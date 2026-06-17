O‘zbekiston — Kolumbiya o‘yinini qaysi telekanal orqali ko‘rish mumkin?
O‘zbekistonlik milliy futbol ishqibozlari uzoq yillar davomida orziqib kutgan, avlodlar orzusi bo‘lgan ulug‘ kun yetib keldi! Ertaga yurtimiz sporti tarixida yangi, zarhal sahifa ochiladi. Futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba Jahon chempionatining final bosqichida maydonga tushadi. Vakillarimiz «Mundial»ning «K» guruhi 1-turi doirasida Janubiy Amerikaning eng kuchli jamoalaridan biri — Kolumbiya terma jamoasiga qarshi saf tortadilar.
Butun o‘zbek xalqining nigohi va qalbi olis Meksika yashil maydonlariga qaratilishi hech gap emas. Mazkur uchrashuv ona vatanimiz futboli uchun chinakam tarixiy voqelik sifatida yilnomalarga muhrlanadi.
Afsonaviy «Atsteka» stadioni va ingliz hakamligi
Ushbu tarixiy to‘qnashuv dunyo futbolining eng muqaddas va mashhur maskanlaridan biri — Meksika poytaxti Mexiko shahrida joylashgan, Pele va Maradona kabi daholar zafar quchgan afsonaviy «Atsteka» stadionida bo‘lib o‘tadi. Bunday ulug‘vor arenada hayajonni yengib o‘tish futbolchilarimizdan yuksak iroda talab qiladi.
Mas’uliyatli uchrashuvni boshqarib borish Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) tomonidan tajribali hakam, Angliya Premer-ligasi yulduzi Entoni Teylor boshchiligidagi hakamlar brigadasiga ishonib topshirildi. Umid qilamizki, ingliz hakamligi bahsning yuqori saviyada va adolatli o‘tishini ta’minlaydi.
Quyidagi maxsus sport prevyu-jadvali orqali ushbu tarixiy bahsning eng muhim tafsilotlari, guruhdagi raqiblar va uchrashuv vaqti bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Ilk tarixiy qadam
Translyatsiya va vaqt
«K» guruhi tarkibi
JCH-2026 bosh tafsilotlari
• Raqib: Kolumbiya termasi
• Stadion: «Atsteka» (Meksika)
• Bosh hakam: Entoni Teylor
• Sana: 18 iyun (payshanba)
• Toshkent vaqti: Soat 07:00 da
• Telekanal: «Zo‘r TV»
• O‘zbekiston
• Kolumbiya
• Portugaliya
• Kongo DR
• Muddat: 11 iyun – 19 iyul
• Mezbonlar: AQSH, Kanada, Meksika
• Amaldagi chempion: Argentina
Tonggi efirni o‘tkazib yubormang — Milliy jamoamizga omad tilaymiz!
Eslatib o‘tish joizki, futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati bahslari joriy yilning 11 iyunidan 19 iyuliga qadar Shimoliy Amerika qit’asining uchta yirik davlati — AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tmoqda. Dunyo birinchiligining amaldagi taxt sohibi va g‘olibi Lionel Messi yetakchiligidagi Argentina terma jamoasi hisoblanadi. Guruhimizda vakillarimizga nafaqat Kolumbiya, balki Yevropa grandi Portugaliya hamda Afrikaning qattiqqo‘l jamoasi Kongo DR termalari ham raqiblik qilmoqda.
Shu sababli, guruhdan chiqish yo‘lidagi ilk o‘yinda qayd etiladigan har bir ochko va urilgan gol oltinga teng qiymatga ega bo‘ladi. Tarixiy bellashuv Toshkent vaqti bilan ertaga, 18 iyun kuni erta tongda, soat 07:00 da boshlanadi. Yurtimiz muxlislari ushbu hayajonli qaynoq bahsni «Zo‘r TV» telekanali orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri (ingliz va mahalliy sharhda) tomosha qilishlari mumkin bo‘ladi.
Zamin sport tahlilchilarining umidbaxsh tilagi:
Milliy terma jamoamizning Jahon chempionatidagi ilk qadami qutlug‘ va zafarli bo‘lishini tilab qolamiz. Tong uyqusidan voz kechib, televizor qarshisiga jam bo‘ladigan millionlab vatandoshlarimizning duolari va qo‘llab-quvvatlashlari yigitlarimizga qo‘shimcha kuch bag‘ishlasin. Olg‘a, O‘zbekiston, g‘alaba yor bo‘lsin!
Jahon chempionatidagi eng so‘nggi yangiliklar, O‘zbekiston terma jamoasi lageridan eng tezkor xabarlar va eksklyuziv videosharhlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…