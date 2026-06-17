Abbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdi
Okean ortining uch yirik mamlakati — AQSH, Meksika va Kanada stadionlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi nafaqat grand jamoalarning shiddatli kurashi, balki dunyo futboli uchun yangi nomlar, yosh iqtidorlar va kelajak superyulduzlarini kashf etib beruvchi o‘ziga xos ulug‘vor sahna vazifasini o‘tamoqda. Butun sayyoramiz ahlining diqqat markazida bo‘lib turgan ushbu nufuzli musobaqa start olishi bilan xalqaro sport OAVlari va nufuzli tahlil markazlari qaysi yosh futbolchilar ushbu global forumda porlashi mumkinligini bashorat qila boshlashdi. Xususan, jahon futboli olamida o‘z so‘ziga ega bo‘lgan taniqli ingliz jurnalisti Tom Kollomosse joriy mundialda o‘z iqtidorini to‘liq namoyish etib, katta sahnaga chiqishi kutilayotgan 32 nafar eng umidli va noyob yosh iste’dod egalarining maxsus reytingini tuzib chiqdi.
Abbosbek Fayzullayev — Jahon tan olgan o‘zbek olmosi!
O‘zbekistonlik millionlab ashaddiy futbol ishqibozlarini cheksiz faxr va quvonchga to‘ldirgan jihati shundaki, mazkur xalqaro nufuzli ro‘yxatdan milliy terma jamoamizning umidli yulduzi, hujumkor yarimhimoyachimiz Abbosbek Fayzullayev ham munosib o‘rin egalladi. Jurnalist 22 yoshli futbolchimizning iqtidori va maydondagi sehrli harakatlari ushbu Jahon chempionatida kashfiyotga aylanishiga katta ishonch bildirgan. Fayzullayevning Braziliya, Argentina va Fransiya kabi futbol vatanlarining eng qimmatbaho yosh yulduzlari bilan bir qatorda e’tirof etilishi — o‘zbek futboli tarbiya tizimining xalqaro miqyosdagi navbatdagi ulkan zafaridir.
Quyidagi rasmiy sport-tahliliy jadval orqali JCH-2026 musobaqasida ilk bor qatnashayotgan va Tom Kollomosse talqiniga ko‘ra dunyo futbolida tub burilish yasashi kutilayotgan TOP-32 nafar yosh iste’dodlarning to‘liq ro‘yxati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Tartib
Futbolchining ism-sharifi
Vakillik qilayotgan terma jamoasi
Futbolchining yoshi
Musobaqadagi bosh maqomi
1
Bazumana Ture
🇨🇮 Kot-d'Ivuar
20 yosh
Jahon chempionati debyutanti
2
Kaleb Yirenkiy
🇬🇭 Gana
20 yosh
Jahon chempionati debyutanti
3
Xilberto Mora
🇲🇽 Meksika
17 yosh
Jahon chempionati debyutanti
4
Rayan
🇧🇷 Braziliya
19 yosh
Jahon chempionati debyutanti
5
Yan Diomande
🇨🇮 Kot-d'Ivuar
19 yosh
Jahon chempionati debyutanti
6
Kerim Alaybegovich
🇧🇦 Bosniya va Gersegovina
18 yosh
Jahon chempionati debyutanti
7
Andreas Shelderup
🇳🇴 Norvegiya
22 yosh
Jahon chempionati debyutanti
8
Joel Ordones
🇪🇨 Ekvador
22 yosh
Jahon chempionati debyutanti
10
Niko Pas
🇦🇷 Argentina
21 yosh
Jahon chempionati debyutanti
11
Valentin Barko
🇦🇷 Argentina
21 yosh
Jahon chempionati debyutanti
12
Bilal Al-Xannus
🇲🇦 Marokash
21 yosh
Jahon chempionati debyutanti
13
Varren Zair-Emeri
🇫🇷 Fransiya
20 yosh
Jahon chempionati debyutanti
14
Paul Vanner
🇦🇹 Avstriya
20 yosh
Jahon chempionati debyutanti
15
Yoxan Manzambi
🇨🇭 Shveysariya
20 yosh
Jahon chempionati debyutanti
16
Alessandro Chirkati
🇦🇺 Avstraliya
22 yosh
Jahon chempionati debyutanti
17
Endrik
🇧🇷 Braziliya
19 yosh
Jahon chempionati debyutanti
18
Natan Saliba
🇨🇦 Kanada
22 yosh
Jahon chempionati debyutanti
19
Samir Al-Murabet
🇲🇦 Marokash
20 yosh
Jahon chempionati debyutanti
20
Xulio Ensiso
🇵🇾 Paragvay
22 yosh
Jahon chempionati debyutanti
21
Jan Uzun
🇹🇷 Turkiya
20 yosh
Jahon chempionati debyutanti
22
Luka Vuskovich
🇭🇷 Xorvatiya
19 yosh
Jahon chempionati debyutanti
23
Petar Suchich
🇭🇷 Xorvatiya
22 yosh
Jahon chempionati debyutanti
24
Mbekezeli Mbokazi
🇿🇦 JAR
20 yosh
Jahon chempionati debyutanti
25
Yens Kastrop
🇰🇷 Janubiy Koreya
22 yosh
Jahon chempionati debyutanti
26
Esmir Bayrakatarevich
🇧🇦 Bosniya va Gersegovina
21 yosh
Jahon chempionati debyutanti
27
Ibrohim Maza
🇩🇿 Jazoir
20 yosh
Jahon chempionati debyutanti
28
Ibrohim Mbaye
🇸🇳 Senegal
18 yosh
Jahon chempionati debyutanti
29
Abbosbek Fayzullayev
🇺🇿 O‘zbekiston
22 yosh
Jahon chempionati debyutanti
30
Kojo Peprax Oppong
🇬🇭 Gana
22 yosh
Jahon chempionati debyutanti
31
Gustavo Puerta
🇨🇴 Kolumbiya
22 yosh
Jahon chempionati debyutanti
32
Ayyub Buaddi
🇲🇦 Marokash
18 yosh
Jahon chempionati debyutanti
Katta futbol ostonasidagi ilk qadamlar
E’lon qilingan ushbu ro‘yxatning eng ahamiyatli va e’tiborga molik tomoni shundaki, jadvaldan joy olgan barcha 32 nafar futbolchi o‘z faoliyatlari davomida insoniyat tarixidagi eng oliy futbol bayrami hisoblangan Jahon chempionatida ilk marotaba ishtirok etishmoqda. Ularning aksariyati uchun Okean orti yashil maydonlari transfer bozorida o‘z narxlarini bir necha barobarga oshirish va dunyoning grand klublari nazariga tushish uchun bebaho imkoniyatdir. Futbol ekspertlarining yakdil fikriga ko‘ra, yaqin kelajakda aynan mana shu yosh charm to‘p ustalari orasidan millionlar o‘yinini boshqaradigan, dunyo futbolida ulug‘vor natijalarga erisha oladigan yangi «Oltin to‘p» sohiblari yetishib chiqishi shubhasizdir.
Zamin sport sharhlovchilarining qarashi:
Abbosbek Fayzullayevning bu ro‘yxatga kiritilishi mutlaqo adolatli qarordir. Uning maydondagi chaqqonligi, kutilmagan nozik uzatmalari va hujumkorlik iqtidori terma jamoamizning «K» guruhidagi raqiblari bo‘lmish Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DR himoyachilari uchun haqiqiy bosh og‘rig‘iga aylanishi aniq. Bo‘lajak bahslarda Abbosbekka va barcha futbolchilarimizga chin qalbdan omad va zafarlar tilaymiz!
Milliy terma jamoamizning JCH-2026 stadionlaridagi har bir hayajonli soniyasi, Abbosbek Fayzullayevning maydondagi sehrli o‘yinlari, Okean ortidan eng eksklyuziv sport xabarlari hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…