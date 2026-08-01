Smartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqda

·23·Texno
Smartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqda
Qisqacha

Flagman gadjetlar narxining oshishi va isteʼmolchilarning qurilmalarni uzoqroq muddat saqlab qolishi fonida smartfon bozorida xarid qilish oʻrniga lizing va obuna kabi usullar trendga chiqmoqda. Counterpoint Research prognozlariga koʻra, 2026-yilda global miqyosda smartfonlarni almashtirish davri oʻrtacha 4 yilgacha choʻzilishi kutilmoqda.

Smartfonlar bozorida asosiy raqobat maydoni qurilmaning texnik xususiyatlaridan asta-sekin uning taqdim etilish uslubiga oʻtib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, flagman gadjetlar narxining oshishi fonida Apple, Samsung kabi gigantlar foydalanuvchilarga toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish oʻrniga lizing, obuna va kafolatlangan qaytarib sotib olish dasturlarini taklif qila boshladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda isteʼmolchilar smartfonlarini avvalgiga qaraganda uzoqroq muddat saqlab qolishmoqda. Xotira va boshqa butlovchi qismlar narxining qimmatlashuvi, shuningdek, yangi modellardagi kichik oʻzgarishlar eski qurilmalarning uzoqroq vaqt davomida dolzarb boʻlib qolishini taʼminlamoqda. Natijada ishlab chiqaruvchilar yangi qurilmalarni sotishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Global tendentsiyalar va yangi almashinuv sikli

Counterpoint Research tahliliy kompaniyasi prognozlariga koʻra, 2026-yilda global miqyosda smartfonlarni almashtirish davri oʻrtacha 4 yilgacha choʻzilishi kutilmoqda. 2025-yilda bu koʻrsatkich 3,5 yilni tashkil etgan edi. IDC maʼlumotlari esa AQShda premium smartfon egalari oʻz qurilmalarini oʻrtacha 42 oy davomida ishlatishini koʻrsatmoqda.

Ushbu holat ikkilamchi bozorni qoʻllab-quvvatlash uchun yangi moliyaviy mexanizmlarni joriy etishga turtki boʻldi. Xususan, Apple AQShda Klarna bilan hamkorlikda iPhone, Mac, iPad yoki Apple Watch qurilmalarini oylik toʻlov evaziga ijaraga olish imkonini beruvchi Apple Upgrade dasturini ishga tushirdi. Samsung ham Hindistonda Galaxy Forever dasturi orqali moliyalashtirish va kafolatlangan qaytarib sotib olish tizimini taklif qilmoqda.

Lizing har doim ham foydalimi?

Mutaxassislarning fikricha, bunday dasturlar ikkilamchi bozor faoliyatini saqlab qolishda muhim oʻynaydi. Creative Strategies tahlilchisi Maks Veynbyaxning taʼkidlashicha, lizing va kafolatlangan qaytarib sotib olish qurilmalarning qayta ishlov berilgan bozorbop qismga kirishini taʼminlaydi.

Biroq barcha isteʼmolchilar ham bu modeldan birdek foyda koʻravermaydi:

  • Har 3, 4 yoki 5 yilda bir marta telefon yangilaydigan foydalanuvchilar uchun qurilmani toʻgʻridan-toʻgʻri naqd pulga sotib olish ancha tejamkor hisoblanadi.
  • Har yili yoki har ikki yilda bir marta oxirgi modellarni ishlatishni odat qilganlar uchun esa ijaraga olish narxi oxir-oqibat oʻzini oqlashi mumkin.
LendingTree moliya tahlilchisi Mett Shulsning soʻzlariga koʻra, bu kabi ijaraga asoslangan yangilash dasturlari ayniqsa qimmatbaho xotiraga ega versiyalarni tez-tez almashtiradigan xaridorlar uchun moliyaviy jihatdan qulay shartlarni taqdim etishi mumkin.

SmartfonAppleSamsungLizingTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Citizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdiCitizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdiBugun, 00:29Xitoyda yangi AES reaktori milliy tarmoqqa ulandiXitoyda yangi AES reaktori milliy tarmoqqa ulandiKecha, 23:27Mashhur overkloker kompyuter sovutish tizimiga metrli quvur oʻrnatdiMashhur overkloker kompyuter sovutish tizimiga metrli quvur oʻrnatdiKecha, 22:54Sam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqdaSam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqdaKecha, 22:27Samsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiSamsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiKecha, 22:21Ispaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadiIspaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadiKecha, 21:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi