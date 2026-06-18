Rasman: Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid aʼzosiga aylandi

·0·Sport
Rasman: Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid aʼzosiga aylandi

Ispaniyaning Real Madrid klubi himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida navbatdagi yirik transferni amalga oshirdi. Madridliklar Angliyaning Liverpul jamoasi bilan shartnomasi yakunlangan Fransiya terma jamoasi himoyachisi Ibrahima Konate bilan kelishuvga erishganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer klubning soʻnggi yillardagi yuqori saviyali futbolchilarni erkin agent sifatida jalb qilish strategiyasining mantiqiy davomi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

27 yoshli markaziy himoyachi Santiago Bernabeu stadionida 2030-yilning iyuniga qadar moʻljallangan toʻrt yillik shartnomaga imzo chekdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Real Madrid rahbariyati Konateni jamoaning himoya chizigʻidagi muammolarni hal qila oladigan asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Futbolchi uchun transfer puli toʻlanmagani klubga iqtisodiy jihatdan katta ustunlik beradi.

Mourinyo loyihasining yangi qismi

Ibrahima Konate Joze Mourinyo Madrid klubi boshqaruviga qaytganidan soʻng amalga oshirilgan uchinchi yirik xarid boʻldi. Bungacha jamoaga Marc Cucurella va Bernardo Silva kelib qoʻshilgan edi. Portugaliyalik mutaxassis himoyachining jismoniy holati, tezligi va ishonchli oʻyinini yuqori baholab, uni oʻzining taktik sxemalarida muhim figura sifatida koʻrmoqda.

Klub prezidenti Florentino Perez ham ushbu transferni jamoa tarkibini muvozanatlash yoʻlidagi strategik qadam deb hisoblaydi. Oʻtgan mavsumlarda himoyachilarning jarohatlari tufayli yuzaga kelgan qiyinchiliklar Real Madrid rahbariyatini zaxira oʻrindigʻini yanada mustahkamlashga majbur qildi. Konate oʻzining tajribasi bilan Madrid mudofaasini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Fransuzlar koloniyasi va moslashuv jarayoni

Mutaxassislarning fikricha, Ibrahima Konate yangi jamoasiga moslashishda hech qanday qiyinchilikka duch kelmaydi. Boisi, ayni damda Real Madrid tarkibida uning vatandoshlari — Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga va Ferland Mendy kabi yulduzlar toʻp surmoqda. Bu omil himoyachining jamoaviy muhitga tezroq kirishib ketishiga xizmat qiladi.

Transfer jarayoni Liverpul bilan shartnoma uzaytirilmasligi maʼlum boʻlgan zahoti tezlashgan. Madridliklar Yevropaning boshqa grand klublarini ortda qoldirib, himoyachi bilan tezkor kelishuvga erishishga muvaffaq boʻlishdi. Hozirda futbolchi Fransiya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etmoqda.

Shu sababli, Konatening rasmiy tanishtiruv marosimi turnir yakunlangach, u Madridga qaytganidan soʻng oʻtkaziladi. Shundan soʻng u Joze Mourinyo qoʻl ostidagi mashgʻulotlarga qoʻshilib, yangi mavsumda La Liga va Chempionlar ligasi gʻolibligi uchun kurashga kirishadi.

Real MadridIbrahima KonateTransferlarLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Feruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiFeruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiBugun, 10:16Kafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatdaKafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatdaBugun, 09:57Tottenxem iqtidori Luka Vuskovic: Cristiano Ronaldo kabi intizom va Bavariya qiziqishiTottenxem iqtidori Luka Vuskovic: Cristiano Ronaldo kabi intizom va Bavariya qiziqishiBugun, 09:12Yevropa grandlari 19 yoshli Liza Baum uchun kurashga kirishdiYevropa grandlari 19 yoshli Liza Baum uchun kurashga kirishdiBugun, 09:10Sam Kerr AQShga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzolaydiSam Kerr AQShga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzolaydiBugun, 08:56Fabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiFabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiBugun, 08:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi