O‘zbekiston — Kolumbiya o‘yinini qaysi telekanal orqali ko‘rish mumkin?

·65·Sport
O‘zbekiston — Kolumbiya o‘yinini qaysi telekanal orqali ko‘rish mumkin?

O‘zbekistonlik milliy futbol ishqibozlari uzoq yillar davomida orziqib kutgan, avlodlar orzusi bo‘lgan ulug‘ kun yetib keldi! Ertaga yurtimiz sporti tarixida yangi, zarhal sahifa ochiladi. Futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba Jahon chempionatining final bosqichida maydonga tushadi. Vakillarimiz «Mundial»ning «K» guruhi 1-turi doirasida Janubiy Amerikaning eng kuchli jamoalaridan biri — Kolumbiya terma jamoasiga qarshi saf tortadilar.

Butun o‘zbek xalqining nigohi va qalbi olis Meksika yashil maydonlariga qaratilishi hech gap emas. Mazkur uchrashuv ona vatanimiz futboli uchun chinakam tarixiy voqelik sifatida yilnomalarga muhrlanadi.

Afsonaviy «Atsteka» stadioni va ingliz hakamligi

Ushbu tarixiy to‘qnashuv dunyo futbolining eng muqaddas va mashhur maskanlaridan biri — Meksika poytaxti Mexiko shahrida joylashgan, Pele va Maradona kabi daholar zafar quchgan afsonaviy «Atsteka» stadionida bo‘lib o‘tadi. Bunday ulug‘vor arenada hayajonni yengib o‘tish futbolchilarimizdan yuksak iroda talab qiladi.

Mas’uliyatli uchrashuvni boshqarib borish Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) tomonidan tajribali hakam, Angliya Premer-ligasi yulduzi Entoni Teylor boshchiligidagi hakamlar brigadasiga ishonib topshirildi. Umid qilamizki, ingliz hakamligi bahsning yuqori saviyada va adolatli o‘tishini ta’minlaydi.

Quyidagi maxsus sport prevyu-jadvali orqali ushbu tarixiy bahsning eng muhim tafsilotlari, guruhdagi raqiblar va uchrashuv vaqti bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Ilk tarixiy qadam

Translyatsiya va vaqt

«K» guruhi tarkibi

JCH-2026 bosh tafsilotlari

Raqib: Kolumbiya termasi


Stadion: «Atsteka» (Meksika)


Bosh hakam: Entoni Teylor

Sana: 18 iyun (payshanba)


Toshkent vaqti: Soat 07:00 da


Telekanal: «Zo‘r TV»

• O‘zbekiston


• Kolumbiya


• Portugaliya


• Kongo DR

Muddat: 11 iyun – 19 iyul


Mezbonlar: AQSH, Kanada, Meksika


Amaldagi chempion: Argentina

Tonggi efirni o‘tkazib yubormang — Milliy jamoamizga omad tilaymiz!

Eslatib o‘tish joizki, futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati bahslari joriy yilning 11 iyunidan 19 iyuliga qadar Shimoliy Amerika qit’asining uchta yirik davlati — AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tmoqda. Dunyo birinchiligining amaldagi taxt sohibi va g‘olibi Lionel Messi yetakchiligidagi Argentina terma jamoasi hisoblanadi. Guruhimizda vakillarimizga nafaqat Kolumbiya, balki Yevropa grandi Portugaliya hamda Afrikaning qattiqqo‘l jamoasi Kongo DR termalari ham raqiblik qilmoqda.

Shu sababli, guruhdan chiqish yo‘lidagi ilk o‘yinda qayd etiladigan har bir ochko va urilgan gol oltinga teng qiymatga ega bo‘ladi. Tarixiy bellashuv Toshkent vaqti bilan ertaga, 18 iyun kuni erta tongda, soat 07:00 da boshlanadi. Yurtimiz muxlislari ushbu hayajonli qaynoq bahsni «Zo‘r TV» telekanali orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri (ingliz va mahalliy sharhda) tomosha qilishlari mumkin bo‘ladi.

Zamin sport tahlilchilarining umidbaxsh tilagi:

Milliy terma jamoamizning Jahon chempionatidagi ilk qadami qutlug‘ va zafarli bo‘lishini tilab qolamiz. Tong uyqusidan voz kechib, televizor qarshisiga jam bo‘ladigan millionlab vatandoshlarimizning duolari va qo‘llab-quvvatlashlari yigitlarimizga qo‘shimcha kuch bag‘ishlasin. Olg‘a, O‘zbekiston, g‘alaba yor bo‘lsin!

Jahon chempionatidagi eng so‘nggi yangiliklar, O‘zbekiston terma jamoasi lageridan eng tezkor xabarlar va eksklyuziv videosharhlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Odil Ahmedov JCH-2026 dagi o‘yinlarimiz uchun taxminini bildirdi (video)Odil Ahmedov JCH-2026 dagi o‘yinlarimiz uchun taxminini bildirdi (video)Bugun, 13:52Messi Jahon chempionati ilk o‘yinidayoq maydondan chetlatilishi kerakmidi?Messi Jahon chempionati ilk o‘yinidayoq maydondan chetlatilishi kerakmidi?Bugun, 12:37Fabio Kannavaro: Kolumbiyaga qarshi imkoniyatimizni to‘liq namoyish etamizFabio Kannavaro: Kolumbiyaga qarshi imkoniyatimizni to‘liq namoyish etamizBugun, 11:33Sobiq futbolchi O‘zbekistonning guruhdagi imkoniyati haqida fikr bildirdiSobiq futbolchi O‘zbekistonning guruhdagi imkoniyati haqida fikr bildirdiBugun, 11:24Bubnov O‘zbekistonning JCH-2026 guruhidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiBubnov O‘zbekistonning JCH-2026 guruhidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 09:52Nepomnyashchiy O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi o‘yinidan kutilmagan natija kutmoqdaNepomnyashchiy O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi o‘yinidan kutilmagan natija kutmoqdaBugun, 09:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati