Tomas Tuxelning debyuti: Angliya JCh-2026 startida Xorvatiyani magʻlub etdi
Angliya terma jamoasi yangi bosh murabbiy Tomas Tuxel qoʻl ostidagi ilk rasmiy uchrashuvini gʻalaba bilan boshladi. JCh-2026 guruh bosqichining ochilish oʻyinida xorvatiyaliklarga qarshi maydonga tushgan “Uch sherlar” 4:2 hisobida zafar quchib, turnirning asosiy favoritlaridan biri ekanliklarini isbotlashdi. Biroq ushbu gʻalaba inglizlar uchun oson kechmadi va jamoaning himoya chizigʻidagi muammolar mutaxassislar eʼtiboridan chetda qolmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning birinchi boʻlimi kutilmagan voqealarga boy boʻldi. Harry Kane penaltidan hisobni ochgan boʻlsa-da, Xorvatiya tezda javob qaytardi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Tomas Tuxelning Marc Guehi oʻrniga John Stones va Ezri Konsani asosiy tarkibga kiritish qarori oʻzini oqlamadi. Aynan Stonesning xatosi sababli Martin Baturina hisobni tenglashtirishga muvaffaq boʻldi. Garchi Harry Kane burchak zarbasidan soʻng dublni rasmiylashtirgan boʻlsa-da, tanaffusga qadar Petar Musa muvozanatni yana tikladi.
Tuxelning tanaffusdagi “sihri” va ikkinchi boʻlimTanaffusda Tomas Tuxel jamoa kiyinish xonasida futbolchilarga qanday koʻrsatma bergani hozircha sir boʻlib qolmoqda. Murabbiyning oʻzi shunchaki “jasorat bilan oʻynashni” soʻraganini aytsa-da, maydondagi oʻzgarishlar jiddiyroq suhbat boʻlganidan dalolat beradi. Ikkinchi boʻlimda Angliya butunlay boshqacha shijoat bilan harakat qila boshladi va oʻyin tizginini oʻz qoʻliga oldi.
Jud Bellingem ikkinchi boʻlim boshida oʻz mahoratini namoyish etib, jamoasini yana oldinga olib chiqdi. Real Madrid yulduzi raqib himoyachisining qarshiligiga qaramay, toʻpni darvoza burchagiga aniq joyladi. Shundan soʻng Xorvatiya darvozaboni Dominik Livakovic bir qator qiyin seyvlar bilan jamoasini muqarrar gollardan qutqarib qoldi, ammo u ham oʻyin oxirida inglizlarning navbatdagi hujumini qaytara olmadi.
Zaxiradan maydonga tushgan Bukayo Saka va Marcus Rashford juftligi oʻyinga yakuniy nuqtani qoʻydi. Sakaning uzatmasidan soʻng Rashford 85-daqiqada toʻrtinchi golni urib, Tuxel debyutini gʻalaba bilan bezadi. Shunga qaramay, mutaxassislar Angliya himoyasidagi tartibsizlik va Declan Rice jarohat olgan bir paytda oʻyinni nazorat qilishdagi qiyinchiliklarni tanqid ostiga olishmoqda.
Ushbu gʻalaba Angliya uchun strategik ahamiyatga ega, ammo Tuxel chempionlik sari yoʻlda hali koʻp ishlashi kerakligi koʻrinib qoldi. Jamoaning hujumkor salohiyati yuqori boʻlsa-da, himoyadagi boʻshliqlar kuchliroq raqiblarga qarshi bahslarda qimmatga tushishi mumkin. Keyingi besh hafta davomida inglizlar ushbu muammolarni bartaraf etishga harakat qilishadi.
…