Arsenal va PSJ hujumchisi Bradley Barcola: Londonliklar transfer poygasida peshqadam

·37·Sport
Arsenal va PSJ hujumchisi Bradley Barcola: Londonliklar transfer poygasida peshqadam

Londonning Arsenal klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Pari Sen-Jermen qanot hujumchisi Bradley Barcola nomzodini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Mikel Arteta jamoasi hozirda ushbu fransiyalik futbolchi uchun kurashda asosiy daʼvogar boʻlib turibdi. Independent nashri xabariga koʻra, "toʻpchilar" yozgi transfer oynasida futbolchi boʻyicha rasmiy taklif yuborish imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bradley Barcola oʻz kelajagini Angliya Premer-ligasi bilan bogʻlashga qarshi emas. Parijda uning kelajagi borasidagi noaniqliklar ortib borayotgan bir paytda, futbolchining oʻzi ham faoliyatida yangi chaqiruvlarni qabul qilishga tayyor ekanini bildirgan. Arsenal rahbariyati 23 yoshli iqtidor egasini jamoaning asosiy tarkibini sezilarli darajada kuchaytira oladigan oʻyinchi sifatida baholamoqda.

Raqobat va transfer qiymati

Garchi Arsenal poygada yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, Liverpul klubi ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Mersisaydliklar oʻz hujum chizigʻini qayta shakllantirish jarayonida Barcolani munosib nomzod deb bilishadi. PSJ rahbariyati esa oʻz yulduzini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas va uni taxminan 60 million funt sterlingga baholamoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining PSJni tark etish istagi paydo boʻlishiga Chempionlar ligasi finalida Arsenalga qarshi bahsda asosiy tarkibga kiritilmagani ham sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Parijliklar oʻyinchini olib qolishni afzal koʻrishsa-da, transfer oynasi yakuniga qadar munosib taklif tushsa, tarkibda oʻzgarishlar qilishga tayyorlar.

Arsenal tarkibidagi oʻzgarishlar

Agar ushbu transfer amalga oshsa, Bradley Barcola Arsenalning chap qanotida Gabriel Martinelli va Leandro Trossard kabi futbolchilar bilan raqobatlashadi. Bu Mikel Arteta uchun rotatsiya imkoniyatlarini kengaytiradi va jamoaning hujumkor salohiyatini oshiradi. Shu bilan birga, London klubi Aston Villa yulduzi Morgan Rogersga boʻlgan qiziqishini ham soʻndirgani yoʻq.

Arsenal oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirish va chempionlik uchun kurashishni maqsad qilgan. Bradley Barcola kabi tezkor va texnikasi kuchli futbolchining tarkibga qoʻshilishi jamoaning taktik sxemalarini yanada boyitishi kutilmoqda. Hozirda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralarning navbatdagi bosqichi kutilmoqda.

ArsenalPSJBradley BarcolaTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev golini kimga bag‘ishlaganini aytdiAbbosbek Fayzullayev golini kimga bag‘ishlaganini aytdiBugun, 12:01Fayzullayev XXI asr mundiallaridagi eng past bo‘yli goleadorga aylandi.Fayzullayev XXI asr mundiallaridagi eng past bo‘yli goleadorga aylandi.Bugun, 11:53Prezident futbolchilarni O‘zbekistonning haqiqiy qahramonlari deb atadi (video)Prezident futbolchilarni O‘zbekistonning haqiqiy qahramonlari deb atadi (video)Bugun, 11:44Mark Kukurelya nima uchun Real Madridni tanlaganini ochiqladi: Mourinyoning qoʻngʻirogʻiMark Kukurelya nima uchun Real Madridni tanlaganini ochiqladi: Mourinyoning qoʻngʻirogʻiBugun, 11:19Rasman: Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid aʼzosiga aylandiRasman: Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid aʼzosiga aylandiBugun, 10:16Feruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiFeruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiBugun, 10:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi