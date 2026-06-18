Arsenal va PSJ hujumchisi Bradley Barcola: Londonliklar transfer poygasida peshqadam
Londonning Arsenal klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Pari Sen-Jermen qanot hujumchisi Bradley Barcola nomzodini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Mikel Arteta jamoasi hozirda ushbu fransiyalik futbolchi uchun kurashda asosiy daʼvogar boʻlib turibdi. Independent nashri xabariga koʻra, "toʻpchilar" yozgi transfer oynasida futbolchi boʻyicha rasmiy taklif yuborish imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bradley Barcola oʻz kelajagini Angliya Premer-ligasi bilan bogʻlashga qarshi emas. Parijda uning kelajagi borasidagi noaniqliklar ortib borayotgan bir paytda, futbolchining oʻzi ham faoliyatida yangi chaqiruvlarni qabul qilishga tayyor ekanini bildirgan. Arsenal rahbariyati 23 yoshli iqtidor egasini jamoaning asosiy tarkibini sezilarli darajada kuchaytira oladigan oʻyinchi sifatida baholamoqda.
Raqobat va transfer qiymatiGarchi Arsenal poygada yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, Liverpul klubi ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Mersisaydliklar oʻz hujum chizigʻini qayta shakllantirish jarayonida Barcolani munosib nomzod deb bilishadi. PSJ rahbariyati esa oʻz yulduzini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas va uni taxminan 60 million funt sterlingga baholamoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining PSJni tark etish istagi paydo boʻlishiga Chempionlar ligasi finalida Arsenalga qarshi bahsda asosiy tarkibga kiritilmagani ham sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Parijliklar oʻyinchini olib qolishni afzal koʻrishsa-da, transfer oynasi yakuniga qadar munosib taklif tushsa, tarkibda oʻzgarishlar qilishga tayyorlar.
Arsenal tarkibidagi oʻzgarishlarAgar ushbu transfer amalga oshsa, Bradley Barcola Arsenalning chap qanotida Gabriel Martinelli va Leandro Trossard kabi futbolchilar bilan raqobatlashadi. Bu Mikel Arteta uchun rotatsiya imkoniyatlarini kengaytiradi va jamoaning hujumkor salohiyatini oshiradi. Shu bilan birga, London klubi Aston Villa yulduzi Morgan Rogersga boʻlgan qiziqishini ham soʻndirgani yoʻq.
Arsenal oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirish va chempionlik uchun kurashishni maqsad qilgan. Bradley Barcola kabi tezkor va texnikasi kuchli futbolchining tarkibga qoʻshilishi jamoaning taktik sxemalarini yanada boyitishi kutilmoqda. Hozirda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralarning navbatdagi bosqichi kutilmoqda.
…