Messi birinchi goldan keyin nega yig‘lagani sababini ochiqladi (video)
Shimoliy Amerika yashil maydonlarini larzaga solayotgan JCH-2026 musobaqasining dastlabki turida Jazoir terma jamoasi darvozasini uch bor aniq nishonga olib, muhtasham xet-trik qayd etgan Argentina milliy terma jamoasi sardori Lionel Messi ushbu tarixiy uchrashuvdan so‘ng o‘z tuyg‘ulari va ichki kechinmalari bilan o‘rtoqlashdi. Amaldagi dunyo chempionlarining 3:0 hisobidagi yirik va ishonchli muvaffaqiyatini ta’minlagan 38 yoshli afsonaviy hujumchi o‘yin paytida nima uchun ko‘z yoshlarini tiya olmagani hamda faoliyatidagi yangi davr haqida samimiy fikr bildirdi.
Messi: «Bu yerda oson o‘yinning o‘zi yo‘q»
Zamonamizning eng buyuk charm to‘p ustasi o‘z nutqini musobaqadagi umumiy holati va ilk g‘alabaning ahamiyatiga to‘xtalishdan boshladi. Messining ta’kidlashicha, katta sahnadagi tajriba unga qo‘shimcha kuch bag‘ishlamoqda.
«Bu mening faoliyatimdagi oltinchi jahon chempionati hisoblanadi va men maydonda hali ham o‘zimni juda a’lo darajada his qilyapman. Biz bugun haqiqatdan ham ancha murakkab va qiyin bo‘lgan uchrashuvda muhim g‘alabani qo‘lga kiritdik. Dunyo birinchiligi kabi oliy turnirlarni muvaffaqiyatli, ya’ni uch ochko bilan boshlash hamisha hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zero, bunday nufuzli musobaqada oson o‘yinning o‘zi bo‘lmaydi va har bir raqib oxirigacha jang qiladi», — dedi Argentina sardori.
Bundan tashqari, u o‘z faoliyati davomida barcha cho‘qqilarni zabt etib bo‘lganini yashirmadi: «Uzoq yillik futbolchilik hayotim davomida juda ko‘plab ajoyib, unutilmas lahzalarni va buyuk g‘alabalarni boshdan kechirdim. Hozir mana shu yoshda sodir bo‘layotgan har bir voqelik va zafarlar esa men uchun shunchaki yoqimli bonusdir».
Quyidagi rasmiy sport-tahliliy jadval orqali Lionel Messining Jazoirga qarshi bahsdan keyingi dil izhorlari, tarixiy statistikasi va Argentina terma jamoasining keyingi rejalari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Kiritilgan gollar va natija
Ko‘z yoshlarning asl sababi
Tarixiy to‘purarlik maqomi
Navbatdagi o‘yin sanasi va raqib
Xet-trik (3 ta gol)
• Argentina — Jazoir (3:0)
• Messining JCHlardagi 16-goli
• Futbolga aloqador emas
• Hayotdagi og‘ir kunlar asorati
• Jamoadoshlarning katta dastagi
Miroslav Kloze bilan teng
• Ikki afsonada 16 tadan gol
• Tarixdagi eng yaxshi ko‘rsatkich
22 iyun, 2026 yil
• Avstriya terma jamoasiga qarshi
Birinchi goldan keyingi ko‘z yoshlar: Futboldan tashqaridagi haqiqat
Uchrashuv davomida millionlab muxlislarning e’tiborini tortgan eng hayajonli vaziyat — Leo birinchi to‘pni kiritganidan so‘ng yig‘lab yuborgani bo‘ldi. Sardor bu holatga o‘ta samimiylik bilan izoh berib o‘tdi.
«Ha, birinchi golni urganimdan keyin ko‘z yoshlarimni tutib tura olmadim, yig‘ladim. Ammo bu hissiyotlarning futbolga mutlaqo aloqasi yo‘q edi. Yaqin orada shaxsiy hayotimda juda og‘ir va mashaqqatli kunlarni boshdan kechirishimga to‘g‘ri keldi. Mana shunday murakkab vaziyatda terma jamoamiz delegatsiyasi a’zolari, murabbiylar shtabi va barcha jamoadoshlarim men bilan birga bo‘lishdi, meni yolg‘izlatib qo‘yishmadi va menga ruhiy jihatdan ulkan kuch bag‘ishlashdi. Buning uchun men ulardan bir umr minnatdorman», — deya o‘z minnatdorchiligini bildirdi argentinalik daho.
Eslatib o‘tamiz, ushbu bahsdagi uchta golidan keyin Messi jahon chempionatlaridagi umumiy gollari sonini 16 taga yetkazdi va mundiallar tarixidagi eng yaxshi to‘purar — germaniyalik Miroslav Kloze bilan tenglashib oldi.
Lionel Skaloni boshchiligidagi Argentina milliy terma jamoasi guruh bosqichining 2-turi doirasidagi o‘ta muhim bahsni shu yilning 22 iyun kuni Avstriya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Aynan shu kuni Messi Klozening rekordini yangilab, tarixda yakka peshqadamga aylanishi mumkin.
Zamin sport sharhlovchilarining qarashi:
Messining maydondagi ko‘z yoshlari u nafaqat buyuk sportchi, balki qalbi toza, oddiy inson ekanligini yana bir bor ko‘rsatdi. Ichki muammolarni yengib o‘tib, JCH-2026 bahslarida bunday yuqori darajada xet-trik qayd etish faqat va faqat Messi kabi geniylarga xos fazilatdir. Avstriya bilan bahsda undan yangi rekord kutib qolamiz!
…