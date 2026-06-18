O‘zbekiston Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvida mag‘lub bo‘ldi

·0·Sport
O‘zbekiston Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvida mag‘lub bo‘ldi

Shimoliy Amerika qit’asining uch yirik davlati — AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida millionlab muxlislar intiqlik bilan kutgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bahslari qizg‘in davom etmoqda. Bugun butun o‘zbek xalqi va mahalliy sport ishqibozlari uchun haqiqiy tarixiy kun sifatida yilnomalarga muhrlandi. Musobaqaning «K» guruhidan joy olgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba «Mundial» final bosqichi doirasida Janubiy Amerikaning qudratli vakillaridan biri — Kolumbiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi.

Hayajonli lahzalarga va keskin kurashlarga boy o‘tgan tarixiy debyut uchrashuvida «oq bo‘rilar» tajribali raqiblariga qarshi mardonavor to‘p surishgan bo‘lsa-da, yakunda alamli mag‘lubiyatni qabul qilib olishga majbur bo‘lishdi — 1:3.

Birinchi bo‘limdagi gol va Abbosbek Fayzullayevning tarixiy natijasi

Uchrashuv kutilganidek har ikki jamoaning ehtiyotkor, ammo shu bilan birga shiddatli hujumlari ostida boshlandi. Kolumbiyaliklar o‘yin tizginini o‘z qo‘llariga olishga intilishgan bo‘lsa, hamyurtlarimiz tartibli mudofaa va tezkor qarshi hujumlar bilan javob qaytarishdi. Biroq, birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida, ya’ni 41-daqiqada raqiblarning yulduz futbolchisi Luis Diasning zargarona uzatmasidan so‘ng Daniel Munos darvozamizni ishg‘ol qilib, hisobni ochdi. Shu tariqa, dastlabki bo‘lim kolumbiyaliklarning kichik ustunligi bilan yakun topdi.

Ikkinchi bo‘limni hamyurtlarimiz ancha faol va shijoatli boshlashdi. Ketma-ket uyushtirilgan hujumlar tez orada o‘z mevasini berdi. Bahsning 60-daqiqasida terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodovning raqib darvozasi tomon yo‘llagan kuchli zarbasidan so‘ng darvozabondan qaytgan to‘pni yosh va iqtidorli yarim himoyachimiz Abbosbek Fayzullayev bo‘sh qolgan darvozaga aniq joylab qo‘ydi — 1:1! Quvonarlisi shundaki, ushbu gol O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatlari tarixidagi ilk goli sifatida yilnomalardan joy oldi va Fayzullayev tarixiy gol muallifiga aylandi.

Quyidagi rasmiy sport jadvali orqali «K» guruhi 1-turidan o‘rin olgan ushbu tarixiy uchrashuvning yakuniy natijasi, gol mualliflari va vaqtlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va uchrashuv maqomi

O‘zbekiston termasining goli

Kolumbiya termasining gollari

«K» guruhidagi joriy vaziyat

Musobaqa: JCH-2026


Guruh bosqichi: 1-tur bahsi


Yakuniy hisob: O‘zbekiston 1:3 Kolumbiya


Izoh: Terma jamoamizning tarixiy debyuti!

Abbosbek Fayzullayev: 60-daqiqada (1:1).



Tarixdagi ilk gol!

Daniel Munos: 41-daqiqa (0:1)


Luis Dias: 65-daqiqa (1:2)


Jaminton Sampaz: Oxirgi daqiqalarda (1:3).

Kolumbiya: 3 ochko (Peshqadam)


Portugaliya: 1 ochko


Kongo DR: 1 ochko


O‘zbekiston: 0 ochko

Raqibning kuchli bosimi va guruhdagi joriy holat

Afsuski, stadiondagi quvonchimiz uzoqqa cho‘zilmadi. Muvozanat tiklanganidan so‘ng Kolumbiya terma jamoasi bor kuchi bilan oldinga tashlandi va vakillarimiz darvozasi oldida kuchli bosim (pressing) uyushtirdi. Natijada, oradan atigi besh daqiqa o‘tib, ya’ni 65-daqiqada mahoratli Luis Dias himoyachilarimizni ortda qoldirgan holda jamoasini yana bir bor hisobda oldinga olib chiqdi — 1:2.

Uchrashuvning qolgan vaqti davomida vakillarimiz hisobni tenglashtirish uchun qanchalik intilishmasin, raqibning tajribali vakili Jaminton Sampaz ham o‘z imkoniyatidan unumli foydalanib, to‘pni darvozamizga kiritdi va bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 1:3.

Shu tariqa, Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar» dunyoning eng yirik futbol forumidagi ishtiroklarini omadsizlik bilan boshlashdi. Ayni paytda «K» guruhida Nestor Lorenso ustozlik qilayotgan Kolumbiya terma jamoasi 3 ochko bilan yakkapeshqadam bo‘lib turibdi. Ilk turda Portugaliya va Kongo DR termalari durang (1:1) o‘ynashgani bois, vakillarimizda keyingi turlarda vaziyatni o‘nglash va pley-off yo‘llanmasi uchun kurashish imkoniyati hali ham yuqori baholanmoqda.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy notasi:

Ilk o‘yindagi mag‘lubiyatga qaramay, yigitlarimiz dunyo grandlari bilan qo‘rqmasdan, ochiq futbol o‘ynash mumkinligini ko‘rsatishdi. Ayniqsa, Abbosbek Fayzullayev tomonidan kiritilgan tarixiy gol barchamizga umid va cheksiz faxr bag‘ishladi. Fabio Kannavaro shogirdlari yo‘l qo‘yilgan xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarib, navbatdagi turlarda xalqimiz kutgan g‘alabalarni taqdim etishlariga ishonamiz. Boshingni baland ko‘tar, O‘zbekiston! Biz senga ishonamiz!

Jahon chempionatining eng qaynoq tafsilotlari, milliy terma jamoamiz ishtirokidagi o‘yinlarning eksklyuziv tahlillari va yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdiBugun, 03:54Harri Keyn Xorvatiya bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildiHarri Keyn Xorvatiya bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 02:53Gana terma jamoasi so‘nggi soniyalarda Panama ustidan g‘alabani ilib ketdiGana terma jamoasi so‘nggi soniyalarda Panama ustidan g‘alabani ilib ketdiBugun, 02:37Cristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildiCristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildiBugun, 22:16JCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdiJCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdiBugun, 22:15Tyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiTyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiBugun, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi