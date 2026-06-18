Cristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildi
Portugaliya terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatini kutilmagan natija bilan boshladi. Kongo DR terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda 1:1 hisobi qayd etilgach, jamoa sardori Cristiano Ronaldo oʻz jamoadoshlarini tanqidlardan himoya qilib chiqdi. Houston shahridagi stadionda oʻtgan uchrashuvdan soʻng afsonaviy hujumchi jamoaning oʻyinida hech qanday kamchilik boʻlmaganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin yakunlangach, Ronaldo maydonni koʻzda yosh va asabiy holatda tark etgan boʻlsa-da, keyinchalik jurnalistlar bilan suhbatda bosiqlik bilan fikr bildirdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, 41 yoshli forvard Sport TV kanaliga bergan intervyusida: "Nima yetishmadi? Hech narsa yetishmadi, bu — futbol. Portugaliya gʻalaba qozonishi ham, magʻlub boʻlishi ham mumkin edi. Oʻyin har ikki tomonga ogʻib ketishi mumkin boʻlgan vaziyatda oʻtdi", — deya jamoadoshlarini qoʻllab-quvvatladi.
Rekordlar va tarixiy natijalarMazkur bahs Cristiano Ronaldo uchun shunchaki navbatdagi oʻyin emas, balki tarixiy voqeaga aylandi. Maydonga tushishi bilan u oʻz mamlakati safida toʻp surgan eng yoshli futbolchi rekordini yangiladi va bu borada sobiq jamoadoshi Pepeni ortda qoldirdi. Shuningdek, u oʻzining oltinchi jahon chempionatida ishtirok etib, bu koʻrsatkich boʻyicha Lionel Messi bilan tenglashib oldi.
Ronaldo jahon chempionatlari tarixidagi ikkinchi eng keksaga maydon oʻyinchisiga aylandi. Hozirda u faqat kamerunlik afsona Rojer Milladan (42 yosh, 39 kun) ortda qolmoqda. Shunga qaramay, hujumchining shaxsiy koʻrsatkichlari jamoaviy natija soyasida qoldi. U Kongo DRga qarshi oʻyinda bir nechta qulay imkoniyatlardan foydalana olmadi va yirik turnirlardagi golsiz seriyasini 10 ta oʻyinga yetkazdi.
Keyingi raqib — OʻzbekistonPortugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez va uning shogirdlari endi bor eʼtiborini guruhdagi keyingi bahslarga qaratishi lozim. Ronaldo ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida muxlislarga murojaat qilib, "Bu biz kutgan boshlanish emas edi, lekin hali hech narsa tugagani yoʻq. Boshingizni baland koʻtaring va keyingi oʻyinga diqqatni qarating", — deya chorlov qildi.
Portugaliyaliklar uchun guruh bosqichidagi keyingi uchrashuv oʻta ahamiyatli hisoblanadi. Sababi, ularning navbatdagi raqibi Oʻzbekiston milliy terma jamoasi boʻladi. Guruhdan chiqish taqdirini hal qiluvchi ushbu oʻyindan soʻng, jamoa Kolumbiya bilan kuch sinashadi. Cristiano Ronaldo uchun jahon chempionligi uning boy kolleksiyasidagi yagona yetishmayotgan sovrin boʻlib qolmoqda, shu bois har bir ochko u uchun hayot-mamot masalasidir.
…