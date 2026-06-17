Messi Jahon chempionati ilk o‘yinidayoq maydondan chetlatilishi kerakmidi?
Dunyo bo‘ylab millionlab futbol ishqibozlari intizorlik bilan kutgan Jahon chempionati bahslari start olishi bilan ilk kunlardanoq shov-shuvli va qaynoq muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Xususan, «Mundial»ning guruh bosqichi 1-turi doirasida bo‘lib o‘tgan Argentina va Jazoir milliy terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv (3:0) nafaqat yirik hisob, balki bahsli hakamlik qarori bilan ham ko‘pchilikning diqqat markaziga tushdi.
Venesuelalik mashhur sobiq hujumchi, hozirda taniqli ekspert Alexandro Morenoning fikriga ko‘ra, argentinaliklar sardori va afsonaviy yulduz Lionel Messi uchrashuvning birinchi bo‘limidayoq qo‘polligi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan quvilishi lozim edi.
Hakam Marchinyak va VAR nima uchun jim qoldi?
Shov-shuvga sabab bo‘lgan bahsli vaziyat o‘yinning dastlabki bo‘limida sodir bo‘ldi. O‘sha vaziyatda Lionel Messi to‘p uchun kurashda Jazoir terma jamoasi himoyachisi Aissa Mandining oyoq boldir qismiga ortdan atayin juda xavfli tarzda bosib oldi va raqib zarbdan maydonga quladi. Biroq, uchrashuvning bosh hakami Shimon Marchinyak ushbu vaziyatda argentinalik yulduzga nafaqat qizil, hatto oddiy sariq kartochkani ham ravo ko‘rmadi. Eng qizig‘i, zamonaviy futbolning ajralmas qismi bo‘lgan VAR (videoassistent hakam) tizimi ham ushbu vaziyatga negadir mutlaqo aralashmadi va jimlikni saqladi.
Quyidagi tahliliy jadval orqali uchrashuvdagi bahsli vaziyat, ekspertlarning e’tirozlari va hakamlarning qarorlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Alexandro Morenoning pozitsiyasi
Bosh hakam va VAR harakati
O‘yinning umumiy natijasi
Jabrlanuvchi futbolchi
• 100 foizlik qizil kartochka
• Kuchli yulduzlarga alohida munosabat
• Raqib sog‘lig‘iga jiddiy xavf tug‘dirish
• Shimon Marchinyak folni o‘tkazib yubordi
• Monitor oldiga chaqirishmadi
• Hech qanday kartochka ko‘rsatilmadi
• Argentina — Jazoir (3:0)
• Albiselestening ishonchli g‘alabasi
• Guruhdagi ilk 3 ochko
• Aissa Mandi (Jazoir himoyachisi)
• Oyoq boldiridan jiddiy zarba oldi
«Yulduzlarga bo‘lgan o‘zgacha munosabat bozorni buzmoqda»
Ushbu vaziyatni qattiq qoralagan Alexandro Moreno ESPN FC telekanaliga bergan intervyusida hakamlik tizimini keskin tanqid ostiga oldi va o‘z fikrlarini quyidagicha bayon qildi:
«Bu Messi uchun 100 foizlik qizil kartochka edi va u so‘zsiz maydondan chetlatilishi kerak edi. Jonli efirda oddiy foldek ko‘ringan bu vaziyatni takroriy lavhalarda ko‘rganingizda, qoidaning qo‘pol ravishda buzilganini va uni chuqur o‘rganish zarurligini darhol tushunasiz. Nima uchun videohakamlar Marchinyakni monitor oldiga chaqirib, vaziyatni qayta ko‘rishni taklif qilishmadi? Menimcha, futbolda hali ham kuchli va mashhur futbolchilarga nisbatan o‘zgacha, imtiyozli munosabat mavjud.
Men Messini qanchalik yaxshi ko‘rmay va uning iqtidoriga tan bermay, bu qilgan harakati juda xunuk va noto‘g‘ri edi. Siz ortdan kelib to‘pga intilgan bo‘lsangiz ham, raqibning boldirini tizzasidan to to‘pig‘igacha bosib o‘tdingizmi, demak, qoida bo‘yicha maydondan chiqib ketishingiz shart».
Hozirgacha na Argentina terma jamoasi vakillari va na uchrashuv hakamlari ushbu bahsli vaziyat yuzasidan rasmiy izoh berishgani yo‘q. Biroq, ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari ikki lagerga bo‘linib, ushbu epizodni qizg‘in muhokama qilishda davom etmoqdalar.
Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:
Yirik musobaqalarda Lionel Messi kabi dunyo yulduzlari ishtirokidagi har bir epizod doimo katta lupa ostida kuzatiladi. Garchi Argentina Jazoir ustidan 3:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozonib, turnirni muvaffaqiyatli boshlagan bo‘lsa-da, ushbu hakamlik xatosi Jahon chempionatining ilk kunlaridagi eng shov-shuvli mavzularidan biriga aylanib ulgurdi.
Dunyo sportidagi eng shov-shuvli voqealar, «Mundial» kundaligidan eng eksklyuziv tahlillar va qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…