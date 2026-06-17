Roberto Martinez Portugaliya terma jamoasini tark etadi: Cristiano Ronaldo ham ketadimi?
Portugaliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez joriy Jahon chempionati yakunlangach, oʻz lavozimini tark etishga qaror qildi. Ispaniyalik mutaxassisning amaldagi shartnomasi iyul oyi oxirida nihoyasiga yetadi va u kelishuvni uzaytirmaslikni tanladi. Bu qaror Portugaliya futbolida yangi davr boshlanishidan darak bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Martinezning ketishi borasida Portugaliya futbol federatsiyasi bilan oʻzaro kelishuvga erishilgan. Federatsiya rahbariyati murabbiyning qaroridan toʻliq xabardor va allaqachon uning oʻrniga yuqori darajali nomzodlarni qidirishni boshlab yuborgan. Martinez esa faoliyatini klublar darajasida, xususan, Angliya Premer-ligasi yoki Yevropaning boshqa grand jamoalarida davom ettirishni rejalashtirmoqda.
Cristiano Ronaldo va soʻnggi imkoniyatMurabbiyning ketishi haqidagi xabarlar fonida butun dunyo eʼtibori jamoa sardori Cristiano Ronaldo ga qaratilgan. 39 yoshli afsonaviy hujumchi uchun bu Jahon chempionati faoliyatidagi soʻnggi yirik turnir boʻlishi kutilmoqda. Uning kolleksiyasidagi yagona yetishmayotgan sovrin — aynan Jahon kubogidir. Agar Portugaliya ushbu turnirda gʻalaba qozonsa, Ronaldo uchun bu faoliyatini yakunlashning eng chiroyli nuqtasi boʻlishi mumkin.
Portugaliya terma jamoasi 2016-yilda Yevropa chempioni, 2019 va 2025-yillarda esa Millatlar ligasi gʻolibi boʻlgan. Endilikda jamoa oʻz tarixidagi eng muhim choʻqqini zabt etishni maqsad qilgan. Bruno Fernandes kabi yulduzlar bilan toʻldirilgan tarkib Martinez qoʻl ostidagi soʻnggi yurishini muvaffaqiyatli yakunlashga harakat qiladi.
Oʻzbekiston bilan toʻqnashuv va guruh bosqichiPortugaliyaliklar uchun turnir jadvali juda qiziqarli koʻrinish olgan. Jamoa guruh bosqichidagi oʻyinlarini quyidagi tartibda oʻtkazadi:
- 17-iyun kuni Kongo DR terma jamoasiga qarshi ilk uchrashuv;
- 23-iyun kuni Oʻzbekiston milliy terma jamoasi bilan bahs;
- 28-iyun kuni Kolumbiyaga qarshi guruhdagi soʻnggi oʻyin.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Roberto Martinezning ketishi Portugaliya futbolida katta oʻzgarishlar boshlanayotganidan dalolat beradi. Yangi murabbiy kim boʻlishidan qatʼi nazar, u iqtidorli yoshlar va tajribali faxriylar oʻrtasidagi muvozanatni saqlab qolishi shart. Turnir yakuni esa nafaqat murabbiyning, balki Cristiano Ronaldo kabi buyuk sportchining ham kelajagiga oydinlik kiritadi.
…