Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?

·23·Sport
Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatiga faoliyatidagi eng yaxshi jismoniy va ruhiy holatda yetib kelmoqda. Garchi uning Germaniya chempionatiga koʻchib oʻtishi dastlab sovrinsiz mavsum bilan boshlanib, koʻplab tanqidlarga sabab boʻlgan boʻlsa-da, mutaxassislar aynan shu oʻtish davri hujumchining yangi darajaga chiqishiga xizmat qilganini taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bavariya bosh murabbiyi Vincent Kompany oʻzining yulduz hujumchisi borasidagi shubhalarni rad etib, uning jismoniy holati aʼlo darajada ekanini bildirdi. Avvalari Kane mavsum yakuniga kelib charchab qolishi haqidagi gap-soʻzlar koʻp boʻlardi, biroq Myunxen klubidagi yangi muhit bu muammoni bartaraf etdi. Kompanyning soʻzlariga koʻra, futbolchi ayni damda oʻzi boʻlishi kerak boʻlgan eng yuqori nuqtada turibdi.

Sovrinsiz mavsumning kutilmagan foydasi

Daily Mail nashri maʼlumotiga koʻra, Kanening Myunxendagi birinchi yilida sovrin yuta olmagani uning uchun qoʻshimcha motivatsiya manbaiga aylangan. Bu holat Pep Guardiola Manchester Siti klubidagi debyut mavsumida sovrinsiz qolganiga oʻxshatiladi. Aynan oʻsha muvaffaqiyatsizlik hujumchining gʻalabaga boʻlgan tashnaligini yanada oshirdi va uni yanada qatʼiyatli qildi.

Shundan soʻng, Harry Kane Bavariya bilan ikki marta Bundesliga va Germaniya kubogida zafar quchib, oʻzining "sovrinsiz oʻyinchi" degan tamgʻasidan xalos boʻldi. Futbolchining oʻzi ham sovrinlar uning nafaqat tashqi tomondan, balki jamoadoshlari nazarida ham nufuzini oshirganini eʼtirof etgan. Endi u terma jamoaga haqiqiy gʻolib sifatida qaytmoqda.

Bundesliga taqvimi va jismoniy ustunlik

Angliya Premer-ligasining shafqatsiz taqvimidan uzoqlashish Kanening jismoniy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatdi. Germaniyada jamoalar sonining kamligi (18 ta) va qishki tanaffusning mavjudligi unga kuch yigʻib olish imkonini berdi. BILD jurnalisti Christian Falkning taʼkidlashicha, Kane qishki tanaffusdan soʻng oʻzini ancha tetik his qilmoqda va bu Angliya terma jamoasi uchun katta ustunlikdir.

Statistik maʼlumotlar ham hujumchining formasini tasdiqlaydi: u 2025-26-yilgi mavsumda Bavariya safida barcha musobaqalarda jami 61 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu natija uning Yevro-2024 musobaqasidagi ogʻir harakatlaridan asar ham qolmaganini koʻrsatadi. Kane hatto nemis jurnalistlariga hazillashib, navbatdagi sovrin Germaniya uchun emas, Angliya uchun boʻlishini aytgan.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Harry Kane Jahon chempionati oldidan nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham eng choʻqqisiga chiqdi. Angliya terma jamoasi muxlislari bu safar butunlay boshqacha, sovrinlarga toʻymagan va kuchga toʻla sardorni koʻrishlari kutilmoqda.

Harry KaneBavariyaAngliyaFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiAvstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiBugun, 15:55Tottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyorTottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyorBugun, 15:51Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Bugun, 15:37Bernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBugun, 15:19Nega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiNega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiBugun, 15:11Tomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarTomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarBugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati