatmani Kylian Mbappe golga aylantirib, hisobni ochdi. Ushbu gol orqali u Fransiya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Senegal javob qaytarishga uringan boʻlsa-da, Nicolas Jacksonning goli ofsayd tufayli bekor qilindi. Oʻyin yakunlanishiga sakkiz daqiqa qolganida zaxiradan maydonga tushgan Bradley Barcola hisobni ishonchli koʻrinishga keltirdi.
Uchrashuv soʻngida muxlislar yana ikkita gol guvohi boʻlishdi. Ibrahim Mbaye Senegalning yagona javob golini urgan boʻlsa, oradan bir necha soniya oʻtib Kylian Mbappe 30 metrlardan yoʻllagan zarbasi bilan dublini rasmiylashtirdi. Senegal darvozaboni Edouard Mendy bu vaziyatda xatoga yoʻl qoʻygani ham sezilib qoldi.
Ushbu gʻalaba Fransiya uchun turnirni koʻtarinki ruhda boshlash imkonini berdi. Ayniqsa, Michael Olise va Bradley Barcola kabi yoshlarning oʻyinga qoʻshila olgani Deschamps uchun qoʻshimcha imkoniyatlar yaratadi. Senegal esa magʻlubiyatga uchragan boʻlsa-da, guruhdagi keyingi bahslarda jiddiy qarshilik koʻrsata olishini isbotladi.
…