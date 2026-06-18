Feruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdi
Xalqaro sport maydonlarida o‘zbek boksi maktabi vakillari o‘zlarining yuqori saviyadagi iqtidorlarini namoyish etishda davom etmoqdalar. Ayni kunlarda Xitoy yashil maydonlari va sport arenalarida bo‘lib o‘tayotgan nufuzli "World Boxing" tashkiloti kubogi bahslari butun dunyo boks ixlosmandlarining diqqat markazida turibdi. Mazkur nufuzli musobaqada yurtimiz sharafini himoya qilayotgan iqtidorli bokschi qizimiz Feruza Kazakova turnirdagi o‘z yurishini o‘ta shiddatli va muhim g‘alaba bilan boshlab oldi.
O‘zbekiston boks federatsiyasi tomonidan berilgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hamyurtimiz ilk bosqich uchrashuvidayoq ringga ko‘tarilib, o‘zining eng ashaddiy va noqulay raqibalaridan biriga aylanishga ulgurgan germaniyalik Maxi Klotzerga qarshi kuch sinashdi.
Joriy yildagi uchinchi to‘qnashuv: Shiddatli trilogiya
Mazkur jang Feruza Kazakova va Maxi Klotzer o‘rtasida birgina joriy yilning o‘zida tashkil etilgan uchinchi o‘zaro to‘qnashuv bo‘lgani bois, bahs sport jamoatchiligi orasida haqiqiy "trilogiya" sifatida katta qiziqish uyg‘otdi. Bundan avvalgi bahslarda sportchilarning imkoniyatlari teng kelayotgan edi. Jumladan, yil boshida nufuzli “Strandja” xalqaro turniri doirasida kechgan ilk jangda Feruza yuqori mahorat ko‘rsatib, zafar quchgan edi. Biroq keyinchalik Braziliya mezbonlik qilgan Jahon kubogi bahslarida germaniyalik Klotzer revansh olishga muvaffaq bo‘lib, g‘alabani ilib ketgandi.
Xitoydagi uchinchi hal qiluvchi to‘qnashuv esa ushbu uzoq davom etgan qarama-qarshilikda kim kuchli ekaniga uzil-kesil nuqta qo‘yishi kerak edi va hamyurtimiz bu vazifani a’lo darajada uddaladi.
Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali Feruza Kazakova va Maxi Klotzer o‘rtasidagi joriy yilda bo‘lib o‘tgan uchta muhim Jang statistikasi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Turnir o‘tkazilgan vaqt va joy
Musobaqa nomi
Jang yakuni va g‘olib sportchi
To‘qnashuvning qisqacha sharhi
• Yil boshida (Bolgariya)
• Xalqaro “Strandja” turniri
• Feruza Kazakova (G‘alaba)
• Hamyurtimiz yilni g‘alabali boshlagan edi.
• Yil davomida (Braziliya)
• Nufuzli Jahon kubogi
• Maxi Klotzer (Germaniya)
• Raqiba revansh olib, hisobni tenglashtirgandi.
• Ayni kunlarda (Xitoy)
• "World Boxing" kubogi
• Feruza Kazakova (5:0)
• Trilogiyada vakilamiz yaqqol ustunlik qildi.
Ringdagi mutlaq ustunlik: Yirik 5:0 hisobi!
Xitoy ringida kechgan hal qiluvchi bahsda Feruza Kazakova dastlabki soniyalardan tashabbusni o‘z qo‘liga oldi. U o‘zining tezkor va aniq zarbalari evaziga dastlabki ikki raund davomida raqibasiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Har ikki raundda ham hakamlar bir ovozdan 5:0 hisobini qayd etib, ustunlikni hamyurtimizga taqdim etishdi.
Jangning so‘nggi, uchinchi raundida esa katta ustunlikka ega bo‘lib turgan va g‘alabani naqd qilgan vakilamiz taktik jihatdan oqilona harakat qildi. U keyingi bosqich o‘yinlarini inobatga olgan holda, ringda ortiqcha tavakkalchilikka yo‘l qo‘ymaslik va kutilmagan jiddiy jarohat orttirib olmaslikka asosiy e’tiborini qaratdi. Yakunda hakamlarning umumiy qaroriga ko‘ra, Feruza Kazakova o‘zining kuchli raqibasini yirik 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi. Ushbu yorqin muvaffaqiyatdan so‘ng, bokschi qizimiz musobaqadagi keyingi yurishini davom ettiradigan bo‘ldi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Xalqaro "World Boxing" kubogidagi bunday ishonchli va yirik g‘alaba o‘zbek boksining dunyoda hali hamon yetakchi ekanini yana bir bor isbotladi. Germaniyalik noqulay raqibaga qarshi kechgan trilogiyada qat’iyat ko‘rsatgan Feruza Kazakovaga keyingi bosqich janglarida ham faqat va faqat zafarlar yor bo‘lishini tilab qolamiz. Oltin medal sari odimlashda davom et, Feruza! Butun yurtimiz seni qo‘llab-quvvatlaydi!
Xitoyda o‘tayotgan Jahon kubogining eng qaynoq reportajlari, o‘zbek bokschilarining ishtiroki va musobaqaning eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…