Neymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradi

·19·Sport
Neymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradi

Braziliya milliy terma jamoasining yetakchisi va barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari Neymar 2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichi doirasidagi Gaitiga qarshi bahsda ishtirok etmaydi. Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF) rasmiy bayonotiga koʻra, hujumchi jamoa bilan birga Filadelfiyaga yoʻl olmaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 34 yoshda boʻlgan yulduz futbolchi jarohatidan soʻng tiklanish jarayonining yakuniy bosqichini oʻtamoqda. Shifokorlar va murabbiylar shtabi futbolchining salomatligini xavf ostiga qoʻymaslik maqsadida uni asosiy guruhdan ajratib, maxsus reja asosida mashgʻulot oʻtkazishiga qaror qilishdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Neymar Nyu-Jersidagi bazada qolib, oʻzining jismoniy holatini optimallashtirish ustida ishlaydi.

Tiklanish jarayoni va murabbiylar rejasi

Dastlab, bosh murabbiy Carlo Ancelotti Neymarni jamoa bilan birga boʻlishini va safarlarda qatnashishini rejalashtirgan edi. Bu jamoaviy muhitni saqlab qolish va futbolchining asta-sekin umumiy guruh mashgʻulotlariga moslashishi uchun zarur deb hisoblangan. Biroq, tibbiy departament statsionar sharoitda, maxsus uskunalar yordamida tiklanishni davom ettirish samaraliroq degan xulosaga keldi.

Neymar seshanba kuni maydonda qisqa muddatli mashqlar bajargan, chorshanba kuni esa chigalyozdi mashgʻulotlarida ishtirok etgan. Shunga qaramay, unga berilayotgan yuklamalar boshqa futbolchilarnikiga qaraganda ancha past darajada nazorat qilinmoqda. CBF vakillari futbolchining xavfsizligi va turnirning hal qiluvchi pallalariga tayyor boʻlishi ustuvor vazifa ekanini taʼkidlashmoqda.

Keyingi oʻyinlar va istiqbol

Gaitiga qarshi oʻyindan soʻng, Braziliya terma jamoasi 24-iyun kuni Shotlandiyaga qarshi guruhdagi soʻnggi uchrashuvini oʻtkazadi. Neymarning ushbu bahsda maydonga tushishi ham katta soʻroq ostida turibdi. Carlo Ancelotti ehtiyotkorlik siyosatini qoʻllab, hujumchini pley-off bosqichiga qadar toʻliq sogʻlom holatga keltirishni koʻzlamoqda.

Agar futbolchining texnik va taktik mashgʻulotlarga reaksiyasi ijobiy boʻlsa, u guruh bosqichining soʻnggi oʻyinida bir necha daqiqa harakat qilishi mumkin. Aks holda, Braziliya muxlislari oʻz kumirlarini faqatgina nimchorak finaldan boshlab maydonda koʻrishlari ehtimoli yuqori. Hozircha jamoa Gaitiga qarshi bahsda Neymarsiz gʻalaba qozonib, muddatidan oldin keyingi bosqich masalasini hal qilishga harakat qiladi.

NeymarBraziliyaJahon ChempionatiCarlo AncelottiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ditmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildiDitmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildiBugun, 16:36«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladiBugun, 16:26Liverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldiLiverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldiBugun, 16:17Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”Bugun, 15:51Terma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldiTerma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldiBugun, 15:48Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)Bugun, 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi