Feruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdi

·0·Sport
Feruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdi

Xalqaro sport maydonlarida o‘zbek boksi maktabi vakillari o‘zlarining yuqori saviyadagi iqtidorlarini namoyish etishda davom etmoqdalar. Ayni kunlarda Xitoy yashil maydonlari va sport arenalarida bo‘lib o‘tayotgan nufuzli "World Boxing" tashkiloti kubogi bahslari butun dunyo boks ixlosmandlarining diqqat markazida turibdi. Mazkur nufuzli musobaqada yurtimiz sharafini himoya qilayotgan iqtidorli bokschi qizimiz Feruza Kazakova turnirdagi o‘z yurishini o‘ta shiddatli va muhim g‘alaba bilan boshlab oldi.

O‘zbekiston boks federatsiyasi tomonidan berilgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hamyurtimiz ilk bosqich uchrashuvidayoq ringga ko‘tarilib, o‘zining eng ashaddiy va noqulay raqibalaridan biriga aylanishga ulgurgan germaniyalik Maxi Klotzerga qarshi kuch sinashdi.

Joriy yildagi uchinchi to‘qnashuv: Shiddatli trilogiya

Mazkur jang Feruza Kazakova va Maxi Klotzer o‘rtasida birgina joriy yilning o‘zida tashkil etilgan uchinchi o‘zaro to‘qnashuv bo‘lgani bois, bahs sport jamoatchiligi orasida haqiqiy "trilogiya" sifatida katta qiziqish uyg‘otdi. Bundan avvalgi bahslarda sportchilarning imkoniyatlari teng kelayotgan edi. Jumladan, yil boshida nufuzli “Strandja” xalqaro turniri doirasida kechgan ilk jangda Feruza yuqori mahorat ko‘rsatib, zafar quchgan edi. Biroq keyinchalik Braziliya mezbonlik qilgan Jahon kubogi bahslarida germaniyalik Klotzer revansh olishga muvaffaq bo‘lib, g‘alabani ilib ketgandi.

Xitoydagi uchinchi hal qiluvchi to‘qnashuv esa ushbu uzoq davom etgan qarama-qarshilikda kim kuchli ekaniga uzil-kesil nuqta qo‘yishi kerak edi va hamyurtimiz bu vazifani a’lo darajada uddaladi.

Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali Feruza Kazakova va Maxi Klotzer o‘rtasidagi joriy yilda bo‘lib o‘tgan uchta muhim Jang statistikasi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Turnir o‘tkazilgan vaqt va joy

Musobaqa nomi

Jang yakuni va g‘olib sportchi

To‘qnashuvning qisqacha sharhi

Yil boshida (Bolgariya)

• Xalqaro “Strandja” turniri

Feruza Kazakova (G‘alaba)

• Hamyurtimiz yilni g‘alabali boshlagan edi.

Yil davomida (Braziliya)

• Nufuzli Jahon kubogi

• Maxi Klotzer (Germaniya)

• Raqiba revansh olib, hisobni tenglashtirgandi.

Ayni kunlarda (Xitoy)

• "World Boxing" kubogi

Feruza Kazakova (5:0)

• Trilogiyada vakilamiz yaqqol ustunlik qildi.

Ringdagi mutlaq ustunlik: Yirik 5:0 hisobi!

Xitoy ringida kechgan hal qiluvchi bahsda Feruza Kazakova dastlabki soniyalardan tashabbusni o‘z qo‘liga oldi. U o‘zining tezkor va aniq zarbalari evaziga dastlabki ikki raund davomida raqibasiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Har ikki raundda ham hakamlar bir ovozdan 5:0 hisobini qayd etib, ustunlikni hamyurtimizga taqdim etishdi.

Jangning so‘nggi, uchinchi raundida esa katta ustunlikka ega bo‘lib turgan va g‘alabani naqd qilgan vakilamiz taktik jihatdan oqilona harakat qildi. U keyingi bosqich o‘yinlarini inobatga olgan holda, ringda ortiqcha tavakkalchilikka yo‘l qo‘ymaslik va kutilmagan jiddiy jarohat orttirib olmaslikka asosiy e’tiborini qaratdi. Yakunda hakamlarning umumiy qaroriga ko‘ra, Feruza Kazakova o‘zining kuchli raqibasini yirik 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi. Ushbu yorqin muvaffaqiyatdan so‘ng, bokschi qizimiz musobaqadagi keyingi yurishini davom ettiradigan bo‘ldi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Xalqaro "World Boxing" kubogidagi bunday ishonchli va yirik g‘alaba o‘zbek boksining dunyoda hali hamon yetakchi ekanini yana bir bor isbotladi. Germaniyalik noqulay raqibaga qarshi kechgan trilogiyada qat’iyat ko‘rsatgan Feruza Kazakovaga keyingi bosqich janglarida ham faqat va faqat zafarlar yor bo‘lishini tilab qolamiz. Oltin medal sari odimlashda davom et, Feruza! Butun yurtimiz seni qo‘llab-quvvatlaydi!

Xitoyda o‘tayotgan Jahon kubogining eng qaynoq reportajlari, o‘zbek bokschilarining ishtiroki va musobaqaning eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatdaKafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatdaBugun, 09:57Tottenxem iqtidori Luka Vuskovic: Cristiano Ronaldo kabi intizom va Bavariya qiziqishiTottenxem iqtidori Luka Vuskovic: Cristiano Ronaldo kabi intizom va Bavariya qiziqishiBugun, 09:12Yevropa grandlari 19 yoshli Liza Baum uchun kurashga kirishdiYevropa grandlari 19 yoshli Liza Baum uchun kurashga kirishdiBugun, 09:10Sam Kerr AQShga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzolaydiSam Kerr AQShga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzolaydiBugun, 08:56Fabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiFabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiBugun, 08:14Oʻzbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyutida Kolumbiyaga imkoniyatni boy berdiOʻzbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyutida Kolumbiyaga imkoniyatni boy berdiBugun, 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi