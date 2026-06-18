Kylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi
Fransiya terma jamoasi sardori va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe milliy jamoa safida urilgan gollar soni boʻyicha mutlaq rekordchini oʻzgartirdi. 2026-yilgi Jahon chempionatining debyut uchrashuvida Senegal darvozasiga ikkita gol urgan 27 yoshli forvard Olivye Jiru tomonidan oʻrnatilgan natijani yangilab, mamlakat tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
MetLife Stadiumda boʻlib oʻtgan bahsda Fransiya 3:1 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu dubl evaziga Mbappening terma jamoa safidagi gollari soni 58 taga yetdi. Eʼtiborlisi, u bu natijaga hali 30 yoshga ham kirmasdan erishdi. Oʻyindan soʻng jamoadoshlari unga ramziy maʼnoda orqasiga "58" raqami tushirilgan maxsus futbolkani sovgʻa qilishdi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Mbappe ushbu muvaffaqiyatdan soʻng oʻz his-tuygʻularini yashirib oʻtirmadi. Futbolchi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida barcha jamoadoshlari, murabbiylar shtabi va Fransiya futbol federatsiyasiga minnatdorchilik bildirdi. "58 ta gol. Koʻplab buyuk futbolchilar oʻtgan mamlakat tarixida eng yaxshi toʻpurar boʻlish men uchun ulkan faxr. Oldinda hali qilinadigan ishlar koʻp", — deb yozadi hujumchi.
Lionel Messi va Miroslav Klozening rekordi xavf ostidaMilliy jamoa miqyosidagi rekordni yangilagan Mbappe endi butun dunyo futboli tarixidagi eng nufuzli koʻrsatkichlardan biriga koʻz tikmoqda. Hozirda u Jahon chempionatlari finallarida urilgan gollar soni boʻyicha Lionel Messi va Miroslav Klozega yaqinlashib qoldi. Maʼlumot uchun, Messi va Kloze hisobida mundiallarda kiritilgan 16 tadan gol mavjud.
Senegal bilan oʻyindagi dublidan soʻng, Mbappening Jahon chempionatlaridagi umumiy gollari soni 14 taga yetdi. Mutaxassislarning fikricha, hujumchining hozirgi sport formasi va yoshini hisobga olsak, u nafaqat Messining rekordini yangilashi, balki ushbu koʻrsatkichni ancha yuqori nuqtaga olib chiqishi ham mumkin.
Fransiya terma jamoasi navbatdagi uchrashuvini kelasi dushanba kuni Filadelfiyada Iroq termasiga qarshi oʻtkazadi. Didye Desham shogirdlari ushbu bahsda gʻalaba qozonish orqali pley-off masalasini muddatidan oldin hal qilishni maqsad qilgan. Guruh bosqichining soʻnggi oʻyini esa Norvegiya termasiga qarshi boʻlib oʻtadi.
Mbappening ushbu natijasi nafaqat Fransiya futboli, balki jahon sport jamoatchiligi uchun ham muhim voqelikdir. Uning Real Madrid safidagi faoliyati bilan bir qatorda terma jamoadagi bunday sermahsulligi uni zamonamizning eng kuchli futbolchisi degan nomga asosiy nomzod qilib koʻrsatmoqda.
…