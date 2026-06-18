«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi
Ayni kunlarda chin yurti — Xitoy yashil maydonlari va muhtasham sport arenalarida charm qo‘lqop ustalari o‘rtasida nufuzli «World Boxing» tashkiloti kubogi o‘zining qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Butun dunyo kuchli bokschilari jam bo‘lgan ushbu yirik musobaqada O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari ham o‘zlarining yuksak mahoratlarini namoyish etishmoqda.
O‘zbekiston boks federatsiyasi matbuot xizmati tomonidan berilgan so‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ertaga mazkur kubok bahslarining eng hayajonli va murosasiz kechadigan chorak final bosqichiga start beriladi. E’tiborlisi, mana shu mas’uliyatli kunda jami 9 nafar mahoratli va umidli bokschimiz yarim final yo‘llanmasi hamda medallar naqdlanishi uchun ringga ko‘tariladi.
Ertangi shiddatli janglar ikkita alohida yo‘nalish (dastur) asosida tashkil etiladi. Quyidagi maxsus taqvim-jadval orqali bokschilarimizning raqiblari, vazn toifalari va bahslar boshlanish vaqti bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Bokschimiz va vazn toifasi
Raqib va u vakillik qilayotgan davlat
Jang vaqti va ring turi
• Nigina O‘ktamova (-57 kg)
• Jessika Koutino (Braziliya)
• 09:00 — B ring
• Sitora Turdibekova (-60 kg)
• Krisandi Rios (Venesuela)
• 09:45 — A ring
• Asilbek Jalilov (-50 kg)
• Subxan Mamedov (Ozarbayjon)
• 10:45 — A ring
• Abdumalik Xalokov (-60 kg)
• Salim Ellis Bey (AQSH)
• 11:00 — A ring
• Shavkatjon Boltayev (-70 kg)
• Ablayxan Jussupov (Qozog‘iston)
• 11:30 — B ring
• Javohir Abdurahimov (-75 kg)
• Gabriyele Guidi (Italiya)
• 12:15 — A ring
• Feruza Kazakova (-51 kg)
• Romane Moulai (Fransiya)
• 15:45 — A ring
• Javohir Ummataliyev (-80 kg)
• Hussein Iashaish (Iordaniya)
• 17:30 — A ring
• Arman Maxanov (+90 kg)
• Danabike Bayikevuzi (Xitoy)
• 18:15 — B ring
Ertalabki dasturdan tortib oqshomdagi qizg‘in to‘qnashuvgacha
Chorak final bahslari ertalab soat 09:00 dan boshlab start oladi. Dastlabki daqiqalardanoq qizlar o‘rtasidagi bahslarda mahoratli vakilamiz Nigina O‘ktamova braziliyalik raqibiga qarshi ringga chiqib, yurtimiz vakillarining zafarli yurishini boshlab berishga harakat qiladi. Oradan ko‘p o‘tmay, Sitora Turdibekova Venesuela terma jamoasi a’zosi bilan kuch sinashadi.
Erkaklar o‘rtasidagi bahslarda ham shiddat kamaymaydi. Vazn toifalari va tajriba jihatidan ancha shakllangan Abdumalik Xalokov AQSH vakili bilan, Shavkatjon Boltayev esa markaziy bahslardan birida qo‘shni Qozog‘iston charm qo‘lqop ustasi bilan ro‘baru keladi. Kunning ikkinchi yarmida va oqshom dasturida esa og‘ir vaznli bokschilarimiz, jumladan, eng og‘ir vazndagi Arman Maxanov mezbon davlat — Xitoy vakiliga qarshi hal qiluvchi jangini o‘tkazadi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Xitoydagi ushbu kubok bahslari vakillarimiz uchun xalqaro maydonda o‘z mavqeini yana bir bor mustahkamlash yo‘lida juda muhim sinov hisoblanadi. Bir kunda 9 nafar sportchimizning ringga chiqishi o‘zbek boksining kuchi va qamrovi qay darajada yuqori ekanligidan dalolatdir. Raqiblar orasida AQSH, Qozog‘iston va Xitoy kabi kuchli maktab vakillari borligi janglarning shiddatini yanada oshiradi. Ishonamizki, o‘zbek o‘g‘lonlari va qizlari ertaga ringda haqiqiy matonat ko‘rsatib, yarim final yo‘llanmalarini qo‘lga kiritishadi. Omad sizga, o‘zbek bokschilari!
Musobaqaning eng so‘nggi natijalari, vakillarimizning g‘alabali odimlari va eksklyuziv sport xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…