Neymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradi
Braziliya milliy terma jamoasining yetakchisi va barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari Neymar 2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichi doirasidagi Gaitiga qarshi bahsda ishtirok etmaydi. Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF) rasmiy bayonotiga koʻra, hujumchi jamoa bilan birga Filadelfiyaga yoʻl olmaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 34 yoshda boʻlgan yulduz futbolchi jarohatidan soʻng tiklanish jarayonining yakuniy bosqichini oʻtamoqda. Shifokorlar va murabbiylar shtabi futbolchining salomatligini xavf ostiga qoʻymaslik maqsadida uni asosiy guruhdan ajratib, maxsus reja asosida mashgʻulot oʻtkazishiga qaror qilishdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Neymar Nyu-Jersidagi bazada qolib, oʻzining jismoniy holatini optimallashtirish ustida ishlaydi.
Tiklanish jarayoni va murabbiylar rejasiDastlab, bosh murabbiy Carlo Ancelotti Neymarni jamoa bilan birga boʻlishini va safarlarda qatnashishini rejalashtirgan edi. Bu jamoaviy muhitni saqlab qolish va futbolchining asta-sekin umumiy guruh mashgʻulotlariga moslashishi uchun zarur deb hisoblangan. Biroq, tibbiy departament statsionar sharoitda, maxsus uskunalar yordamida tiklanishni davom ettirish samaraliroq degan xulosaga keldi.
Neymar seshanba kuni maydonda qisqa muddatli mashqlar bajargan, chorshanba kuni esa chigalyozdi mashgʻulotlarida ishtirok etgan. Shunga qaramay, unga berilayotgan yuklamalar boshqa futbolchilarnikiga qaraganda ancha past darajada nazorat qilinmoqda. CBF vakillari futbolchining xavfsizligi va turnirning hal qiluvchi pallalariga tayyor boʻlishi ustuvor vazifa ekanini taʼkidlashmoqda.
Keyingi oʻyinlar va istiqbolGaitiga qarshi oʻyindan soʻng, Braziliya terma jamoasi 24-iyun kuni Shotlandiyaga qarshi guruhdagi soʻnggi uchrashuvini oʻtkazadi. Neymarning ushbu bahsda maydonga tushishi ham katta soʻroq ostida turibdi. Carlo Ancelotti ehtiyotkorlik siyosatini qoʻllab, hujumchini pley-off bosqichiga qadar toʻliq sogʻlom holatga keltirishni koʻzlamoqda.
Agar futbolchining texnik va taktik mashgʻulotlarga reaksiyasi ijobiy boʻlsa, u guruh bosqichining soʻnggi oʻyinida bir necha daqiqa harakat qilishi mumkin. Aks holda, Braziliya muxlislari oʻz kumirlarini faqatgina nimchorak finaldan boshlab maydonda koʻrishlari ehtimoli yuqori. Hozircha jamoa Gaitiga qarshi bahsda Neymarsiz gʻalaba qozonib, muddatidan oldin keyingi bosqich masalasini hal qilishga harakat qiladi.
…