«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi

·25·Sport
«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi

Ayni kunlarda chin yurti — Xitoy yashil maydonlari va muhtasham sport arenalarida charm qo‘lqop ustalari o‘rtasida nufuzli «World Boxing» tashkiloti kubogi o‘zining qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Butun dunyo kuchli bokschilari jam bo‘lgan ushbu yirik musobaqada O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari ham o‘zlarining yuksak mahoratlarini namoyish etishmoqda.

O‘zbekiston boks federatsiyasi matbuot xizmati tomonidan berilgan so‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ertaga mazkur kubok bahslarining eng hayajonli va murosasiz kechadigan chorak final bosqichiga start beriladi. E’tiborlisi, mana shu mas’uliyatli kunda jami 9 nafar mahoratli va umidli bokschimiz yarim final yo‘llanmasi hamda medallar naqdlanishi uchun ringga ko‘tariladi.

Ertangi shiddatli janglar ikkita alohida yo‘nalish (dastur) asosida tashkil etiladi. Quyidagi maxsus taqvim-jadval orqali bokschilarimizning raqiblari, vazn toifalari va bahslar boshlanish vaqti bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Bokschimiz va vazn toifasi

Raqib va u vakillik qilayotgan davlat

Jang vaqti va ring turi

Nigina O‘ktamova (-57 kg)

• Jessika Koutino (Braziliya)

09:00 — B ring

Sitora Turdibekova (-60 kg)

• Krisandi Rios (Venesuela)

09:45 — A ring

Asilbek Jalilov (-50 kg)

• Subxan Mamedov (Ozarbayjon)

10:45 — A ring

Abdumalik Xalokov (-60 kg)

• Salim Ellis Bey (AQSH)

11:00 — A ring

Shavkatjon Boltayev (-70 kg)

• Ablayxan Jussupov (Qozog‘iston)

11:30 — B ring

Javohir Abdurahimov (-75 kg)

• Gabriyele Guidi (Italiya)

12:15 — A ring

Feruza Kazakova (-51 kg)

• Romane Moulai (Fransiya)

15:45 — A ring

Javohir Ummataliyev (-80 kg)

• Hussein Iashaish (Iordaniya)

17:30 — A ring

Arman Maxanov (+90 kg)

• Danabike Bayikevuzi (Xitoy)

18:15 — B ring

Ertalabki dasturdan tortib oqshomdagi qizg‘in to‘qnashuvgacha

Chorak final bahslari ertalab soat 09:00 dan boshlab start oladi. Dastlabki daqiqalardanoq qizlar o‘rtasidagi bahslarda mahoratli vakilamiz Nigina O‘ktamova braziliyalik raqibiga qarshi ringga chiqib, yurtimiz vakillarining zafarli yurishini boshlab berishga harakat qiladi. Oradan ko‘p o‘tmay, Sitora Turdibekova Venesuela terma jamoasi a’zosi bilan kuch sinashadi.

Erkaklar o‘rtasidagi bahslarda ham shiddat kamaymaydi. Vazn toifalari va tajriba jihatidan ancha shakllangan Abdumalik Xalokov AQSH vakili bilan, Shavkatjon Boltayev esa markaziy bahslardan birida qo‘shni Qozog‘iston charm qo‘lqop ustasi bilan ro‘baru keladi. Kunning ikkinchi yarmida va oqshom dasturida esa og‘ir vaznli bokschilarimiz, jumladan, eng og‘ir vazndagi Arman Maxanov mezbon davlat — Xitoy vakiliga qarshi hal qiluvchi jangini o‘tkazadi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Xitoydagi ushbu kubok bahslari vakillarimiz uchun xalqaro maydonda o‘z mavqeini yana bir bor mustahkamlash yo‘lida juda muhim sinov hisoblanadi. Bir kunda 9 nafar sportchimizning ringga chiqishi o‘zbek boksining kuchi va qamrovi qay darajada yuqori ekanligidan dalolatdir. Raqiblar orasida AQSH, Qozog‘iston va Xitoy kabi kuchli maktab vakillari borligi janglarning shiddatini yanada oshiradi. Ishonamizki, o‘zbek o‘g‘lonlari va qizlari ertaga ringda haqiqiy matonat ko‘rsatib, yarim final yo‘llanmalarini qo‘lga kiritishadi. Omad sizga, o‘zbek bokschilari!

Musobaqaning eng so‘nggi natijalari, vakillarimizning g‘alabali odimlari va eksklyuziv sport xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

World BoxingO'zbekistonXitoyBraziliyaVenesuela
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ditmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildiDitmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildiBugun, 16:36Neymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradiNeymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradiBugun, 16:18Liverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldiLiverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldiBugun, 16:17Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”Bugun, 15:51Terma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldiTerma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldiBugun, 15:48Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)Bugun, 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi