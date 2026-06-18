Cristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildi

·1·Sport
Cristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildi

Portugaliya terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatini kutilmagan natija bilan boshladi. Kongo DR terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda 1:1 hisobi qayd etilgach, jamoa sardori Cristiano Ronaldo oʻz jamoadoshlarini tanqidlardan himoya qilib chiqdi. Houston shahridagi stadionda oʻtgan uchrashuvdan soʻng afsonaviy hujumchi jamoaning oʻyinida hech qanday kamchilik boʻlmaganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin yakunlangach, Ronaldo maydonni koʻzda yosh va asabiy holatda tark etgan boʻlsa-da, keyinchalik jurnalistlar bilan suhbatda bosiqlik bilan fikr bildirdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, 41 yoshli forvard Sport TV kanaliga bergan intervyusida: "Nima yetishmadi? Hech narsa yetishmadi, bu — futbol. Portugaliya gʻalaba qozonishi ham, magʻlub boʻlishi ham mumkin edi. Oʻyin har ikki tomonga ogʻib ketishi mumkin boʻlgan vaziyatda oʻtdi", — deya jamoadoshlarini qoʻllab-quvvatladi.

Rekordlar va tarixiy natijalar

Mazkur bahs Cristiano Ronaldo uchun shunchaki navbatdagi oʻyin emas, balki tarixiy voqeaga aylandi. Maydonga tushishi bilan u oʻz mamlakati safida toʻp surgan eng yoshli futbolchi rekordini yangiladi va bu borada sobiq jamoadoshi Pepeni ortda qoldirdi. Shuningdek, u oʻzining oltinchi jahon chempionatida ishtirok etib, bu koʻrsatkich boʻyicha Lionel Messi bilan tenglashib oldi.

Ronaldo jahon chempionatlari tarixidagi ikkinchi eng keksaga maydon oʻyinchisiga aylandi. Hozirda u faqat kamerunlik afsona Rojer Milladan (42 yosh, 39 kun) ortda qolmoqda. Shunga qaramay, hujumchining shaxsiy koʻrsatkichlari jamoaviy natija soyasida qoldi. U Kongo DRga qarshi oʻyinda bir nechta qulay imkoniyatlardan foydalana olmadi va yirik turnirlardagi golsiz seriyasini 10 ta oʻyinga yetkazdi.

Keyingi raqib — Oʻzbekiston

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez va uning shogirdlari endi bor eʼtiborini guruhdagi keyingi bahslarga qaratishi lozim. Ronaldo ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida muxlislarga murojaat qilib, "Bu biz kutgan boshlanish emas edi, lekin hali hech narsa tugagani yoʻq. Boshingizni baland koʻtaring va keyingi oʻyinga diqqatni qarating", — deya chorlov qildi.

Portugaliyaliklar uchun guruh bosqichidagi keyingi uchrashuv oʻta ahamiyatli hisoblanadi. Sababi, ularning navbatdagi raqibi Oʻzbekiston milliy terma jamoasi boʻladi. Guruhdan chiqish taqdirini hal qiluvchi ushbu oʻyindan soʻng, jamoa Kolumbiya bilan kuch sinashadi. Cristiano Ronaldo uchun jahon chempionligi uning boy kolleksiyasidagi yagona yetishmayotgan sovrin boʻlib qolmoqda, shu bois har bir ochko u uchun hayot-mamot masalasidir.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiFutbolOʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdiJCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdiBugun, 22:15Tyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiTyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiBugun, 21:54Kylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiKylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiBugun, 21:35Ronaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiRonaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiBugun, 21:15Harry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi dramaHarry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi dramaBugun, 21:12Cristiano Ronaldo JCh-2026 startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maydonni tark etdiCristiano Ronaldo JCh-2026 startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maydonni tark etdiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi