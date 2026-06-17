Denisov O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi rejasini oldindan taxmin qildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichi 1-turida Kolumbiyaga qarshi o‘tkazadigan tarixiy uchrashuvi oldidan mutaxassislar turli fikr va taxminlarini bildirmoqda. Milliy jamoamizning ilk mundialda qanday o‘yin namoyish etishi, qaysi taktikani tanlashi va kuchli raqibga qanchalik qarshilik ko‘rsata olishi muxlislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining sobiq futbolchisi, Rossiya chempioni Vitaliy Denisov ham Kolumbiyaga qarshi bellashuv haqida o‘z mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi. Tajribali himoyachi ushbu uchrashuv “oq bo‘rilar” uchun oson kechmasligini, chunki raqib juda kuchli va yuqori saviyali futbolchilardan tarkib topganini ta’kidladi.
Kolumbiya milliy terma jamoasi Janubiy Amerika futbolidagi eng barqaror jamoalardan biri hisoblanadi. Uning tarkibida Yevropa klublarida katta tajriba orttirgan, texnik va tezkor futbolchilar ko‘p. Shu sabab O‘zbekistonning har bir xatosi raqib tomonidan jazolanishi mumkin.
Biroq Denisovning fikricha, aynan shunday kuchli raqibga qarshi bahs O‘zbekiston terma jamoasining haqiqiy salohiyatini ko‘rsatib beradi. Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvi futbolchilarning jismoniy holati, ruhiy tayyorgarligi va taktik intizomi qay darajada ekanini namoyon etadi.
Sobiq futbolchi O‘zbekiston uchrashuvni ehtiyotkor uslubda boshlashi mumkinligini taxmin qildi. Uning fikricha, milliy jamoamiz to‘pni raqibga berib, asosiy e’tiborni himoyada ishonchli harakat qilish va tezkor qarshi hujumlarga qaratishi ehtimolga yaqin.
“O‘zbekiston uchrashuvni ikkinchi raqamda boshlashi, raqibni qarshi hujumlarda ushlashga urinishi mumkin. Menimcha, asosiy taktik yo‘nalish shu bo‘ladi”, — dedi Vitaliy Denisov.
Bunday taktika kuchli jamoalarga qarshi uchrashuvlarda ko‘p qo‘llanadi. Kolumbiya to‘pni nazorat qilib, oldinga katta kuch bilan o‘tishi kutilsa, uning himoya chizig‘i ortida bo‘sh hududlar paydo bo‘lishi mumkin. O‘zbekiston futbolchilari aynan shu imkoniyatlardan foydalanib, tezkor qarshi hujumlar tashkil etishga harakat qilishi ehtimol.
Bu borada Abbosbek Fayzullayev, Oston O‘runov va Eldor Shomurodov kabi hujumkor futbolchilarning tezligi hamda individual mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Ular raqib to‘p yo‘qotganidan keyin hujumga tez o‘tib, Kolumbiya himoyasiga kutilmagan bosim o‘tkazishi mumkin.
Shu bilan birga, O‘zbekiston uchun himoyadagi tartib birinchi o‘rinda turadi. Kolumbiyaning Luis Dias, Xames Rodriges va boshqa texnik futbolchilariga ortiqcha erkinlik berish katta xavf tug‘diradi. Shu sabab har bir futbolchi o‘z pozitsiyasiga qat’iy rioya qilishi, yakkakurashlarda ishonchli harakat qilishi va butun o‘yin davomida diqqatni yo‘qotmasligi talab etiladi.
Denisov Kolumbiyaning o‘yini kutilganidek chiqmasligiga ham umid bildirgan. Uning fikricha, agar janubiy amerikaliklar o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyon eta olmasa yoki bosim ostida xatoga yo‘l qo‘ysa, O‘zbekiston bu vaziyatdan unumli foydalanishi kerak.
“Umid qilamanki, Kolumbiyada o‘yin yurishmaydi va bundan bizning yigitlar foydalanib qolishadi”, — dedi O‘zbekiston milliy terma jamoasining sobiq futbolchisi.
Jahon chempionatining birinchi o‘yinida har ikki jamoa ham katta bosimni his qilishi tabiiy. Kolumbiya favorit sifatida g‘alaba qozonishi shartdek qaraladi. O‘zbekiston esa mundial debyutanti bo‘lgani uchun nisbatan erkinroq harakat qilish imkoniyatiga ega. Bu holat futbolchilarimizga ruhiy jihatdan ma’lum ustunlik berishi mumkin.
Favorit jamoalar ba’zan raqibni yetarlicha baholamaslik yoki tezroq gol urish istagida taktik tartibni yo‘qotish kabi xatolarga yo‘l qo‘yadi. Agar O‘zbekiston birinchi daqiqalarda raqib bosimiga dosh berib, himoyada mustahkam tursa, o‘yin davomida o‘z imkoniyatlari paydo bo‘lishi mumkin.
Denisovning fikrlari milliy jamoa uchun real va mantiqiy taktik yo‘nalishni ko‘rsatadi. Kolumbiya bilan ochiq futbol o‘ynash katta xavf tug‘dirishi mumkin. Shu sabab ehtiyotkor himoya, maydon markazidagi zichlik va tezkor qarshi hujumlar “oq bo‘rilar”ning asosiy quroliga aylanishi kutilmoqda.
Albatta, Jahon chempionatida har bir reja maydondagi vaziyatga qarab o‘zgarishi mumkin. Erta urilgan gol, jarima yoki futbolchilarning individual harakati butun o‘yin ssenariysini boshqa tomonga burib yuborishi ehtimoldan xoli emas.
Shuning uchun O‘zbekiston futbolchilaridan nafaqat taktik intizom, balki kutilmagan vaziyatlarga tez moslashish ham talab etiladi. Milliy jamoamiz ilk mundial uchrashuvida butun dunyoga o‘z xarakterini namoyon qilish imkoniyatiga ega.
Kolumbiya favorit bo‘lishi mumkin, ammo futbolda uchrashuv hali o‘tkazilmasidan turib g‘olib aniqlanmaydi. O‘zbekistonda kurashchan futbolchilar, katta motivatsiya va butun xalqning qo‘llab-quvvatlovi bor.
Endi barcha e’tibor tarixiy bellashuvga qaratilgan. Vitaliy Denisov ta’kidlaganidek, agar “oq bo‘rilar” raqibning xatolarini kutib, qarshi hujumlarda o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalana olsa, Kolumbiyaga qarshi bahsda ijobiy natija uchun kurashish imkoni paydo bo‘ladi.
…