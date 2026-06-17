Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatiga faoliyatidagi eng yaxshi jismoniy va ruhiy holatda yetib kelmoqda. Garchi uning Germaniya chempionatiga koʻchib oʻtishi dastlab sovrinsiz mavsum bilan boshlanib, koʻplab tanqidlarga sabab boʻlgan boʻlsa-da, mutaxassislar aynan shu oʻtish davri hujumchining yangi darajaga chiqishiga xizmat qilganini taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bavariya bosh murabbiyi Vincent Kompany oʻzining yulduz hujumchisi borasidagi shubhalarni rad etib, uning jismoniy holati aʼlo darajada ekanini bildirdi. Avvalari Kane mavsum yakuniga kelib charchab qolishi haqidagi gap-soʻzlar koʻp boʻlardi, biroq Myunxen klubidagi yangi muhit bu muammoni bartaraf etdi. Kompanyning soʻzlariga koʻra, futbolchi ayni damda oʻzi boʻlishi kerak boʻlgan eng yuqori nuqtada turibdi.
Sovrinsiz mavsumning kutilmagan foydasiDaily Mail nashri maʼlumotiga koʻra, Kanening Myunxendagi birinchi yilida sovrin yuta olmagani uning uchun qoʻshimcha motivatsiya manbaiga aylangan. Bu holat Pep Guardiola Manchester Siti klubidagi debyut mavsumida sovrinsiz qolganiga oʻxshatiladi. Aynan oʻsha muvaffaqiyatsizlik hujumchining gʻalabaga boʻlgan tashnaligini yanada oshirdi va uni yanada qatʼiyatli qildi.
Shundan soʻng, Harry Kane Bavariya bilan ikki marta Bundesliga va Germaniya kubogida zafar quchib, oʻzining "sovrinsiz oʻyinchi" degan tamgʻasidan xalos boʻldi. Futbolchining oʻzi ham sovrinlar uning nafaqat tashqi tomondan, balki jamoadoshlari nazarida ham nufuzini oshirganini eʼtirof etgan. Endi u terma jamoaga haqiqiy gʻolib sifatida qaytmoqda.
Bundesliga taqvimi va jismoniy ustunlikAngliya Premer-ligasining shafqatsiz taqvimidan uzoqlashish Kanening jismoniy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatdi. Germaniyada jamoalar sonining kamligi (18 ta) va qishki tanaffusning mavjudligi unga kuch yigʻib olish imkonini berdi. BILD jurnalisti Christian Falkning taʼkidlashicha, Kane qishki tanaffusdan soʻng oʻzini ancha tetik his qilmoqda va bu Angliya terma jamoasi uchun katta ustunlikdir.
Statistik maʼlumotlar ham hujumchining formasini tasdiqlaydi: u 2025-26-yilgi mavsumda Bavariya safida barcha musobaqalarda jami 61 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu natija uning Yevro-2024 musobaqasidagi ogʻir harakatlaridan asar ham qolmaganini koʻrsatadi. Kane hatto nemis jurnalistlariga hazillashib, navbatdagi sovrin Germaniya uchun emas, Angliya uchun boʻlishini aytgan.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Harry Kane Jahon chempionati oldidan nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham eng choʻqqisiga chiqdi. Angliya terma jamoasi muxlislari bu safar butunlay boshqacha, sovrinlarga toʻymagan va kuchga toʻla sardorni koʻrishlari kutilmoqda.
…