Bernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldi

·296·Sport
Bernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldi

Yevropa transfer bozorida navbatdagi yirik va shov-shuvli kelishuv rasman amalga oshdi! Madridning «Real» klubi o‘zining rasmiy veb-sayti orqali portugaliyalik mahoratli va tajribali yarim himoyachi Bernardu Silva bilan shartnoma imzolanganini keng jamoatchilikka e’lon qildi.

Uzoq yillar davomida Angliyada zafar quchgan futbolchining «Manchester Siti» bilan tuzgan amaldagi kelishuvi o‘z nihoyasiga yetdi va u erkin agent maqomida «Qirollik klubi» safiga borib qo‘shildi. Ushbu transfer Madrid grandining yarim himoya chizig‘ini yanada kuchaytirishi shubhasiz va bu xabar «qaymoqranglilar»ning millionlab ishqibozlari uchun chinakam bayram tuhfasi bo‘ldi.

2028 yilgacha shartnoma va astronomik moliyaviy raqamlar

Madridliklar va portugaliyalik pleymeyker o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik 2028 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli bitim bilan muhrlandi. Insayderlarning xabarlariga ko‘ra, ushbu transferning moliyaviy tafsilotlari juda ham ulkan raqamlarni tashkil etadi.

Avvalroq tarqalgan ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, Bernardu Silvaning Ispaniya poytaxtidagi yillik sof maoshi 20 million yevroni tashkil qiladi. Bundan tashqari, erkin agent sifatida shartnoma imzolagani uchun futbolchining o‘ziga qo‘shimcha 10 million yevro miqdorida bonus (ko‘tarilish puli) to‘lanadi. Ushbu transferni amalga oshirishda faol qatnashgan uning taniqli agenti Jorje Mendesh hamda futbolchining otasiga esa yana 10 million yevrolik komission to‘lovlar nasib etadigan bo‘ldi.

Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali Bernardu Silvaning «Real Madrid» bilan tuzgan shartnomasi va uning «Manchester Siti»dagi buyuk faoliyati statistikasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

«Real Madrid» bilan yangi bitim

Transferning moliyaviy tomonlari

Yakunlangan mavsumdagi statistikasi

«Manchester Siti»dagi merosi (2017 yildan buyon)

Shartnoma muddati: 2028 yil yozigacha


Klubga kelish maqomi: Erkin agent


Asosiy maqsad: Yarim himoyani kuchaytirish

Yillik maoshi: 20 mln yevro


Shartnoma bonusi: 10 mln yevro


Agent va otasiga komissiya: 10 mln yevro

Jami o‘yinlar soni: 53 ta bahs


Urilgan gollar: 3 ta gol


Golli uzatmalar: 5 ta assist

Umumiy sovrinlar: 19 ta titul


APL chempionligi: 6 karra g‘olib


Yevropa cho‘qqisi: 1 ta UYEFA Chempionlar Ligasi kubogi

«Manchester Siti»dagi buyuk meros va yangi chaqiruv

Bernardu Silva ortda qolgan mavsumda ham ingliz klubi tarkibida juda sermahsul harakat qildi. U «shaharliklar» libosida barcha musobaqalarni inobatga olgan holda jami 53 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 3 bor ishg‘ol etdi va jamoadoshlariga 5 ta golli pas yetkazib berdi.

Umuman olganda, 2017 yildan buyon Manchester shahri sharafini himoya qilib kelgan portugaliyalik xavbek ushbu klub bilan birgalikda jahon futbolida zafar quchdi. U ingliz klubi safida naq 19 ta nufuzli sovrinni boshi ustiga ko‘tarishga muvaffaq bo‘ldi. Bular orasida eng salobatlilari — 6 bora qo‘lga kiritilgan Angliya Premer-ligasi bosh sovrini va 1 marotaba erishilgan orzudagi UYEFA Chempionlar Ligasi kubogidir. Endilikda u ushbu boy tajribasini «Santyago Bernabeu»da ishga soladi.

Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:

Bernardu Silvaning Madridga ko‘chib o‘tishi — «Real» uchun nafaqat tajriba, balki maydondagi yuksak intellekt va kreativlik demakdir. «Manchester Siti»da yutish mumkin bo‘lgan barcha sovrinlarni yutib bo‘lgan portugaliyalik yulduz uchun «Qirollik klubi» faoliyatidagi yangi, go‘zal va ulug‘vor chaqiruv bo‘lishi aniq. Madridlik muxlislarni ushbu transfer bilan muborakbod etamiz!

Yevropa futbolidagi eng qaynoq transferlar, rasmiy bayonotlar va «Real Madrid» klubi lageridan olinayotgan eng tezkor yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Bernardo SilvaReal MadridManchester SitiJorge Mendes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luka Modric yana Real Madrid libosini kiyadimi? Davor Suker kutilmagan bayonot berdiLuka Modric yana Real Madrid libosini kiyadimi? Davor Suker kutilmagan bayonot berdiBugun, 17:34Portugaliya terma jamoasi Kongo DR ga qarshi o‘yinda hisobni ochdi (video)Portugaliya terma jamoasi Kongo DR ga qarshi o‘yinda hisobni ochdi (video)Bugun, 17:25Lionel Messi rekordi haqida oʻylamaydi: Rodrigo De Paul sardorning fidoyiligini olqishladiLionel Messi rekordi haqida oʻylamaydi: Rodrigo De Paul sardorning fidoyiligini olqishladiBugun, 17:10Lionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasiLionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasiBugun, 16:31Cristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashoratiCristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashoratiBugun, 16:30Angliya terma jamoasida Harry Kane oʻrnini egallaydigan munosib hujumchi yoʻqAngliya terma jamoasida Harry Kane oʻrnini egallaydigan munosib hujumchi yoʻqBugun, 16:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati