Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo bilan doʻstlikni jamoa manfaatidan ustun qoʻydimi?
Portugaliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi ishtiroki kutilmagan omadsizlik bilan boshlandi. Musobaqaning yaqqol favoritlaridan biri sanalgan portugallar debyut uchrashuvida Kongo DR terma jamoasi bilan 1:1 hisobida durang oʻynadi. Biroq oʻyindagi natijadan ham koʻra koʻproq jamoa bosh murabbiyi Roberto Martinezning qarorlari va Cristiano Ronaldo atrofidagi vaziyat qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv davomida 41 yoshli hujumchi Cristiano Ronaldo oʻzining eng yaxshi sport formasidan yiroq ekanini koʻrsatdi. Shunga qaramay, Roberto Martinez oʻyin oxiriga qadar oʻz sardorini maydondan olishga jurʼat qilmadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, futbol ekspertlari va sobiq oʻyinchilar murabbiyni yulduz futbolchi bilan munosabatlarni buzmaslik uchun jamoa manfaatlarini qurbon qilayotganlikda ayblamoqda.
Ekspertlar fikri: Murabbiy oʻz ishini bajarmayaptimi?Irlandiya terma jamoasining sobiq aʼzosi Tony Cascarino talkSPORT efirida Martinezning harakatlarini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, Ronaldo hozirgi holatida jamoaga foyda keltira olmaydi. "Men imkon qadar muloyim boʻlishga harakat qilyapman, lekin Cristiano bugun maydonda hech narsa qila olmadi. Unda na tezlik, na toʻp uchun kurashishga energiya qolgan. Martinez nima uchun uni almashtirmaganiga ishonolmayapman. Murabbiyning vazifasi — jamoani gʻalaba sari yetaklaydigan qarorlar qabul qilish, Ronaldo bilan doʻst boʻlib qolish emas", — deya taʼkidladi Cascarino.
Shuningdek, Fransiya futboli afsonasi Thierry Henry ham Ronaldoning taktik intizomiga eʼtibor qaratdi. Henryning soʻzlariga koʻra, hujumchining shaxsiy rekordlar ortidan quvishi jamoaviy oʻyinga putur yetkazmoqda. Xususan, oʻyinning ikkinchi boʻlimida yuzaga kelgan vaziyatda Cristiano Ronaldo nooʻrin harakati bilan Bruno Fernandesning gol urishiga xalaqit berib qoʻygani mutaxassislar tomonidan alohida qayd etildi. "Odamlar, shuni tushunishingiz kerak: jamoa gol urishi kerak, siz emas", — deya qoʻshimcha qildi Arsenal sobiq yulduzi.
Statistik maʼlumotlar ham Ronaldoning oʻyini koʻngildagidek chiqmaganini tasdiqlamoqda. Xyustonda kechgan bahsda u raqib darvozasiga birorta ham aniq zarba yoʻllay olmadi. Shu tariqa, uning yirik turnirlardagi golsiz seriyasi 10 ta oʻyinga yetdi. Garchi u Lionel Messi bilan bir qatorda oltita Jahon chempionatida maydonga tushgan ilk futbolchi sifatida tarixga kirgan boʻlsa-da, bu natija Portugaliyaning FIFA reytingida ancha pastda turuvchi raqibni magʻlub eta olmagani soyasida qolib ketdi.
Ronaldo va jamoaning kelajagiOʻyindan soʻng Cristiano Ronaldo jurnalistlar bilan suhbatda oʻziga xos tarzda javob qaytardi. U Portugaliya terma jamoasining oʻyinida hech qanday kamchilik boʻlmaganini va bu futbolning bir qismi ekanini aytdi. "Nima yetishmadi? Hech narsa. Bu futbol — biz yutishimiz ham, yutqazishimiz ham mumkin edi", — dedi sardor. Biroq uning bu gaplari muxlislar va tahlilchilarni qoniqtirmadi.
Portugaliya terma jamoasi uchun navbatdagi uchrashuvlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Roberto Martinez endi jiddiy tanlov qarshisida turibdi: u yoki oʻz taktik qarashlarida qatʼiy turib tarkibni yangilashi, yoki Ronaldoning obroʻsiga tayanib tavakkal qilishda davom etishi kerak. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu holat qiziqarli, sababi Ronaldoning har bir qadami mamlakatimizda ham katta qiziqish bilan kuzatib boriladi.
…