Messi birinchi goldan keyin nega yig‘lagani sababini ochiqladi (video)

·50·Sport
Messi birinchi goldan keyin nega yig‘lagani sababini ochiqladi (video)

Shimoliy Amerika yashil maydonlarini larzaga solayotgan JCH-2026 musobaqasining dastlabki turida Jazoir terma jamoasi darvozasini uch bor aniq nishonga olib, muhtasham xet-trik qayd etgan Argentina milliy terma jamoasi sardori Lionel Messi ushbu tarixiy uchrashuvdan so‘ng o‘z tuyg‘ulari va ichki kechinmalari bilan o‘rtoqlashdi. Amaldagi dunyo chempionlarining 3:0 hisobidagi yirik va ishonchli muvaffaqiyatini ta’minlagan 38 yoshli afsonaviy hujumchi o‘yin paytida nima uchun ko‘z yoshlarini tiya olmagani hamda faoliyatidagi yangi davr haqida samimiy fikr bildirdi.

Messi: «Bu yerda oson o‘yinning o‘zi yo‘q»

Zamonamizning eng buyuk charm to‘p ustasi o‘z nutqini musobaqadagi umumiy holati va ilk g‘alabaning ahamiyatiga to‘xtalishdan boshladi. Messining ta’kidlashicha, katta sahnadagi tajriba unga qo‘shimcha kuch bag‘ishlamoqda.

«Bu mening faoliyatimdagi oltinchi jahon chempionati hisoblanadi va men maydonda hali ham o‘zimni juda a’lo darajada his qilyapman. Biz bugun haqiqatdan ham ancha murakkab va qiyin bo‘lgan uchrashuvda muhim g‘alabani qo‘lga kiritdik. Dunyo birinchiligi kabi oliy turnirlarni muvaffaqiyatli, ya’ni uch ochko bilan boshlash hamisha hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zero, bunday nufuzli musobaqada oson o‘yinning o‘zi bo‘lmaydi va har bir raqib oxirigacha jang qiladi», — dedi Argentina sardori.

Bundan tashqari, u o‘z faoliyati davomida barcha cho‘qqilarni zabt etib bo‘lganini yashirmadi: «Uzoq yillik futbolchilik hayotim davomida juda ko‘plab ajoyib, unutilmas lahzalarni va buyuk g‘alabalarni boshdan kechirdim. Hozir mana shu yoshda sodir bo‘layotgan har bir voqelik va zafarlar esa men uchun shunchaki yoqimli bonusdir».

Quyidagi rasmiy sport-tahliliy jadval orqali Lionel Messining Jazoirga qarshi bahsdan keyingi dil izhorlari, tarixiy statistikasi va Argentina terma jamoasining keyingi rejalari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Kiritilgan gollar va natija

Ko‘z yoshlarning asl sababi

Tarixiy to‘purarlik maqomi

Navbatdagi o‘yin sanasi va raqib

Xet-trik (3 ta gol)



• Argentina — Jazoir (3:0)


• Messining JCHlardagi 16-goli

• Futbolga aloqador emas


• Hayotdagi og‘ir kunlar asorati


• Jamoadoshlarning katta dastagi

Miroslav Kloze bilan teng



• Ikki afsonada 16 tadan gol


• Tarixdagi eng yaxshi ko‘rsatkich

22 iyun, 2026 yil



• Avstriya terma jamoasiga qarshi

Birinchi goldan keyingi ko‘z yoshlar: Futboldan tashqaridagi haqiqat

Uchrashuv davomida millionlab muxlislarning e’tiborini tortgan eng hayajonli vaziyat — Leo birinchi to‘pni kiritganidan so‘ng yig‘lab yuborgani bo‘ldi. Sardor bu holatga o‘ta samimiylik bilan izoh berib o‘tdi.

«Ha, birinchi golni urganimdan keyin ko‘z yoshlarimni tutib tura olmadim, yig‘ladim. Ammo bu hissiyotlarning futbolga mutlaqo aloqasi yo‘q edi. Yaqin orada shaxsiy hayotimda juda og‘ir va mashaqqatli kunlarni boshdan kechirishimga to‘g‘ri keldi. Mana shunday murakkab vaziyatda terma jamoamiz delegatsiyasi a’zolari, murabbiylar shtabi va barcha jamoadoshlarim men bilan birga bo‘lishdi, meni yolg‘izlatib qo‘yishmadi va menga ruhiy jihatdan ulkan kuch bag‘ishlashdi. Buning uchun men ulardan bir umr minnatdorman», — deya o‘z minnatdorchiligini bildirdi argentinalik daho.

Eslatib o‘tamiz, ushbu bahsdagi uchta golidan keyin Messi jahon chempionatlaridagi umumiy gollari sonini 16 taga yetkazdi va mundiallar tarixidagi eng yaxshi to‘purar — germaniyalik Miroslav Kloze bilan tenglashib oldi.

Lionel Skaloni boshchiligidagi Argentina milliy terma jamoasi guruh bosqichining 2-turi doirasidagi o‘ta muhim bahsni shu yilning 22 iyun kuni Avstriya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Aynan shu kuni Messi Klozening rekordini yangilab, tarixda yakka peshqadamga aylanishi mumkin.

Zamin sport sharhlovchilarining qarashi:

Messining maydondagi ko‘z yoshlari u nafaqat buyuk sportchi, balki qalbi toza, oddiy inson ekanligini yana bir bor ko‘rsatdi. Ichki muammolarni yengib o‘tib, JCH-2026 bahslarida bunday yuqori darajada xet-trik qayd etish faqat va faqat Messi kabi geniylarga xos fazilatdir. Avstriya bilan bahsda undan yangi rekord kutib qolamiz!

Lionel MessiArgentinaJazoir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdiAbbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdiBugun, 06:02JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...Bugun, 05:55Skaloni Messining Jazoirga qarshio‘yindagi mahoratidan hayratga tushdiSkaloni Messining Jazoirga qarshio‘yindagi mahoratidan hayratga tushdiBugun, 05:42Lionel Messi Ronaldu haqidagi shov-shuvli haqiqatni ochiqlab o‘tdiLionel Messi Ronaldu haqidagi shov-shuvli haqiqatni ochiqlab o‘tdiBugun, 05:34Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Bugun, 05:24Messi Jazoirga qarshi bahsda xet-trik qayd etib tarix yaratdi(video)Messi Jazoirga qarshi bahsda xet-trik qayd etib tarix yaratdi(video)Bugun, 05:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi