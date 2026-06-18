Ekspertlar Kolumbiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni ma’lum qildi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. «K» guruhi 1-turidan o‘rin olgan bahsda O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi ilk Mundial uchrashuvini o‘tkazdi. Afsuski, Fabio Kannavaro shogirdlarining debyuti omadsiz boshlandi — vakillarimiz Kolumbiya terma jamoasiga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘yishdi. Oldinda esa «oq bo‘rilar»ni yana bir jiddiy sinov kutmoqda. Ilk turda Kongo DR termasini mag‘lub eta olmay, g‘alabaga chanqoq bo‘lib turgan Krishtianu Ronaldu boshliq alamzada Portugaliya terma jamoasi vakillarimizga qarshi maydonga tushadi.
Aslida, FIFA reytingida Kolumbiya terma jamoasi O‘zbekistondan naq 37 pog‘ona yuqorida turishini inobatga olsak, bu natija futbol olami uchun kutilgandek tuyulishi mumkin. Biroq, nufuzli «Yevro-Futbol» nashri mazkur uchrashuvni sinchiklab tahlil qilib, terma jamoamiz mag‘lubiyatiga alohida futbolchilarning xatolari qay darajada sabab bo‘lganini ochiqladi. Nashr ekspertlari o‘yin boshidagi start bahosini 6,0 ball qilib belgilagan holda, 10 ballik tizimda vakillarimizni baholab chiqishdi.
Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali Kolumbiyaga qarshi bahsda eng past baholangan uch nafar himoya va darvoza chizig‘i vakillarimiz hamda ularning yo‘l qo‘ygan xatolari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining ismi
Qo‘yilgan baho (10)
O‘yinda yo‘l qo‘yilgan asosiy taktik xatolar
Top-ligalar va darajalar o‘rtasidagi farq
• Rustam Ashurmatov
3,0 ball
• Orqa chiziqdan hujum boshlashda ko‘p paslarda adashdi.
• Munosning goli sodir bo‘lgan vaziyatni o‘qiy olmadi.
• O‘zbekiston, Koreya, Rossiya va Eron ligalari tajribasi Angliya APL darajasi qarshisida ojiz qoldi.
• O‘tkir Yusupov
3,0 ball
• Birinchi golda to‘p qulog‘i ustidan o‘tib ketdi.
• Ikkinchi golda Diasning zarbasi paytida qo‘lini qattiq tutolmadi.
• Chiqishlarda ishonchsiz o‘ynadi.
• Ba’zi epizodlarda to‘pni raqibga sovg‘a qilib yubordi.
• Abduqodir Husanov
3,0 ball
• Luis Dias uni qanotda bir necha bor osonlikcha aldab o‘tdi.
• Naq ikki marta qo‘pollik ishlatib, qizil kartochkadan omon qoldi.
• Angliyada (Manchester Siti) o‘ynashiga qaramay, katta xalqaro bahslarda tajribasizligi sezilib qoldi.
Mag‘lubiyat sababchilari: Daraja va saviya orasidagi yaqqol farq
Tahlillarga ko‘ra, tajribali himoyachimiz Rustam Ashurmatov (3,0) mudofaadan hujumga o‘tishda juda ko‘p sodda xatolarga yo‘l qo‘ydi. Ayniqsa, Daniel Munos hisobni ochgan vaziyatda u raqibning jarima maydoniga yugurib kirib, sakrab zarba berishini umuman kutmagandi. Nashr ekspertlari bu yerda futbolchilarning kundalik to‘p suradigan chempionatlari darajasi o‘z so‘zini aytganini ta’kidlashmoqda. Ashurmatov O‘zbekiston, Koreya, Rossiya va Eron ligalarida chiniqqan bo‘lsa, unga qarshi o‘ynagan Munos va Dias Angliya va Germaniya klublarining asosiy yulduzlari hisoblanadi.
Darvozabonimiz O‘tkir Yusupov (3,0) ham bugun o‘z darajasida o‘yin ko‘rsata olmadi. Birinchi golda u jamoani qutqara olmagan bo‘lsa, Luis Dias tomonidan kiritilgan ikkinchi golda xatoning katta qismi aynan uning zimmasiga tushdi — u zarba paytida to‘pga tegdi, ammo qo‘lini yetarlicha qattiq qo‘ya olmagani pand berdi. Bundan tashqari, darvozadan chiqishlarda ham bir necha bor raqibga to‘pni topshirib qo‘ydi.
Angliya Premer-ligasi vakili bo‘lgan yosh yulduzimiz Abduqodir Husanov (3,0) uchun ham bu uchrashuv haqiqiy sinov bo‘ldi. Unga xalqaro maydondagi katta bosim ostida o‘ynash uchun tajriba yetishmayotgani ko‘rinib qoldi. Luis Dias qanotda Abduqodirni tez-tez qiyin ahvolga solib qo‘ydi va 65-daqiqada aynan uning himoyasi ostida g‘alaba to‘pini kiritdi. Hattoki, birinchi bo‘limda sariq kartochka olgan Husanov ikkinchi bo‘limda ham xuddi shunday qo‘pollik ishlatganida hakam uni ayab, maydonda qoldirdi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy notasi:
Jahon chempionatining ilk o‘yinidagi bunday jiddiy xatolar va past baholar futbolchilarimiz uchun haqorat emas, balki katta dars bo‘lishi lozim. Eng yuqori saviyadagi raqiblar kichik xatoni ham kechirmasligini yigitlarimiz amalda his qilishdi. Ishonamizki, Fabio Kannavaro ushbu kamchiliklar ustida tezkor ishlab, 23 iyun kuni bo‘lib o‘tadigan Portugaliyaga qarshi tarixiy bahsda muxlislarimiz sog‘ingan mukammal va g‘alabali o‘yinni taqdim etadi. Olg‘a, O‘zbekiston!
Jahon chempionatining eng qaynoq tahliliy maqolalari, terma jamoamiz futbolchilarining eksklyuziv statistikasi va Mundial yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…