Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo bilan doʻstlikni jamoa manfaatidan ustun qoʻydimi?

·31·Sport
Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo bilan doʻstlikni jamoa manfaatidan ustun qoʻydimi?

Portugaliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi ishtiroki kutilmagan omadsizlik bilan boshlandi. Musobaqaning yaqqol favoritlaridan biri sanalgan portugallar debyut uchrashuvida Kongo DR terma jamoasi bilan 1:1 hisobida durang oʻynadi. Biroq oʻyindagi natijadan ham koʻra koʻproq jamoa bosh murabbiyi Roberto Martinezning qarorlari va Cristiano Ronaldo atrofidagi vaziyat qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv davomida 41 yoshli hujumchi Cristiano Ronaldo oʻzining eng yaxshi sport formasidan yiroq ekanini koʻrsatdi. Shunga qaramay, Roberto Martinez oʻyin oxiriga qadar oʻz sardorini maydondan olishga jurʼat qilmadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, futbol ekspertlari va sobiq oʻyinchilar murabbiyni yulduz futbolchi bilan munosabatlarni buzmaslik uchun jamoa manfaatlarini qurbon qilayotganlikda ayblamoqda.

Ekspertlar fikri: Murabbiy oʻz ishini bajarmayaptimi?

Irlandiya terma jamoasining sobiq aʼzosi Tony Cascarino talkSPORT efirida Martinezning harakatlarini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, Ronaldo hozirgi holatida jamoaga foyda keltira olmaydi. "Men imkon qadar muloyim boʻlishga harakat qilyapman, lekin Cristiano bugun maydonda hech narsa qila olmadi. Unda na tezlik, na toʻp uchun kurashishga energiya qolgan. Martinez nima uchun uni almashtirmaganiga ishonolmayapman. Murabbiyning vazifasi — jamoani gʻalaba sari yetaklaydigan qarorlar qabul qilish, Ronaldo bilan doʻst boʻlib qolish emas", — deya taʼkidladi Cascarino.

Shuningdek, Fransiya futboli afsonasi Thierry Henry ham Ronaldoning taktik intizomiga eʼtibor qaratdi. Henryning soʻzlariga koʻra, hujumchining shaxsiy rekordlar ortidan quvishi jamoaviy oʻyinga putur yetkazmoqda. Xususan, oʻyinning ikkinchi boʻlimida yuzaga kelgan vaziyatda Cristiano Ronaldo nooʻrin harakati bilan Bruno Fernandesning gol urishiga xalaqit berib qoʻygani mutaxassislar tomonidan alohida qayd etildi. "Odamlar, shuni tushunishingiz kerak: jamoa gol urishi kerak, siz emas", — deya qoʻshimcha qildi Arsenal sobiq yulduzi.

Statistik maʼlumotlar ham Ronaldoning oʻyini koʻngildagidek chiqmaganini tasdiqlamoqda. Xyustonda kechgan bahsda u raqib darvozasiga birorta ham aniq zarba yoʻllay olmadi. Shu tariqa, uning yirik turnirlardagi golsiz seriyasi 10 ta oʻyinga yetdi. Garchi u Lionel Messi bilan bir qatorda oltita Jahon chempionatida maydonga tushgan ilk futbolchi sifatida tarixga kirgan boʻlsa-da, bu natija Portugaliyaning FIFA reytingida ancha pastda turuvchi raqibni magʻlub eta olmagani soyasida qolib ketdi.

Ronaldo va jamoaning kelajagi

Oʻyindan soʻng Cristiano Ronaldo jurnalistlar bilan suhbatda oʻziga xos tarzda javob qaytardi. U Portugaliya terma jamoasining oʻyinida hech qanday kamchilik boʻlmaganini va bu futbolning bir qismi ekanini aytdi. "Nima yetishmadi? Hech narsa. Bu futbol — biz yutishimiz ham, yutqazishimiz ham mumkin edi", — dedi sardor. Biroq uning bu gaplari muxlislar va tahlilchilarni qoniqtirmadi.

Portugaliya terma jamoasi uchun navbatdagi uchrashuvlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Roberto Martinez endi jiddiy tanlov qarshisida turibdi: u yoki oʻz taktik qarashlarida qatʼiy turib tarkibni yangilashi, yoki Ronaldoning obroʻsiga tayanib tavakkal qilishda davom etishi kerak. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu holat qiziqarli, sababi Ronaldoning har bir qadami mamlakatimizda ham katta qiziqish bilan kuzatib boriladi.

PortugaliyaCristiano RonaldoRoberto MartinezJCH-2026Futbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Bugun, 07:00Tomas Tuxelning nutqi Angliyani ruhlantirdi: Harri Keyn gʻalaba sirlarini ochdiTomas Tuxelning nutqi Angliyani ruhlantirdi: Harri Keyn gʻalaba sirlarini ochdiBugun, 06:55Statistika shafqatsiz: Kolumbiya bilan bahsda futbolchilarimiz qanday baho oldi?Statistika shafqatsiz: Kolumbiya bilan bahsda futbolchilarimiz qanday baho oldi?Bugun, 06:50Ekspertlar Kolumbiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni ma’lum qildiEkspertlar Kolumbiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni ma’lum qildiBugun, 06:36Kolumbiyalik muxlislar yig‘lagan o‘zbekistonlik bolani qo‘llab-quvvatladiKolumbiyalik muxlislar yig‘lagan o‘zbekistonlik bolani qo‘llab-quvvatladiBugun, 06:30Xorij nashrlari O‘zbekiston mag‘lub bo‘lishiga sababchi kolumbiyaliklarni aytdiXorij nashrlari O‘zbekiston mag‘lub bo‘lishiga sababchi kolumbiyaliklarni aytdiBugun, 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi