Uch nashr O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi tarkibini taxmin qildi
Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatidagi tarixiy ishtirokini Kolumbiyaga qarshi uchrashuv bilan boshlaydi. “Oq bo‘rilar” uchun bu nafaqat turnirdagi birinchi bahs, balki mamlakat futboli tarixidagi ilk mundial o‘yini sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.
Muhim to‘qnashuv yaqinlashgani sari xalqaro sport nashrlari jamoalarning ehtimoliy tarkiblarini e’lon qilmoqda. “Sporting News”, “Sports Illustrated” va “Sports Mole” nashrlari O‘zbekiston hamda Kolumbiyaning birinchi daqiqalardan maydonga tushishi mumkin bo‘lgan futbolchilari haqida o‘z taxminlarini taqdim etdi.
E’tiborlisi, uchala manbaning O‘zbekiston terma jamoasi tarkibi haqidagi qarashlari deyarli bir xil. Nashrlar Fabio Kannavaro Kolumbiyaga qarshi bahsda 3-4-2-1 taktik tizimini tanlashi mumkinligini taxmin qilmoqda.
“Sporting News” talqiniga ko‘ra, O‘zbekiston darvozasini O‘tkir Yusupov qo‘riqlaydi. Himoya chizig‘ida Farrux Sayfiyev, Abdulqodir Abdullayev, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov va Sherzod Nasrullayevdan foydalanilishi mumkin.
Maydon markazida Akmal Mozgovoy va Otabek Shukurov harakat qilishi, hujumkor chiziqda esa Abbosbek Fayzullayev, Oston O‘runov hamda jamoa sardori Eldor Shomurodovga ishonch bildirilishi kutilmoqda.
“Sporting News” O‘zbekistonning taxminiy tarkibini quyidagicha ko‘rsatgan:
Yusupov, Sayfiyev, Abdullayev, Husanov, Ashurmatov, Nasrullayev, Mozgovoy, Shukurov, Fayzullayev, O‘runov, Shomurodov.
Kolumbiya terma jamoasi safida esa Kamilo Vargas, Daniel Munos, Davinson Sanches, Jon Lukumi, Xoan Moxika, Jefferson Lerma, Richard Rios, Jon Arias, Xames Rodriges, Luis Dias va Luis Suares maydonga tushishi taxmin qilingan.
“Sports Illustrated” nashri ham O‘zbekistonni 3-4-2-1 sxemasida tasavvur qilmoqda. Unga ko‘ra, O‘tkir Yusupov darvozadan joy oladi. Uch kishilik markaziy himoyada Rustam Ashurmatov, Abdulqodir Abdullayev va Abduqodir Husanov harakat qiladi.
Qanotlarda Sherzod Nasrullayev va Farrux Sayfiyev, maydon markazida esa Akmal Mozgovoy hamda Otabek Shukurov o‘ynashi mumkin. Hujum ortida Oston O‘runov va Abbosbek Fayzullayev joylashadi. Oldingi chiziqda esa asosiy hujumchi vazifasi Eldor Shomurodovga topshirilishi kutilmoqda.
“Sports Illustrated” taxminidagi O‘zbekiston tarkibi:
O‘tkir Yusupov, Rustam Ashurmatov, Abdulqodir Abdullayev, Abduqodir Husanov, Sherzod Nasrullayev, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Farrux Sayfiyev, Oston O‘runov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov.
Nashr Kolumbiya terma jamoasini esa 4-2-3-1 taktik tizimida ko‘rsatgan. Darvozada Kamilo Vargas, himoyada Xoan Moxika, Jon Lukumi, Davinson Sanches va Daniel Munos harakat qilishi mumkin.
Tayanch yarim himoya chizig‘ida Richard Rios va Jefferson Lerma joylashadi. Ulardan oldinroq Luis Dias, Xames Rodriges va Jon Arias o‘ynashi, hujum markazida esa Luis Suares harakat qilishi taxmin qilinmoqda.
“Sports Illustrated” versiyasidagi Kolumbiya tarkibi:
Kamilo Vargas, Xoan Moxika, Jon Lukumi, Davinson Sanches, Daniel Munos, Richard Rios, Jefferson Lerma, Luis Dias, Xames Rodriges, Jon Arias, Luis Suares.
“Sports Mole” nashrining taxmini ham yuqoridagi ikki manba fikridan farq qilmaydi. U ham Kannavaro Kolumbiyaga qarshi bahsda Yusupov, Sayfiyev, Abdullayev, Husanov, Ashurmatov, Nasrullayev, Mozgovoy, Shukurov, Fayzullayev, O‘runov va Shomurodovga ishonch bildirishini kutmoqda.
Kolumbiyaning ehtimoliy tarkibi sifatida esa Vargas, Munos, Sanches, Lukumi, Moxika, Lerma, Rios, Arias, Rodriges, Dias va Suares nomlari ko‘rsatilgan.
Uchala nashrning deyarli bir xil tarkibni tanlagani O‘zbekistonning asosiy o‘yin rejasi haqida muayyan tasavvur beradi. Kannavaro uch nafar markaziy himoyachi orqali mudofaada zichlik yaratishi, qanot futbolchilaridan esa himoya va hujumda birdek faollik talab qilishi mumkin.
Abduqodir Husanov Kolumbiyaning tezkor hujumchilariga qarshi himoyadagi asosiy tayanchlardan biri bo‘lishi kutilmoqda. Uning tezligi, jismoniy tayyorgarligi va yakkakurashlardagi qat’iyati Luis Dias kabi xavfli futbolchilarni to‘xtatishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Maydon markazida Mozgovoy va Shukurovning vazifasi Kolumbiyaning o‘yin sur’atini pasaytirish, Xames Rodrigesga erkin harakat qilish imkonini bermaslik va to‘p qo‘lga kiritilishi bilan tezkor hujumni boshlashdan iborat bo‘lishi mumkin.
Oston O‘runov va Abbosbek Fayzullayevning tezligi hamda driblingi “oq bo‘rilar”ning qarshi hujumlardagi asosiy quroliga aylanishi ehtimol. Eldor Shomurodov esa oldingi chiziqda to‘p uchun kurashish, himoyachilarni o‘ziga jalb etish va paydo bo‘lgan imkoniyatlarni golga aylantirishga harakat qiladi.
Kolumbiya tarkibida esa asosiy xavf Luis Dias, Xames Rodriges va Jon Ariasdan kutiladi. Luis Suares hujum markazida harakat qilib, O‘zbekiston himoyachilarini doimiy bosim ostida ushlashga intiladi.
Albatta, matbuotda e’lon qilingan tarkiblar faqat taxmin hisoblanadi. Yakuniy qarorni Fabio Kannavaro va Kolumbiya bosh murabbiyi uchrashuv boshlanishiga yaqin qabul qiladi. Futbolchilarning jismoniy holati, raqibga qarshi tanlangan taktika va so‘nggi mashg‘ulotlardagi ko‘rsatkichlar tarkibga ta’sir qilishi mumkin.
O‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvi ertaga Toshkent vaqti bilan soat 07:00 da start oladi. Millionlab muxlislar tarixiy bahsni intiqlik bilan kutmoqda.
“Oq bo‘rilar” mundialdagi ilk uchrashuvida kuchli raqibga qarshi maydonga tushadi. Nashrlarning taxminlari bir xil bo‘lishi mumkin, ammo asosiy javobni maydonning o‘zi beradi.
…