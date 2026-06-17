Bernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldi
Yevropa transfer bozorida navbatdagi yirik va shov-shuvli kelishuv rasman amalga oshdi! Madridning «Real» klubi o‘zining rasmiy veb-sayti orqali portugaliyalik mahoratli va tajribali yarim himoyachi Bernardu Silva bilan shartnoma imzolanganini keng jamoatchilikka e’lon qildi.
Uzoq yillar davomida Angliyada zafar quchgan futbolchining «Manchester Siti» bilan tuzgan amaldagi kelishuvi o‘z nihoyasiga yetdi va u erkin agent maqomida «Qirollik klubi» safiga borib qo‘shildi. Ushbu transfer Madrid grandining yarim himoya chizig‘ini yanada kuchaytirishi shubhasiz va bu xabar «qaymoqranglilar»ning millionlab ishqibozlari uchun chinakam bayram tuhfasi bo‘ldi.
2028 yilgacha shartnoma va astronomik moliyaviy raqamlar
Madridliklar va portugaliyalik pleymeyker o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik 2028 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli bitim bilan muhrlandi. Insayderlarning xabarlariga ko‘ra, ushbu transferning moliyaviy tafsilotlari juda ham ulkan raqamlarni tashkil etadi.
Avvalroq tarqalgan ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, Bernardu Silvaning Ispaniya poytaxtidagi yillik sof maoshi 20 million yevroni tashkil qiladi. Bundan tashqari, erkin agent sifatida shartnoma imzolagani uchun futbolchining o‘ziga qo‘shimcha 10 million yevro miqdorida bonus (ko‘tarilish puli) to‘lanadi. Ushbu transferni amalga oshirishda faol qatnashgan uning taniqli agenti Jorje Mendesh hamda futbolchining otasiga esa yana 10 million yevrolik komission to‘lovlar nasib etadigan bo‘ldi.
Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali Bernardu Silvaning «Real Madrid» bilan tuzgan shartnomasi va uning «Manchester Siti»dagi buyuk faoliyati statistikasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
«Real Madrid» bilan yangi bitim
Transferning moliyaviy tomonlari
Yakunlangan mavsumdagi statistikasi
«Manchester Siti»dagi merosi (2017 yildan buyon)
• Shartnoma muddati: 2028 yil yozigacha
• Klubga kelish maqomi: Erkin agent
• Asosiy maqsad: Yarim himoyani kuchaytirish
• Yillik maoshi: 20 mln yevro
• Shartnoma bonusi: 10 mln yevro
• Agent va otasiga komissiya: 10 mln yevro
• Jami o‘yinlar soni: 53 ta bahs
• Urilgan gollar: 3 ta gol
• Golli uzatmalar: 5 ta assist
• Umumiy sovrinlar: 19 ta titul
• APL chempionligi: 6 karra g‘olib
• Yevropa cho‘qqisi: 1 ta UYEFA Chempionlar Ligasi kubogi
«Manchester Siti»dagi buyuk meros va yangi chaqiruv
Bernardu Silva ortda qolgan mavsumda ham ingliz klubi tarkibida juda sermahsul harakat qildi. U «shaharliklar» libosida barcha musobaqalarni inobatga olgan holda jami 53 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 3 bor ishg‘ol etdi va jamoadoshlariga 5 ta golli pas yetkazib berdi.
Umuman olganda, 2017 yildan buyon Manchester shahri sharafini himoya qilib kelgan portugaliyalik xavbek ushbu klub bilan birgalikda jahon futbolida zafar quchdi. U ingliz klubi safida naq 19 ta nufuzli sovrinni boshi ustiga ko‘tarishga muvaffaq bo‘ldi. Bular orasida eng salobatlilari — 6 bora qo‘lga kiritilgan Angliya Premer-ligasi bosh sovrini va 1 marotaba erishilgan orzudagi UYEFA Chempionlar Ligasi kubogidir. Endilikda u ushbu boy tajribasini «Santyago Bernabeu»da ishga soladi.
Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:
Bernardu Silvaning Madridga ko‘chib o‘tishi — «Real» uchun nafaqat tajriba, balki maydondagi yuksak intellekt va kreativlik demakdir. «Manchester Siti»da yutish mumkin bo‘lgan barcha sovrinlarni yutib bo‘lgan portugaliyalik yulduz uchun «Qirollik klubi» faoliyatidagi yangi, go‘zal va ulug‘vor chaqiruv bo‘lishi aniq. Madridlik muxlislarni ushbu transfer bilan muborakbod etamiz!
Yevropa futbolidagi eng qaynoq transferlar, rasmiy bayonotlar va «Real Madrid» klubi lageridan olinayotgan eng tezkor yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…