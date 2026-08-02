UAZ Buxanka afsonaviy nomi rasman tasdiqlandi

·19·Avto
UAZ Buxanka afsonaviy nomi rasman tasdiqlandi
Qisqacha

Ulyanovsk avtomobil zavodi o'zining mashhur yo'ltanlamas furgoni uchun xalq orasida ishlatilib kelingan norasmiy nomni rasmiy brendga aylantirdi. Ishlab chiqaruvchi 2026-yilning aprel oyi oxirlarida Rossiyaning intellektual mulk agentligi — Rospatentga «UAZ Buxanka» hamda UAZ Bukhanka tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazish uchun arizalar topshirgandi.

Ulyanovsk avtomobil zavodi oʻzining mashhur yoʻltanlamas furgoni uchun oʻnlab yillar davomida xalq orasida qoʻllanib kelingan norasmiy nomni rasmiy brendga aylantirdi. TASS nashrining rasmiy maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, ishlab chiqaruvchi «Buxanka» nomini «Eski yuk qatori» (SGR) oilasiga kiruvchi avtomobillar uchun rasman biriktirib qoʻydi. Ushbu qadam milliy avtomsozlik tarixidagi oʻziga xos ramziy voqelik boʻlib, xalqona atama ilk bor yuridik maqomga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rasmiylashtirish jarayoni va uning tarixi

Ushbu oʻzgarishlarga tayyorgarlik ishlari bahor oylaridayoq boshlab yuborilgan edi. Xususan, 2026-yilning aprel oyi oxirlarida UAZ korxonasi Rossiyaning intellektual mulk agentligi — Rospatentga «UAZ Buxanka» hamda UAZ Bukhanka tovar belgilarini roʻyxatdan oʻtkazish boʻyicha rasmiy arizalar topshirgani maʼlum boʻlgandi. Koʻrilgan chora-tadbirlar natijasida afsonaviy nom toʻliq qonuniy rasmiylashtirildi va endilikda zavod hujjatlarida ham oʻz aksini topdi.

Eslatib oʻtamiz, «Buxanka» laqabining tarixi oʻtgan asrning oʻrtalariga borib taqaladi. Ushbu transport vositasi oʻzining oʻziga xos shakli tufayli dastlabki yillardanoq xaridorlar va haydovchilar eʼtiborini qozongan. Oʻz davrida zavod indeksi soyada qolib, xalqona atama avtomobilning haqiqiy nomiga aylanib ketgan edi.

Ushbu turdagi avtomobillarning tarixi 1958-yildan boshlanadi. Oshirilgan oʻtish qobiliyatiga ega boʻlgan ilk toʻla privodli furgon aynan Ulyanovsk avtozavodida GAZ-69 bazasida yaratilgan UAZ-450 modeli sifatida ishlab chiqarila boshlangan edi. Oʻsha davrdanoq uning oʻziga xos kuzov shakli avtomobilga non boʻlaklarini eslatuvchi «Buxanka» laqabini olib kelgan.

Modelning davomiyligi va ahamiyati

Vaqt oʻtishi bilan dastlabki rusumlar asosida boshqa modifikatsiyalar ham yaratildi. Avvaliga UAZ-451 modellari, keyinchalik esa yanada takomillashtirilgan toʻla privodli UAZ-452 avtomobillari konveyerdan chiqdi. Aynan shu avlod keyinchalik hozirgi kunga qadar ishlab chiqarilishi davom etayotgan SGR oilasining poydevoriga aylandi.

Maʼlumotlarga koʻra, mazkur oilaga mansub transport vositalari oʻnlab yillar davomida oʻzgarishlarga uchraganiga qaramay, oʻzining asosiy qiyofasini saqlab qolgan. SGR avtomobillari oltmish yildan ortiq vaqt mobaynida uzluksiz ishlab chiqarilib kelinmoqda va bugungi kunda ham Rossiya avtomobil sanoatining eng taniqli hamda oʻziga xos modellaridan biri sifatida qolmoqda.

UAZBuxankaAvtozavodSGRYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhandis oʻgʻil va uning otasi yasagan noodatiy oʻziyurar 4x4 avtomobiliMuhandis oʻgʻil va uning otasi yasagan noodatiy oʻziyurar 4x4 avtomobiliKecha, 18:52Volkswagen Xitoyda avtomobillarga umrbod kafolat taqdim etdiVolkswagen Xitoyda avtomobillarga umrbod kafolat taqdim etdiKecha, 15:57Mercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaMercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaKecha, 11:59Alfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimiAlfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimiKecha, 11:51Nevadadagi shosse qanday qilib dunyodagi eng tezkor poyga yoʻliga aylanadiNevadadagi shosse qanday qilib dunyodagi eng tezkor poyga yoʻliga aylanadiKecha, 10:59Xiaomi kompaniyasining Sky Nomad N70 Max gibridi taqdim etildiXiaomi kompaniyasining Sky Nomad N70 Max gibridi taqdim etildiKecha, 04:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi