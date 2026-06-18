Tomas Tuxelning debyuti: Angliya JCh-2026 startida Xorvatiyani magʻlub etdi

·53·Sport
Tomas Tuxelning debyuti: Angliya JCh-2026 startida Xorvatiyani magʻlub etdi

Angliya terma jamoasi yangi bosh murabbiy Tomas Tuxel qoʻl ostidagi ilk rasmiy uchrashuvini gʻalaba bilan boshladi. JCh-2026 guruh bosqichining ochilish oʻyinida xorvatiyaliklarga qarshi maydonga tushgan “Uch sherlar” 4:2 hisobida zafar quchib, turnirning asosiy favoritlaridan biri ekanliklarini isbotlashdi. Biroq ushbu gʻalaba inglizlar uchun oson kechmadi va jamoaning himoya chizigʻidagi muammolar mutaxassislar eʼtiboridan chetda qolmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning birinchi boʻlimi kutilmagan voqealarga boy boʻldi. Harry Kane penaltidan hisobni ochgan boʻlsa-da, Xorvatiya tezda javob qaytardi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Tomas Tuxelning Marc Guehi oʻrniga John Stones va Ezri Konsani asosiy tarkibga kiritish qarori oʻzini oqlamadi. Aynan Stonesning xatosi sababli Martin Baturina hisobni tenglashtirishga muvaffaq boʻldi. Garchi Harry Kane burchak zarbasidan soʻng dublni rasmiylashtirgan boʻlsa-da, tanaffusga qadar Petar Musa muvozanatni yana tikladi.

Tuxelning tanaffusdagi “sihri” va ikkinchi boʻlim

Tanaffusda Tomas Tuxel jamoa kiyinish xonasida futbolchilarga qanday koʻrsatma bergani hozircha sir boʻlib qolmoqda. Murabbiyning oʻzi shunchaki “jasorat bilan oʻynashni” soʻraganini aytsa-da, maydondagi oʻzgarishlar jiddiyroq suhbat boʻlganidan dalolat beradi. Ikkinchi boʻlimda Angliya butunlay boshqacha shijoat bilan harakat qila boshladi va oʻyin tizginini oʻz qoʻliga oldi.

Jud Bellingem ikkinchi boʻlim boshida oʻz mahoratini namoyish etib, jamoasini yana oldinga olib chiqdi. Real Madrid yulduzi raqib himoyachisining qarshiligiga qaramay, toʻpni darvoza burchagiga aniq joyladi. Shundan soʻng Xorvatiya darvozaboni Dominik Livakovic bir qator qiyin seyvlar bilan jamoasini muqarrar gollardan qutqarib qoldi, ammo u ham oʻyin oxirida inglizlarning navbatdagi hujumini qaytara olmadi.

Zaxiradan maydonga tushgan Bukayo Saka va Marcus Rashford juftligi oʻyinga yakuniy nuqtani qoʻydi. Sakaning uzatmasidan soʻng Rashford 85-daqiqada toʻrtinchi golni urib, Tuxel debyutini gʻalaba bilan bezadi. Shunga qaramay, mutaxassislar Angliya himoyasidagi tartibsizlik va Declan Rice jarohat olgan bir paytda oʻyinni nazorat qilishdagi qiyinchiliklarni tanqid ostiga olishmoqda.

Ushbu gʻalaba Angliya uchun strategik ahamiyatga ega, ammo Tuxel chempionlik sari yoʻlda hali koʻp ishlashi kerakligi koʻrinib qoldi. Jamoaning hujumkor salohiyati yuqori boʻlsa-da, himoyadagi boʻshliqlar kuchliroq raqiblarga qarshi bahslarda qimmatga tushishi mumkin. Keyingi besh hafta davomida inglizlar ushbu muammolarni bartaraf etishga harakat qilishadi.

AngliyaTomas TuxelJCh-2026Harry KaneFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiFabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiBugun, 08:14Oʻzbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyutida Kolumbiyaga imkoniyatni boy berdiOʻzbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyutida Kolumbiyaga imkoniyatni boy berdiBugun, 07:57Liverpul transfer bozorida Nyukaslni ortda qoldirdi: Viktor Munoz Enfildga yoʻl olmoqdaLiverpul transfer bozorida Nyukaslni ortda qoldirdi: Viktor Munoz Enfildga yoʻl olmoqdaBugun, 07:31Deklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiDeklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 07:15Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Bugun, 07:13Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Bugun, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi