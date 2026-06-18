Tomas Parti Villarrealni tark etmoqda: Ganalik yarim himoyachining kelajagi soʻroq ostida

·21·Sport
Tomas Parti Villarrealni tark etmoqda: Ganalik yarim himoyachining kelajagi soʻroq ostida

Arsenal jamoasining sobiq tayanch yarim himoyachisi Tomas Parti joriy yozda erkin agentga aylanadi. Ispaniyaning Villarreal klubi futbolchi bilan amaldagi shartnomani yana bir yilga uzaytirish huquqidan foydalanmaslikka qaror qildi. Bu qaror ganalik futbolchining nafaqat klubdagi faoliyatiga, balki uning professional darajadagi kelajagiga ham jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic va Sport nashrlari xabariga koʻra, Villarreal rahbariyati 2025-yilning yozida Arsenal bilan xayrlashgan Partiga imkoniyat bergan edi. Oʻshanda tomonlar bir yillik kelashuv imzolagan boʻlib, unda hamkorlikni yana 12 oyga uzaytirish bandi mavjud edi. Biroq Ispaniya klubi ushbu bandni faollashtirmaslikni maʼqul koʻrdi va iyun oyi oxirida yarim himoyachi rasman ishsiz qoladi.

Maydondagi natijalar va kiyinish xonasidagi muhit

Oʻtgan mavsum davomida Tomas Parti Villarreal tarkibida barcha musobaqalarda 32 ta uchrashuvda maydonga tushdi va jamoasining La Ligada kuchli uchlikdan joy olishiga oʻz hissasini qoʻshdi. Shunga qaramay, klub ichidagi vaziyat unchalik silliq kechmagan. Maʼlumotlarga koʻra, jamoaning ayrim aʼzolari futbolchining shaxsiy hayoti va atrofidagi mojarolar sabab u bilan bir safda toʻp surishga nisbatan eʼtirozlarini bildirishgan.

Villarreal prezidenti Fernando Roig dastlab futbolchini himoya qilib chiqqan va aybsizlik prezumpsiyasi klub uchun muhim qadriyat ekanini taʼkidlagan edi. Ammo huquqiy muammolar va jamoaviy muhitdagi bosim klubning yakuniy qaroriga taʼsir koʻrsatgan koʻrinadi. Endilikda klub rahbariyati Partisiz yangi loyihani shakllantirishga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Huquqiy muammolar va xalqaro maydondagi toʻsiqlar

Goal.com nashri yozishicha, Tomas Parti hozirda Buyuk Britaniyada oʻta jiddiy ayblovlar bilan sud jarayonini kutmoqda. Unga nisbatan zoʻravonlik bilan bogʻliq bir nechta holatlar boʻyicha jinoiy ish ochilgan. Futbolchi barcha ayblarni rad etib, oʻzining aybsiz ekanini taʼkidlayotgan boʻlsa-da, asosiy sud majlislari 2027-yilning iyuniga belgilangan. Bu esa koʻplab Yevropa klublarini u bilan shartnoma imzolashdan tiyilishga majbur qilmoqda.

Ushbu vaziyat futbolchining Gana terma jamoasidagi ishtirokiga ham salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Jamoa vitse-kapitani boʻlishiga qaramay, u 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichidagi muhim oʻyinlarni oʻtkazib yubormoqda. Xususan, Kanadaga kirish vizasi rad etilgani sababli, u Panama bilan boʻladigan uchrashuvda jamoadoshlariga yordam bera olmaydigan boʻldi.

Hozirgi sharoitda 31 yoshli Tomas Parti uchun yangi jamoa topish oson kechmaydi. Top-klublar uning sport formasidan koʻra, sud jarayonlari bilan bogʻliq obroʻ-eʼtibor xavfidan koʻproq xavotirda. Kelgusi oylar ganalik futbolchi uchun nafaqat sport, balki uning shaxsiy hayoti va erkinligi uchun ham hal qiluvchi davr boʻlishi kutilmoqda.

Tomas PartiVillarrealArsenalLa LigaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Bugun, 20:25Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirmoqda: Sandro Tonali uchun kurash boshlandiManchester Siti yarim himoyani kuchaytirmoqda: Sandro Tonali uchun kurash boshlandiBugun, 20:20AQSH terma jamoasi Jaxon chempionatiga tayyorlanmoqda: Christian Pulisic holati va Messi mahoratiAQSH terma jamoasi Jaxon chempionatiga tayyorlanmoqda: Christian Pulisic holati va Messi mahoratiBugun, 19:33O‘zbek bokschilari Jahon kubogida muvaffaqiyatli yurishini boshlab yuborishdiO‘zbek bokschilari Jahon kubogida muvaffaqiyatli yurishini boshlab yuborishdiBugun, 19:16Jahon chempionati: Portugaliya autsayder Kongo DR bilan durang oʻynadiJahon chempionati: Portugaliya autsayder Kongo DR bilan durang oʻynadiBugun, 19:14Jahon chempionatida navbatdagi sensatsiya: Portugaliya ilk turda ochko yo‘qotdiJahon chempionatida navbatdagi sensatsiya: Portugaliya ilk turda ochko yo‘qotdiBugun, 19:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi