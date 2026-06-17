Abbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdi

·32·Sport
Abbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdi

Okean ortining uch yirik mamlakati — AQSH, Meksika va Kanada stadionlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi nafaqat grand jamoalarning shiddatli kurashi, balki dunyo futboli uchun yangi nomlar, yosh iqtidorlar va kelajak superyulduzlarini kashf etib beruvchi o‘ziga xos ulug‘vor sahna vazifasini o‘tamoqda. Butun sayyoramiz ahlining diqqat markazida bo‘lib turgan ushbu nufuzli musobaqa start olishi bilan xalqaro sport OAVlari va nufuzli tahlil markazlari qaysi yosh futbolchilar ushbu global forumda porlashi mumkinligini bashorat qila boshlashdi. Xususan, jahon futboli olamida o‘z so‘ziga ega bo‘lgan taniqli ingliz jurnalisti Tom Kollomosse joriy mundialda o‘z iqtidorini to‘liq namoyish etib, katta sahnaga chiqishi kutilayotgan 32 nafar eng umidli va noyob yosh iste’dod egalarining maxsus reytingini tuzib chiqdi.

Abbosbek Fayzullayev — Jahon tan olgan o‘zbek olmosi!

O‘zbekistonlik millionlab ashaddiy futbol ishqibozlarini cheksiz faxr va quvonchga to‘ldirgan jihati shundaki, mazkur xalqaro nufuzli ro‘yxatdan milliy terma jamoamizning umidli yulduzi, hujumkor yarimhimoyachimiz Abbosbek Fayzullayev ham munosib o‘rin egalladi. Jurnalist 22 yoshli futbolchimizning iqtidori va maydondagi sehrli harakatlari ushbu Jahon chempionatida kashfiyotga aylanishiga katta ishonch bildirgan. Fayzullayevning Braziliya, Argentina va Fransiya kabi futbol vatanlarining eng qimmatbaho yosh yulduzlari bilan bir qatorda e’tirof etilishi — o‘zbek futboli tarbiya tizimining xalqaro miqyosdagi navbatdagi ulkan zafaridir.

Quyidagi rasmiy sport-tahliliy jadval orqali JCH-2026 musobaqasida ilk bor qatnashayotgan va Tom Kollomosse talqiniga ko‘ra dunyo futbolida tub burilish yasashi kutilayotgan TOP-32 nafar yosh iste’dodlarning to‘liq ro‘yxati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Tartib

Futbolchining ism-sharifi

Vakillik qilayotgan terma jamoasi

Futbolchining yoshi

Musobaqadagi bosh maqomi

1

Bazumana Ture

🇨🇮 Kot-d'Ivuar

20 yosh

Jahon chempionati debyutanti

2

Kaleb Yirenkiy

🇬🇭 Gana

20 yosh

Jahon chempionati debyutanti

3

Xilberto Mora

🇲🇽 Meksika

17 yosh

Jahon chempionati debyutanti

4

Rayan

🇧🇷 Braziliya

19 yosh

Jahon chempionati debyutanti

5

Yan Diomande

🇨🇮 Kot-d'Ivuar

19 yosh

Jahon chempionati debyutanti

6

Kerim Alaybegovich

🇧🇦 Bosniya va Gersegovina

18 yosh

Jahon chempionati debyutanti

7

Andreas Shelderup

🇳🇴 Norvegiya

22 yosh

Jahon chempionati debyutanti

8

Joel Ordones

🇪🇨 Ekvador

22 yosh

Jahon chempionati debyutanti

10

Niko Pas

🇦🇷 Argentina

21 yosh

Jahon chempionati debyutanti

11

Valentin Barko

🇦🇷 Argentina

21 yosh

Jahon chempionati debyutanti

12

Bilal Al-Xannus

🇲🇦 Marokash

21 yosh

Jahon chempionati debyutanti

13

Varren Zair-Emeri

🇫🇷 Fransiya

20 yosh

Jahon chempionati debyutanti

14

Paul Vanner

🇦🇹 Avstriya

20 yosh

Jahon chempionati debyutanti

15

Yoxan Manzambi

🇨🇭 Shveysariya

20 yosh

Jahon chempionati debyutanti

16

Alessandro Chirkati

🇦🇺 Avstraliya

22 yosh

Jahon chempionati debyutanti

17

Endrik

🇧🇷 Braziliya

19 yosh

Jahon chempionati debyutanti

18

Natan Saliba

🇨🇦 Kanada

22 yosh

Jahon chempionati debyutanti

19

Samir Al-Murabet

🇲🇦 Marokash

20 yosh

Jahon chempionati debyutanti

20

Xulio Ensiso

🇵🇾 Paragvay

22 yosh

Jahon chempionati debyutanti

21

Jan Uzun

🇹🇷 Turkiya

20 yosh

Jahon chempionati debyutanti

22

Luka Vuskovich

🇭🇷 Xorvatiya

19 yosh

Jahon chempionati debyutanti

23

Petar Suchich

🇭🇷 Xorvatiya

22 yosh

Jahon chempionati debyutanti

24

Mbekezeli Mbokazi

🇿🇦 JAR

20 yosh

Jahon chempionati debyutanti

25

Yens Kastrop

🇰🇷 Janubiy Koreya

22 yosh

Jahon chempionati debyutanti

26

Esmir Bayrakatarevich

🇧🇦 Bosniya va Gersegovina

21 yosh

Jahon chempionati debyutanti

27

Ibrohim Maza

🇩🇿 Jazoir

20 yosh

Jahon chempionati debyutanti

28

Ibrohim Mbaye

🇸🇳 Senegal

18 yosh

Jahon chempionati debyutanti

29

Abbosbek Fayzullayev

🇺🇿 O‘zbekiston

22 yosh

Jahon chempionati debyutanti

30

Kojo Peprax Oppong

🇬🇭 Gana

22 yosh

Jahon chempionati debyutanti

31

Gustavo Puerta

🇨🇴 Kolumbiya

22 yosh

Jahon chempionati debyutanti

32

Ayyub Buaddi

🇲🇦 Marokash

18 yosh

Jahon chempionati debyutanti

Katta futbol ostonasidagi ilk qadamlar

E’lon qilingan ushbu ro‘yxatning eng ahamiyatli va e’tiborga molik tomoni shundaki, jadvaldan joy olgan barcha 32 nafar futbolchi o‘z faoliyatlari davomida insoniyat tarixidagi eng oliy futbol bayrami hisoblangan Jahon chempionatida ilk marotaba ishtirok etishmoqda. Ularning aksariyati uchun Okean orti yashil maydonlari transfer bozorida o‘z narxlarini bir necha barobarga oshirish va dunyoning grand klublari nazariga tushish uchun bebaho imkoniyatdir. Futbol ekspertlarining yakdil fikriga ko‘ra, yaqin kelajakda aynan mana shu yosh charm to‘p ustalari orasidan millionlar o‘yinini boshqaradigan, dunyo futbolida ulug‘vor natijalarga erisha oladigan yangi «Oltin to‘p» sohiblari yetishib chiqishi shubhasizdir.

Zamin sport sharhlovchilarining qarashi:

Abbosbek Fayzullayevning bu ro‘yxatga kiritilishi mutlaqo adolatli qarordir. Uning maydondagi chaqqonligi, kutilmagan nozik uzatmalari va hujumkorlik iqtidori terma jamoamizning «K» guruhidagi raqiblari bo‘lmish Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DR himoyachilari uchun haqiqiy bosh og‘rig‘iga aylanishi aniq. Bo‘lajak bahslarda Abbosbekka va barcha futbolchilarimizga chin qalbdan omad va zafarlar tilaymiz!

Milliy terma jamoamizning JCH-2026 stadionlaridagi har bir hayajonli soniyasi, Abbosbek Fayzullayevning maydondagi sehrli o‘yinlari, Okean ortidan eng eksklyuziv sport xabarlari hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Abbosbek FayzullayevO'zbekistonFIFAAQSHTom Collomosse
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiBugun, 06:27JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...Bugun, 05:55Skaloni Messining Jazoirga qarshio‘yindagi mahoratidan hayratga tushdiSkaloni Messining Jazoirga qarshio‘yindagi mahoratidan hayratga tushdiBugun, 05:42Lionel Messi Ronaldu haqidagi shov-shuvli haqiqatni ochiqlab o‘tdiLionel Messi Ronaldu haqidagi shov-shuvli haqiqatni ochiqlab o‘tdiBugun, 05:34Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Bugun, 05:24Messi birinchi goldan keyin nega yig‘lagani sababini ochiqladi (video)Messi birinchi goldan keyin nega yig‘lagani sababini ochiqladi (video)Bugun, 05:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi