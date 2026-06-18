Tomas Parti Villarrealni tark etmoqda: Ganalik yarim himoyachining kelajagi soʻroq ostida
Arsenal jamoasining sobiq tayanch yarim himoyachisi Tomas Parti joriy yozda erkin agentga aylanadi. Ispaniyaning Villarreal klubi futbolchi bilan amaldagi shartnomani yana bir yilga uzaytirish huquqidan foydalanmaslikka qaror qildi. Bu qaror ganalik futbolchining nafaqat klubdagi faoliyatiga, balki uning professional darajadagi kelajagiga ham jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic va Sport nashrlari xabariga koʻra, Villarreal rahbariyati 2025-yilning yozida Arsenal bilan xayrlashgan Partiga imkoniyat bergan edi. Oʻshanda tomonlar bir yillik kelashuv imzolagan boʻlib, unda hamkorlikni yana 12 oyga uzaytirish bandi mavjud edi. Biroq Ispaniya klubi ushbu bandni faollashtirmaslikni maʼqul koʻrdi va iyun oyi oxirida yarim himoyachi rasman ishsiz qoladi.
Maydondagi natijalar va kiyinish xonasidagi muhitOʻtgan mavsum davomida Tomas Parti Villarreal tarkibida barcha musobaqalarda 32 ta uchrashuvda maydonga tushdi va jamoasining La Ligada kuchli uchlikdan joy olishiga oʻz hissasini qoʻshdi. Shunga qaramay, klub ichidagi vaziyat unchalik silliq kechmagan. Maʼlumotlarga koʻra, jamoaning ayrim aʼzolari futbolchining shaxsiy hayoti va atrofidagi mojarolar sabab u bilan bir safda toʻp surishga nisbatan eʼtirozlarini bildirishgan.
Villarreal prezidenti Fernando Roig dastlab futbolchini himoya qilib chiqqan va aybsizlik prezumpsiyasi klub uchun muhim qadriyat ekanini taʼkidlagan edi. Ammo huquqiy muammolar va jamoaviy muhitdagi bosim klubning yakuniy qaroriga taʼsir koʻrsatgan koʻrinadi. Endilikda klub rahbariyati Partisiz yangi loyihani shakllantirishga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Huquqiy muammolar va xalqaro maydondagi toʻsiqlarGoal.com nashri yozishicha, Tomas Parti hozirda Buyuk Britaniyada oʻta jiddiy ayblovlar bilan sud jarayonini kutmoqda. Unga nisbatan zoʻravonlik bilan bogʻliq bir nechta holatlar boʻyicha jinoiy ish ochilgan. Futbolchi barcha ayblarni rad etib, oʻzining aybsiz ekanini taʼkidlayotgan boʻlsa-da, asosiy sud majlislari 2027-yilning iyuniga belgilangan. Bu esa koʻplab Yevropa klublarini u bilan shartnoma imzolashdan tiyilishga majbur qilmoqda.
Ushbu vaziyat futbolchining Gana terma jamoasidagi ishtirokiga ham salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Jamoa vitse-kapitani boʻlishiga qaramay, u 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichidagi muhim oʻyinlarni oʻtkazib yubormoqda. Xususan, Kanadaga kirish vizasi rad etilgani sababli, u Panama bilan boʻladigan uchrashuvda jamoadoshlariga yordam bera olmaydigan boʻldi.
Hozirgi sharoitda 31 yoshli Tomas Parti uchun yangi jamoa topish oson kechmaydi. Top-klublar uning sport formasidan koʻra, sud jarayonlari bilan bogʻliq obroʻ-eʼtibor xavfidan koʻproq xavotirda. Kelgusi oylar ganalik futbolchi uchun nafaqat sport, balki uning shaxsiy hayoti va erkinligi uchun ham hal qiluvchi davr boʻlishi kutilmoqda.
…