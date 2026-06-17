Kylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladi

·0·Sport
Kylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladi

Fransiya terma jamoasi Jahon chempionatidagi ishtirokini Senegalga qarshi kechgan qiyin, ammo shukuhli gʻalaba bilan boshladi. Oʻyinning birinchi boʻlimida kutilmagan sustkashlik namoyish etgan amaldagi vitse-chempionlar yakunda 3:1 hisobida gʻalaba qozonishga muvaffaq boʻlishdi. Mazkur bahs nafaqat jamoaning muvaffaqiyati, balki Kylian Mbappe uchun tarixiy ahamiyat kasb etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning birinchi boʻlimi fransuzlar uchun ancha omadsiz kechdi. Senegal terma jamoasi bir necha bor xavfli hujumlar tashkil etib, favoritlarni shoshirib qoʻydi. Xususan, 25-daqiqada aynan Kylian Mbappening xatosidan soʻng Nicolas Jackson darvoza ustunini poylab koʻrdi. Boʻlim yakunida esa Ismaila Sarr qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. Goal.com nashrining yozishicha, tanaffusga qadar Didier Deschamps shogirdlari maydonda oʻz oʻrinlarini topa olishmadi.

Mbappening tarixiy rekordi va VAR mojarosi

Ikkinchi boʻlimda Fransiya butunlay oʻzgacha oʻyin namoyish etdi. Michael Olise va Desire Doue kabi yosh iqtidorlar hujumga jon kiritdi. Oʻyinning 60-daqiqasida bahsli vaziyat yuzaga keldi: Sadio Mane jarima maydonchasi ichida Kylian Mbappeni yiqitgandek koʻrindi. Hakam VAR monitorini koʻzdan kechirgan boʻlsa-da, penalti belgilamaslikka qaror qildi. Biroq bu adolatsizlik fransuzlar sardorini toʻxtatib qola olmadi.

Oradan koʻp oʻtmay, Michael Olise tomonidan yetkazib berilgan zargona uzatmani Kylian Mbappe golga aylantirib, hisobni ochdi. Ushbu gol orqali u Fransiya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Senegal javob qaytarishga uringan boʻlsa-da, Nicolas Jacksonning goli ofsayd tufayli bekor qilindi. Oʻyin yakunlanishiga sakkiz daqiqa qolganida zaxiradan maydonga tushgan Bradley Barcola hisobni ishonchli koʻrinishga keltirdi.

Uchrashuv soʻngida muxlislar yana ikkita gol guvohi boʻlishdi. Ibrahim Mbaye Senegalning yagona javob golini urgan boʻlsa, oradan bir necha soniya oʻtib Kylian Mbappe 30 metrlardan yoʻllagan zarbasi bilan dublini rasmiylashtirdi. Senegal darvozaboni Edouard Mendy bu vaziyatda xatoga yoʻl qoʻygani ham sezilib qoldi.

Ushbu gʻalaba Fransiya uchun turnirni koʻtarinki ruhda boshlash imkonini berdi. Ayniqsa, Michael Olise va Bradley Barcola kabi yoshlarning oʻyinga qoʻshila olgani Deschamps uchun qoʻshimcha imkoniyatlar yaratadi. Senegal esa magʻlubiyatga uchragan boʻlsa-da, guruhdagi keyingi bahslarda jiddiy qarshilik koʻrsata olishini isbotladi.

FransiyaSenegalKylian MbappeJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiFransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiBugun, 21:09Lionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiLionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiBugun, 20:52Cole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdiCole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdiBugun, 20:38Lamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiLamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 20:34Aleks Oksleyd-Chemberlen va Perri Edvards dabdabali toʻy marosimi bilan oila qurishdiAleks Oksleyd-Chemberlen va Perri Edvards dabdabali toʻy marosimi bilan oila qurishdiBugun, 19:53Abduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaAbduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaKecha, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi