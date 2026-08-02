UAZ Buxanka afsonaviy nomi rasman tasdiqlandi
Ulyanovsk avtomobil zavodi o'zining mashhur yo'ltanlamas furgoni uchun xalq orasida ishlatilib kelingan norasmiy nomni rasmiy brendga aylantirdi. Ishlab chiqaruvchi 2026-yilning aprel oyi oxirlarida Rossiyaning intellektual mulk agentligi — Rospatentga «UAZ Buxanka» hamda UAZ Bukhanka tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazish uchun arizalar topshirgandi.
Ulyanovsk avtomobil zavodi oʻzining mashhur yoʻltanlamas furgoni uchun oʻnlab yillar davomida xalq orasida qoʻllanib kelingan norasmiy nomni rasmiy brendga aylantirdi. TASS nashrining rasmiy maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, ishlab chiqaruvchi «Buxanka» nomini «Eski yuk qatori» (SGR) oilasiga kiruvchi avtomobillar uchun rasman biriktirib qoʻydi. Ushbu qadam milliy avtomsozlik tarixidagi oʻziga xos ramziy voqelik boʻlib, xalqona atama ilk bor yuridik maqomga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rasmiylashtirish jarayoni va uning tarixiUshbu oʻzgarishlarga tayyorgarlik ishlari bahor oylaridayoq boshlab yuborilgan edi. Xususan, 2026-yilning aprel oyi oxirlarida UAZ korxonasi Rossiyaning intellektual mulk agentligi — Rospatentga «UAZ Buxanka» hamda UAZ Bukhanka tovar belgilarini roʻyxatdan oʻtkazish boʻyicha rasmiy arizalar topshirgani maʼlum boʻlgandi. Koʻrilgan chora-tadbirlar natijasida afsonaviy nom toʻliq qonuniy rasmiylashtirildi va endilikda zavod hujjatlarida ham oʻz aksini topdi.
Eslatib oʻtamiz, «Buxanka» laqabining tarixi oʻtgan asrning oʻrtalariga borib taqaladi. Ushbu transport vositasi oʻzining oʻziga xos shakli tufayli dastlabki yillardanoq xaridorlar va haydovchilar eʼtiborini qozongan. Oʻz davrida zavod indeksi soyada qolib, xalqona atama avtomobilning haqiqiy nomiga aylanib ketgan edi.
Ushbu turdagi avtomobillarning tarixi 1958-yildan boshlanadi. Oshirilgan oʻtish qobiliyatiga ega boʻlgan ilk toʻla privodli furgon aynan Ulyanovsk avtozavodida GAZ-69 bazasida yaratilgan UAZ-450 modeli sifatida ishlab chiqarila boshlangan edi. Oʻsha davrdanoq uning oʻziga xos kuzov shakli avtomobilga non boʻlaklarini eslatuvchi «Buxanka» laqabini olib kelgan.
Modelning davomiyligi va ahamiyatiVaqt oʻtishi bilan dastlabki rusumlar asosida boshqa modifikatsiyalar ham yaratildi. Avvaliga UAZ-451 modellari, keyinchalik esa yanada takomillashtirilgan toʻla privodli UAZ-452 avtomobillari konveyerdan chiqdi. Aynan shu avlod keyinchalik hozirgi kunga qadar ishlab chiqarilishi davom etayotgan SGR oilasining poydevoriga aylandi.
Maʼlumotlarga koʻra, mazkur oilaga mansub transport vositalari oʻnlab yillar davomida oʻzgarishlarga uchraganiga qaramay, oʻzining asosiy qiyofasini saqlab qolgan. SGR avtomobillari oltmish yildan ortiq vaqt mobaynida uzluksiz ishlab chiqarilib kelinmoqda va bugungi kunda ham Rossiya avtomobil sanoatining eng taniqli hamda oʻziga xos modellaridan biri sifatida qolmoqda.
…