Kylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi

·25·Sport
Kylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi

Fransiya terma jamoasi sardori va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe milliy jamoa safida urilgan gollar soni boʻyicha mutlaq rekordchini oʻzgartirdi. 2026-yilgi Jahon chempionatining debyut uchrashuvida Senegal darvozasiga ikkita gol urgan 27 yoshli forvard Olivye Jiru tomonidan oʻrnatilgan natijani yangilab, mamlakat tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

MetLife Stadiumda boʻlib oʻtgan bahsda Fransiya 3:1 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu dubl evaziga Mbappening terma jamoa safidagi gollari soni 58 taga yetdi. Eʼtiborlisi, u bu natijaga hali 30 yoshga ham kirmasdan erishdi. Oʻyindan soʻng jamoadoshlari unga ramziy maʼnoda orqasiga "58" raqami tushirilgan maxsus futbolkani sovgʻa qilishdi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Mbappe ushbu muvaffaqiyatdan soʻng oʻz his-tuygʻularini yashirib oʻtirmadi. Futbolchi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida barcha jamoadoshlari, murabbiylar shtabi va Fransiya futbol federatsiyasiga minnatdorchilik bildirdi. "58 ta gol. Koʻplab buyuk futbolchilar oʻtgan mamlakat tarixida eng yaxshi toʻpurar boʻlish men uchun ulkan faxr. Oldinda hali qilinadigan ishlar koʻp", — deb yozadi hujumchi.

Lionel Messi va Miroslav Klozening rekordi xavf ostida

Milliy jamoa miqyosidagi rekordni yangilagan Mbappe endi butun dunyo futboli tarixidagi eng nufuzli koʻrsatkichlardan biriga koʻz tikmoqda. Hozirda u Jahon chempionatlari finallarida urilgan gollar soni boʻyicha Lionel Messi va Miroslav Klozega yaqinlashib qoldi. Maʼlumot uchun, Messi va Kloze hisobida mundiallarda kiritilgan 16 tadan gol mavjud.

Senegal bilan oʻyindagi dublidan soʻng, Mbappening Jahon chempionatlaridagi umumiy gollari soni 14 taga yetdi. Mutaxassislarning fikricha, hujumchining hozirgi sport formasi va yoshini hisobga olsak, u nafaqat Messining rekordini yangilashi, balki ushbu koʻrsatkichni ancha yuqori nuqtaga olib chiqishi ham mumkin.

Fransiya terma jamoasi navbatdagi uchrashuvini kelasi dushanba kuni Filadelfiyada Iroq termasiga qarshi oʻtkazadi. Didye Desham shogirdlari ushbu bahsda gʻalaba qozonish orqali pley-off masalasini muddatidan oldin hal qilishni maqsad qilgan. Guruh bosqichining soʻnggi oʻyini esa Norvegiya termasiga qarshi boʻlib oʻtadi.

Mbappening ushbu natijasi nafaqat Fransiya futboli, balki jahon sport jamoatchiligi uchun ham muhim voqelikdir. Uning Real Madrid safidagi faoliyati bilan bir qatorda terma jamoadagi bunday sermahsulligi uni zamonamizning eng kuchli futbolchisi degan nomga asosiy nomzod qilib koʻrsatmoqda.

MbappeFransiyaReal MadridFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiTyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiBugun, 21:54Ronaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiRonaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiBugun, 21:15Harry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi dramaHarry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi dramaBugun, 21:12Cristiano Ronaldo JCh-2026 startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maydonni tark etdiCristiano Ronaldo JCh-2026 startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maydonni tark etdiBugun, 20:53Ruben Amorim Milan safiga Sporting yulduzlarini olib kelmoqchiRuben Amorim Milan safiga Sporting yulduzlarini olib kelmoqchiBugun, 20:33Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Bugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi