Mark Kukurelya nima uchun Real Madridni tanlaganini ochiqladi: Mourinyoning qoʻngʻirogʻi

·37·Sport
Mark Kukurelya nima uchun Real Madridni tanlaganini ochiqladi: Mourinyoning qoʻngʻirogʻi

Ispaniya terma jamoasi va Chelsi klubining sobiq himoyachisi Mark Kukurelya kutilmaganda Real Madrid safiga oʻtgani borasidagi tafsilotlar bilan oʻrtoqlashdi. 27 yoshli futbolchi oʻzining Barselona akademiyasi — La Masia bilan bogʻliqligiga qaramay, nima uchun aynan "qirollik klubi" taklifini qabul qilganini tushuntirib berdi. Ushbu transfer jahon futboli jamoatchiligi uchun kutilmagan yangilik boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

El Mundo nashriga bergan intervyusida Kukurelya ushbu transferda Joze Mourinyo muhim rol oʻynaganini taʼkidladi. Maʼlum boʻlishicha, 52 million funt sterling evaziga amalga oshgan ushbu kelishuvdan avval portugaliyalik mutaxassis futbolchi bilan shaxsan bogʻlangan. Mourinyo himoyachiga oʻz ishonchini bildirib, uni Madridda kutayotganini aytgan.

Mourinyo bilan suhbat va transfer tezligi

Kukurelyaning soʻzlariga koʻra, Joze Mourinyo u bilan suhbatda Madrid klubining buyukligi va uning jamoaga moslashishi oson kechishini taʼkidlagan. "U men bilan ishlashni intiqlik bilan kutayotganini, Real Madrid ajoyib klub ekanini aytdi. Shuningdek, JCh-2026 turnirida muvaffaqiyatli qatnashishimni tilab, Madridda koʻrishishimizni bildirdi", — deydi futbolchi.

Transfer jarayoni hayratlanarli darajada tez kechgan. Kukurelyaning aytishicha, barcha muzokaralar va hujjat ishlariga bor-yoʻgʻi bir yarim yoki ikki kun vaqt ketgan. Futbolchi Ispaniya terma jamoasi lagerida boʻlganida ushbu jarayon yakunlangani unga ortiqcha bosimsiz bor eʼtiborini jahon chempionatiga qaratish imkonini bergan.

Barselona oʻtmishi va yangi chorlov

Barselona tarbiyalanuvchisi boʻlishiga qaramay, Kukurelya Real Madrid taklifini rad etishning iloji yoʻqligini tan oldi. Uning fikricha, dunyoning eng koʻp Chempionlar ligasi gʻolibi boʻlgan klubida toʻp tepish — har bir futbolchining orzusi. Himoyachi oʻz qaroridan zarracha afsusda emasligini va professional faoliyatida yangi bosqich boshlanganini qayd etdi.

"Bolaligimda katta jamoalarda oʻynashni orzu qilardim va Real Madrid shubhasiz ularning eng asosiysidir. Muxlislar mening oʻtmishimni tushunishlariga umid qilaman, chunki hayot turli bosqichlardan iborat. Men bu yerda sovrinlar yutishni va jamoa muvaffaqiyatlariga hissa qoʻshishni istayman", — deya qoʻshimcha qildi Mark Kukurelya.

Ushbu transfer nafaqat Ispaniya, balki butun Yevropa futbolida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Kukurelya endilikda Joze Mourinyo qoʻl ostida Real Madrid himoya chizigʻini kuchaytirishi kutilmoqda. Madridliklar ushbu transfer orqali chap qanot himoyasidagi muammolarni bartaraf etishni maqsad qilgan.

Real MadridJose MourinhoMark KukurelyaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fayzullayev XXI asr mundiallaridagi eng past bo‘yli goleadorga aylandi.Fayzullayev XXI asr mundiallaridagi eng past bo‘yli goleadorga aylandi.Bugun, 11:53Prezident futbolchilarni O‘zbekistonning haqiqiy qahramonlari deb atadi (video)Prezident futbolchilarni O‘zbekistonning haqiqiy qahramonlari deb atadi (video)Bugun, 11:44Arsenal va PSJ hujumchisi Bradley Barcola: Londonliklar transfer poygasida peshqadamArsenal va PSJ hujumchisi Bradley Barcola: Londonliklar transfer poygasida peshqadamBugun, 10:59Rasman: Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid aʼzosiga aylandiRasman: Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid aʼzosiga aylandiBugun, 10:16Feruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiFeruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiBugun, 10:16Kafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatdaKafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatdaBugun, 09:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi