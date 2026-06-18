Rasman: Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid aʼzosiga aylandi
Ispaniyaning Real Madrid klubi himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida navbatdagi yirik transferni amalga oshirdi. Madridliklar Angliyaning Liverpul jamoasi bilan shartnomasi yakunlangan Fransiya terma jamoasi himoyachisi Ibrahima Konate bilan kelishuvga erishganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer klubning soʻnggi yillardagi yuqori saviyali futbolchilarni erkin agent sifatida jalb qilish strategiyasining mantiqiy davomi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
27 yoshli markaziy himoyachi Santiago Bernabeu stadionida 2030-yilning iyuniga qadar moʻljallangan toʻrt yillik shartnomaga imzo chekdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Real Madrid rahbariyati Konateni jamoaning himoya chizigʻidagi muammolarni hal qila oladigan asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Futbolchi uchun transfer puli toʻlanmagani klubga iqtisodiy jihatdan katta ustunlik beradi.
Mourinyo loyihasining yangi qismiIbrahima Konate Joze Mourinyo Madrid klubi boshqaruviga qaytganidan soʻng amalga oshirilgan uchinchi yirik xarid boʻldi. Bungacha jamoaga Marc Cucurella va Bernardo Silva kelib qoʻshilgan edi. Portugaliyalik mutaxassis himoyachining jismoniy holati, tezligi va ishonchli oʻyinini yuqori baholab, uni oʻzining taktik sxemalarida muhim figura sifatida koʻrmoqda.
Klub prezidenti Florentino Perez ham ushbu transferni jamoa tarkibini muvozanatlash yoʻlidagi strategik qadam deb hisoblaydi. Oʻtgan mavsumlarda himoyachilarning jarohatlari tufayli yuzaga kelgan qiyinchiliklar Real Madrid rahbariyatini zaxira oʻrindigʻini yanada mustahkamlashga majbur qildi. Konate oʻzining tajribasi bilan Madrid mudofaasini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Fransuzlar koloniyasi va moslashuv jarayoniMutaxassislarning fikricha, Ibrahima Konate yangi jamoasiga moslashishda hech qanday qiyinchilikka duch kelmaydi. Boisi, ayni damda Real Madrid tarkibida uning vatandoshlari — Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga va Ferland Mendy kabi yulduzlar toʻp surmoqda. Bu omil himoyachining jamoaviy muhitga tezroq kirishib ketishiga xizmat qiladi.
Transfer jarayoni Liverpul bilan shartnoma uzaytirilmasligi maʼlum boʻlgan zahoti tezlashgan. Madridliklar Yevropaning boshqa grand klublarini ortda qoldirib, himoyachi bilan tezkor kelishuvga erishishga muvaffaq boʻlishdi. Hozirda futbolchi Fransiya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etmoqda.
Shu sababli, Konatening rasmiy tanishtiruv marosimi turnir yakunlangach, u Madridga qaytganidan soʻng oʻtkaziladi. Shundan soʻng u Joze Mourinyo qoʻl ostidagi mashgʻulotlarga qoʻshilib, yangi mavsumda La Liga va Chempionlar ligasi gʻolibligi uchun kurashga kirishadi.
…