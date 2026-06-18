Ekspertlar Kolumbiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni ma’lum qildi

·44·Sport
Ekspertlar Kolumbiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni ma’lum qildi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. «K» guruhi 1-turidan o‘rin olgan bahsda O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi ilk Mundial uchrashuvini o‘tkazdi. Afsuski, Fabio Kannavaro shogirdlarining debyuti omadsiz boshlandi — vakillarimiz Kolumbiya terma jamoasiga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘yishdi. Oldinda esa «oq bo‘rilar»ni yana bir jiddiy sinov kutmoqda. Ilk turda Kongo DR termasini mag‘lub eta olmay, g‘alabaga chanqoq bo‘lib turgan Krishtianu Ronaldu boshliq alamzada Portugaliya terma jamoasi vakillarimizga qarshi maydonga tushadi.

Aslida, FIFA reytingida Kolumbiya terma jamoasi O‘zbekistondan naq 37 pog‘ona yuqorida turishini inobatga olsak, bu natija futbol olami uchun kutilgandek tuyulishi mumkin. Biroq, nufuzli «Yevro-Futbol» nashri mazkur uchrashuvni sinchiklab tahlil qilib, terma jamoamiz mag‘lubiyatiga alohida futbolchilarning xatolari qay darajada sabab bo‘lganini ochiqladi. Nashr ekspertlari o‘yin boshidagi start bahosini 6,0 ball qilib belgilagan holda, 10 ballik tizimda vakillarimizni baholab chiqishdi.

Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali Kolumbiyaga qarshi bahsda eng past baholangan uch nafar himoya va darvoza chizig‘i vakillarimiz hamda ularning yo‘l qo‘ygan xatolari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining ismi

Qo‘yilgan baho (10)

O‘yinda yo‘l qo‘yilgan asosiy taktik xatolar

Top-ligalar va darajalar o‘rtasidagi farq

Rustam Ashurmatov

3,0 ball

• Orqa chiziqdan hujum boshlashda ko‘p paslarda adashdi.


• Munosning goli sodir bo‘lgan vaziyatni o‘qiy olmadi.

• O‘zbekiston, Koreya, Rossiya va Eron ligalari tajribasi Angliya APL darajasi qarshisida ojiz qoldi.

O‘tkir Yusupov

3,0 ball

• Birinchi golda to‘p qulog‘i ustidan o‘tib ketdi.


• Ikkinchi golda Diasning zarbasi paytida qo‘lini qattiq tutolmadi.

• Chiqishlarda ishonchsiz o‘ynadi.


• Ba’zi epizodlarda to‘pni raqibga sovg‘a qilib yubordi.

Abduqodir Husanov

3,0 ball

• Luis Dias uni qanotda bir necha bor osonlikcha aldab o‘tdi.


• Naq ikki marta qo‘pollik ishlatib, qizil kartochkadan omon qoldi.

• Angliyada (Manchester Siti) o‘ynashiga qaramay, katta xalqaro bahslarda tajribasizligi sezilib qoldi.

Mag‘lubiyat sababchilari: Daraja va saviya orasidagi yaqqol farq

Tahlillarga ko‘ra, tajribali himoyachimiz Rustam Ashurmatov (3,0) mudofaadan hujumga o‘tishda juda ko‘p sodda xatolarga yo‘l qo‘ydi. Ayniqsa, Daniel Munos hisobni ochgan vaziyatda u raqibning jarima maydoniga yugurib kirib, sakrab zarba berishini umuman kutmagandi. Nashr ekspertlari bu yerda futbolchilarning kundalik to‘p suradigan chempionatlari darajasi o‘z so‘zini aytganini ta’kidlashmoqda. Ashurmatov O‘zbekiston, Koreya, Rossiya va Eron ligalarida chiniqqan bo‘lsa, unga qarshi o‘ynagan Munos va Dias Angliya va Germaniya klublarining asosiy yulduzlari hisoblanadi.

Darvozabonimiz O‘tkir Yusupov (3,0) ham bugun o‘z darajasida o‘yin ko‘rsata olmadi. Birinchi golda u jamoani qutqara olmagan bo‘lsa, Luis Dias tomonidan kiritilgan ikkinchi golda xatoning katta qismi aynan uning zimmasiga tushdi — u zarba paytida to‘pga tegdi, ammo qo‘lini yetarlicha qattiq qo‘ya olmagani pand berdi. Bundan tashqari, darvozadan chiqishlarda ham bir necha bor raqibga to‘pni topshirib qo‘ydi.

Angliya Premer-ligasi vakili bo‘lgan yosh yulduzimiz Abduqodir Husanov (3,0) uchun ham bu uchrashuv haqiqiy sinov bo‘ldi. Unga xalqaro maydondagi katta bosim ostida o‘ynash uchun tajriba yetishmayotgani ko‘rinib qoldi. Luis Dias qanotda Abduqodirni tez-tez qiyin ahvolga solib qo‘ydi va 65-daqiqada aynan uning himoyasi ostida g‘alaba to‘pini kiritdi. Hattoki, birinchi bo‘limda sariq kartochka olgan Husanov ikkinchi bo‘limda ham xuddi shunday qo‘pollik ishlatganida hakam uni ayab, maydonda qoldirdi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy notasi:

Jahon chempionatining ilk o‘yinidagi bunday jiddiy xatolar va past baholar futbolchilarimiz uchun haqorat emas, balki katta dars bo‘lishi lozim. Eng yuqori saviyadagi raqiblar kichik xatoni ham kechirmasligini yigitlarimiz amalda his qilishdi. Ishonamizki, Fabio Kannavaro ushbu kamchiliklar ustida tezkor ishlab, 23 iyun kuni bo‘lib o‘tadigan Portugaliyaga qarshi tarixiy bahsda muxlislarimiz sog‘ingan mukammal va g‘alabali o‘yinni taqdim etadi. Olg‘a, O‘zbekiston!

Jahon chempionatining eng qaynoq tahliliy maqolalari, terma jamoamiz futbolchilarining eksklyuziv statistikasi va Mundial yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

O'zbekistonKolumbiyaFabio KannavaroKrishtianu RonalduPortugaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Bugun, 07:00Tomas Tuxelning nutqi Angliyani ruhlantirdi: Harri Keyn gʻalaba sirlarini ochdiTomas Tuxelning nutqi Angliyani ruhlantirdi: Harri Keyn gʻalaba sirlarini ochdiBugun, 06:55Statistika shafqatsiz: Kolumbiya bilan bahsda futbolchilarimiz qanday baho oldi?Statistika shafqatsiz: Kolumbiya bilan bahsda futbolchilarimiz qanday baho oldi?Bugun, 06:50Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo bilan doʻstlikni jamoa manfaatidan ustun qoʻydimi?Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo bilan doʻstlikni jamoa manfaatidan ustun qoʻydimi?Bugun, 06:32Kolumbiyalik muxlislar yig‘lagan o‘zbekistonlik bolani qo‘llab-quvvatladiKolumbiyalik muxlislar yig‘lagan o‘zbekistonlik bolani qo‘llab-quvvatladiBugun, 06:30Xorij nashrlari O‘zbekiston mag‘lub bo‘lishiga sababchi kolumbiyaliklarni aytdiXorij nashrlari O‘zbekiston mag‘lub bo‘lishiga sababchi kolumbiyaliklarni aytdiBugun, 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi