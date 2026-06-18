Mark Kukurelya nima uchun Real Madridni tanlaganini ochiqladi: Mourinyoning qoʻngʻirogʻi
Ispaniya terma jamoasi va Chelsi klubining sobiq himoyachisi Mark Kukurelya kutilmaganda Real Madrid safiga oʻtgani borasidagi tafsilotlar bilan oʻrtoqlashdi. 27 yoshli futbolchi oʻzining Barselona akademiyasi — La Masia bilan bogʻliqligiga qaramay, nima uchun aynan "qirollik klubi" taklifini qabul qilganini tushuntirib berdi. Ushbu transfer jahon futboli jamoatchiligi uchun kutilmagan yangilik boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
El Mundo nashriga bergan intervyusida Kukurelya ushbu transferda Joze Mourinyo muhim rol oʻynaganini taʼkidladi. Maʼlum boʻlishicha, 52 million funt sterling evaziga amalga oshgan ushbu kelishuvdan avval portugaliyalik mutaxassis futbolchi bilan shaxsan bogʻlangan. Mourinyo himoyachiga oʻz ishonchini bildirib, uni Madridda kutayotganini aytgan.
Mourinyo bilan suhbat va transfer tezligiKukurelyaning soʻzlariga koʻra, Joze Mourinyo u bilan suhbatda Madrid klubining buyukligi va uning jamoaga moslashishi oson kechishini taʼkidlagan. "U men bilan ishlashni intiqlik bilan kutayotganini, Real Madrid ajoyib klub ekanini aytdi. Shuningdek, JCh-2026 turnirida muvaffaqiyatli qatnashishimni tilab, Madridda koʻrishishimizni bildirdi", — deydi futbolchi.
Transfer jarayoni hayratlanarli darajada tez kechgan. Kukurelyaning aytishicha, barcha muzokaralar va hujjat ishlariga bor-yoʻgʻi bir yarim yoki ikki kun vaqt ketgan. Futbolchi Ispaniya terma jamoasi lagerida boʻlganida ushbu jarayon yakunlangani unga ortiqcha bosimsiz bor eʼtiborini jahon chempionatiga qaratish imkonini bergan.
Barselona oʻtmishi va yangi chorlovBarselona tarbiyalanuvchisi boʻlishiga qaramay, Kukurelya Real Madrid taklifini rad etishning iloji yoʻqligini tan oldi. Uning fikricha, dunyoning eng koʻp Chempionlar ligasi gʻolibi boʻlgan klubida toʻp tepish — har bir futbolchining orzusi. Himoyachi oʻz qaroridan zarracha afsusda emasligini va professional faoliyatida yangi bosqich boshlanganini qayd etdi.
"Bolaligimda katta jamoalarda oʻynashni orzu qilardim va Real Madrid shubhasiz ularning eng asosiysidir. Muxlislar mening oʻtmishimni tushunishlariga umid qilaman, chunki hayot turli bosqichlardan iborat. Men bu yerda sovrinlar yutishni va jamoa muvaffaqiyatlariga hissa qoʻshishni istayman", — deya qoʻshimcha qildi Mark Kukurelya.
Ushbu transfer nafaqat Ispaniya, balki butun Yevropa futbolida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Kukurelya endilikda Joze Mourinyo qoʻl ostida Real Madrid himoya chizigʻini kuchaytirishi kutilmoqda. Madridliklar ushbu transfer orqali chap qanot himoyasidagi muammolarni bartaraf etishni maqsad qilgan.
…