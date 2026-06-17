Denisov O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi rejasini oldindan taxmin qildi

·35·Sport
Denisov O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi rejasini oldindan taxmin qildi

O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichi 1-turida Kolumbiyaga qarshi o‘tkazadigan tarixiy uchrashuvi oldidan mutaxassislar turli fikr va taxminlarini bildirmoqda. Milliy jamoamizning ilk mundialda qanday o‘yin namoyish etishi, qaysi taktikani tanlashi va kuchli raqibga qanchalik qarshilik ko‘rsata olishi muxlislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda.

O‘zbekiston milliy terma jamoasining sobiq futbolchisi, Rossiya chempioni Vitaliy Denisov ham Kolumbiyaga qarshi bellashuv haqida o‘z mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi. Tajribali himoyachi ushbu uchrashuv “oq bo‘rilar” uchun oson kechmasligini, chunki raqib juda kuchli va yuqori saviyali futbolchilardan tarkib topganini ta’kidladi.

Kolumbiya milliy terma jamoasi Janubiy Amerika futbolidagi eng barqaror jamoalardan biri hisoblanadi. Uning tarkibida Yevropa klublarida katta tajriba orttirgan, texnik va tezkor futbolchilar ko‘p. Shu sabab O‘zbekistonning har bir xatosi raqib tomonidan jazolanishi mumkin.

Biroq Denisovning fikricha, aynan shunday kuchli raqibga qarshi bahs O‘zbekiston terma jamoasining haqiqiy salohiyatini ko‘rsatib beradi. Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvi futbolchilarning jismoniy holati, ruhiy tayyorgarligi va taktik intizomi qay darajada ekanini namoyon etadi.

Sobiq futbolchi O‘zbekiston uchrashuvni ehtiyotkor uslubda boshlashi mumkinligini taxmin qildi. Uning fikricha, milliy jamoamiz to‘pni raqibga berib, asosiy e’tiborni himoyada ishonchli harakat qilish va tezkor qarshi hujumlarga qaratishi ehtimolga yaqin.

“O‘zbekiston uchrashuvni ikkinchi raqamda boshlashi, raqibni qarshi hujumlarda ushlashga urinishi mumkin. Menimcha, asosiy taktik yo‘nalish shu bo‘ladi”, — dedi Vitaliy Denisov.

Bunday taktika kuchli jamoalarga qarshi uchrashuvlarda ko‘p qo‘llanadi. Kolumbiya to‘pni nazorat qilib, oldinga katta kuch bilan o‘tishi kutilsa, uning himoya chizig‘i ortida bo‘sh hududlar paydo bo‘lishi mumkin. O‘zbekiston futbolchilari aynan shu imkoniyatlardan foydalanib, tezkor qarshi hujumlar tashkil etishga harakat qilishi ehtimol.

Bu borada Abbosbek Fayzullayev, Oston O‘runov va Eldor Shomurodov kabi hujumkor futbolchilarning tezligi hamda individual mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Ular raqib to‘p yo‘qotganidan keyin hujumga tez o‘tib, Kolumbiya himoyasiga kutilmagan bosim o‘tkazishi mumkin.

Shu bilan birga, O‘zbekiston uchun himoyadagi tartib birinchi o‘rinda turadi. Kolumbiyaning Luis Dias, Xames Rodriges va boshqa texnik futbolchilariga ortiqcha erkinlik berish katta xavf tug‘diradi. Shu sabab har bir futbolchi o‘z pozitsiyasiga qat’iy rioya qilishi, yakkakurashlarda ishonchli harakat qilishi va butun o‘yin davomida diqqatni yo‘qotmasligi talab etiladi.

Denisov Kolumbiyaning o‘yini kutilganidek chiqmasligiga ham umid bildirgan. Uning fikricha, agar janubiy amerikaliklar o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyon eta olmasa yoki bosim ostida xatoga yo‘l qo‘ysa, O‘zbekiston bu vaziyatdan unumli foydalanishi kerak.

“Umid qilamanki, Kolumbiyada o‘yin yurishmaydi va bundan bizning yigitlar foydalanib qolishadi”, — dedi O‘zbekiston milliy terma jamoasining sobiq futbolchisi.

Jahon chempionatining birinchi o‘yinida har ikki jamoa ham katta bosimni his qilishi tabiiy. Kolumbiya favorit sifatida g‘alaba qozonishi shartdek qaraladi. O‘zbekiston esa mundial debyutanti bo‘lgani uchun nisbatan erkinroq harakat qilish imkoniyatiga ega. Bu holat futbolchilarimizga ruhiy jihatdan ma’lum ustunlik berishi mumkin.

Favorit jamoalar ba’zan raqibni yetarlicha baholamaslik yoki tezroq gol urish istagida taktik tartibni yo‘qotish kabi xatolarga yo‘l qo‘yadi. Agar O‘zbekiston birinchi daqiqalarda raqib bosimiga dosh berib, himoyada mustahkam tursa, o‘yin davomida o‘z imkoniyatlari paydo bo‘lishi mumkin.

Denisovning fikrlari milliy jamoa uchun real va mantiqiy taktik yo‘nalishni ko‘rsatadi. Kolumbiya bilan ochiq futbol o‘ynash katta xavf tug‘dirishi mumkin. Shu sabab ehtiyotkor himoya, maydon markazidagi zichlik va tezkor qarshi hujumlar “oq bo‘rilar”ning asosiy quroliga aylanishi kutilmoqda.

Albatta, Jahon chempionatida har bir reja maydondagi vaziyatga qarab o‘zgarishi mumkin. Erta urilgan gol, jarima yoki futbolchilarning individual harakati butun o‘yin ssenariysini boshqa tomonga burib yuborishi ehtimoldan xoli emas.

Shuning uchun O‘zbekiston futbolchilaridan nafaqat taktik intizom, balki kutilmagan vaziyatlarga tez moslashish ham talab etiladi. Milliy jamoamiz ilk mundial uchrashuvida butun dunyoga o‘z xarakterini namoyon qilish imkoniyatiga ega.

Kolumbiya favorit bo‘lishi mumkin, ammo futbolda uchrashuv hali o‘tkazilmasidan turib g‘olib aniqlanmaydi. O‘zbekistonda kurashchan futbolchilar, katta motivatsiya va butun xalqning qo‘llab-quvvatlovi bor.

Endi barcha e’tibor tarixiy bellashuvga qaratilgan. Vitaliy Denisov ta’kidlaganidek, agar “oq bo‘rilar” raqibning xatolarini kutib, qarshi hujumlarda o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalana olsa, Kolumbiyaga qarshi bahsda ijobiy natija uchun kurashish imkoni paydo bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasini aslo kamsitmaslikka chaqirdiNestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasini aslo kamsitmaslikka chaqirdiBugun, 07:01Kannavaro: Jahon chempionatida har bir o‘yindan zavq olamiz...Kannavaro: Jahon chempionatida har bir o‘yindan zavq olamiz...Bugun, 06:54Avstriya terma jamoasi Iordaniya ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiAvstriya terma jamoasi Iordaniya ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 06:45O‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiBugun, 06:27Abbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdiAbbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdiBugun, 06:02JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...Bugun, 05:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanov atrofidagi penalti bahsi yana qizidi...
Abduqodir Husanov atrofidagi penalti bahsi yana qizidi...