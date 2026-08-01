Smartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqda
Flagman gadjetlar narxining oshishi va isteʼmolchilarning qurilmalarni uzoqroq muddat saqlab qolishi fonida smartfon bozorida xarid qilish oʻrniga lizing va obuna kabi usullar trendga chiqmoqda. Counterpoint Research prognozlariga koʻra, 2026-yilda global miqyosda smartfonlarni almashtirish davri oʻrtacha 4 yilgacha choʻzilishi kutilmoqda.
Smartfonlar bozorida asosiy raqobat maydoni qurilmaning texnik xususiyatlaridan asta-sekin uning taqdim etilish uslubiga oʻtib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, flagman gadjetlar narxining oshishi fonida Apple, Samsung kabi gigantlar foydalanuvchilarga toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish oʻrniga lizing, obuna va kafolatlangan qaytarib sotib olish dasturlarini taklif qila boshladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi kunda isteʼmolchilar smartfonlarini avvalgiga qaraganda uzoqroq muddat saqlab qolishmoqda. Xotira va boshqa butlovchi qismlar narxining qimmatlashuvi, shuningdek, yangi modellardagi kichik oʻzgarishlar eski qurilmalarning uzoqroq vaqt davomida dolzarb boʻlib qolishini taʼminlamoqda. Natijada ishlab chiqaruvchilar yangi qurilmalarni sotishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
Global tendentsiyalar va yangi almashinuv sikliCounterpoint Research tahliliy kompaniyasi prognozlariga koʻra, 2026-yilda global miqyosda smartfonlarni almashtirish davri oʻrtacha 4 yilgacha choʻzilishi kutilmoqda. 2025-yilda bu koʻrsatkich 3,5 yilni tashkil etgan edi. IDC maʼlumotlari esa AQShda premium smartfon egalari oʻz qurilmalarini oʻrtacha 42 oy davomida ishlatishini koʻrsatmoqda.
Ushbu holat ikkilamchi bozorni qoʻllab-quvvatlash uchun yangi moliyaviy mexanizmlarni joriy etishga turtki boʻldi. Xususan, Apple AQShda Klarna bilan hamkorlikda iPhone, Mac, iPad yoki Apple Watch qurilmalarini oylik toʻlov evaziga ijaraga olish imkonini beruvchi Apple Upgrade dasturini ishga tushirdi. Samsung ham Hindistonda Galaxy Forever dasturi orqali moliyalashtirish va kafolatlangan qaytarib sotib olish tizimini taklif qilmoqda.
Lizing har doim ham foydalimi?Mutaxassislarning fikricha, bunday dasturlar ikkilamchi bozor faoliyatini saqlab qolishda muhim oʻynaydi. Creative Strategies tahlilchisi Maks Veynbyaxning taʼkidlashicha, lizing va kafolatlangan qaytarib sotib olish qurilmalarning qayta ishlov berilgan bozorbop qismga kirishini taʼminlaydi.
Biroq barcha isteʼmolchilar ham bu modeldan birdek foyda koʻravermaydi:
- Har 3, 4 yoki 5 yilda bir marta telefon yangilaydigan foydalanuvchilar uchun qurilmani toʻgʻridan-toʻgʻri naqd pulga sotib olish ancha tejamkor hisoblanadi.
- Har yili yoki har ikki yilda bir marta oxirgi modellarni ishlatishni odat qilganlar uchun esa ijaraga olish narxi oxir-oqibat oʻzini oqlashi mumkin.
…