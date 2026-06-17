Roberto Martinez Portugaliya terma jamoasini tark etadi: Cristiano Ronaldo ham ketadimi?

·100·Sport
Roberto Martinez Portugaliya terma jamoasini tark etadi: Cristiano Ronaldo ham ketadimi?

Portugaliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez joriy Jahon chempionati yakunlangach, oʻz lavozimini tark etishga qaror qildi. Ispaniyalik mutaxassisning amaldagi shartnomasi iyul oyi oxirida nihoyasiga yetadi va u kelishuvni uzaytirmaslikni tanladi. Bu qaror Portugaliya futbolida yangi davr boshlanishidan darak bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Martinezning ketishi borasida Portugaliya futbol federatsiyasi bilan oʻzaro kelishuvga erishilgan. Federatsiya rahbariyati murabbiyning qaroridan toʻliq xabardor va allaqachon uning oʻrniga yuqori darajali nomzodlarni qidirishni boshlab yuborgan. Martinez esa faoliyatini klublar darajasida, xususan, Angliya Premer-ligasi yoki Yevropaning boshqa grand jamoalarida davom ettirishni rejalashtirmoqda.

Cristiano Ronaldo va soʻnggi imkoniyat

Murabbiyning ketishi haqidagi xabarlar fonida butun dunyo eʼtibori jamoa sardori Cristiano Ronaldo ga qaratilgan. 39 yoshli afsonaviy hujumchi uchun bu Jahon chempionati faoliyatidagi soʻnggi yirik turnir boʻlishi kutilmoqda. Uning kolleksiyasidagi yagona yetishmayotgan sovrin — aynan Jahon kubogidir. Agar Portugaliya ushbu turnirda gʻalaba qozonsa, Ronaldo uchun bu faoliyatini yakunlashning eng chiroyli nuqtasi boʻlishi mumkin.

Portugaliya terma jamoasi 2016-yilda Yevropa chempioni, 2019 va 2025-yillarda esa Millatlar ligasi gʻolibi boʻlgan. Endilikda jamoa oʻz tarixidagi eng muhim choʻqqini zabt etishni maqsad qilgan. Bruno Fernandes kabi yulduzlar bilan toʻldirilgan tarkib Martinez qoʻl ostidagi soʻnggi yurishini muvaffaqiyatli yakunlashga harakat qiladi.

Oʻzbekiston bilan toʻqnashuv va guruh bosqichi

Portugaliyaliklar uchun turnir jadvali juda qiziqarli koʻrinish olgan. Jamoa guruh bosqichidagi oʻyinlarini quyidagi tartibda oʻtkazadi:

  • 17-iyun kuni Kongo DR terma jamoasiga qarshi ilk uchrashuv;
  • 23-iyun kuni Oʻzbekiston milliy terma jamoasi bilan bahs;
  • 28-iyun kuni Kolumbiyaga qarshi guruhdagi soʻnggi oʻyin.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun Portugaliya bilan boʻladigan oʻyin alohida ahamiyatga ega. Cristiano Ronaldo va uning jamoadoshlariga qarshi maydonga tushish milliy terma jamoamiz uchun ham katta sinov, ham tarixiy voqelikdir. Ushbu uchrashuv guruhdagi oʻrinlar taqsimotiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Roberto Martinezning ketishi Portugaliya futbolida katta oʻzgarishlar boshlanayotganidan dalolat beradi. Yangi murabbiy kim boʻlishidan qatʼi nazar, u iqtidorli yoshlar va tajribali faxriylar oʻrtasidagi muvozanatni saqlab qolishi shart. Turnir yakuni esa nafaqat murabbiyning, balki Cristiano Ronaldo kabi buyuk sportchining ham kelajagiga oydinlik kiritadi.

PortugaliyaCristiano RonaldoRoberto MartinezJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Bugun, 21:47Kylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiKylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiBugun, 21:11Fransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiFransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiBugun, 21:09Lionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiLionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiBugun, 20:52Cole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdiCole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdiBugun, 20:38Lamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiLamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 20:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi