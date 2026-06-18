Ditmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildi
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane Jahon chempionati startida Xorvatiya darvozasiga ikkita gol urganiga qaramay, taniqli ekspert Ditmar Hamann uning yuqori darajadagi oʻyinlarda hal qiluvchi rol oʻynashiga shubha bildirdi. Germaniya terma jamoasi va Liverpul klubining sobiq yarim himoyachisi Kane hali ham elit raqiblarga qarshi oʻzini koʻrsatishi kerakligini taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shimoliy Amerikada oʻtayotgan mundialning guruh bosqichidagi 4:2 hisobidagi gʻalabadan soʻng, Hamann RTE Sport telekanaliga bergan intervyusida 32 yoshli hujumchining imkoniyatlarini past baholadi. Uning fikricha, Harry Kane guruh oʻyinlarida kuchsizroq jamoalarga gol urishga odatlangan, biroq pley-offning hal qiluvchi pallalarida jamoani yetaklay olishi soʻroq ostida qolmoqda.
“U guruh bosqichlarida koʻp gol uradi — Tunis, Panama yoki Kolumbiya darvozasiga. Ammo u jamoa sardori va pley-offda gol urishi shart. Men uning Fransiya yoki Braziliya kabi grandlarga qarshi nimalarga qodirligini koʻrmoqchiman. Hozircha uning bu darajada ekanligiga ishonchim komil emas”, deya taʼkidladi Hamann Goal.com nashri keltirgan maʼlumotlarga koʻra.
Tezlik va taktik cheklovlarHamann nafaqat statistikaga, balki hujumchining taktik jihatlariga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Thomas Tuchel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasi pley-offda qarshi hujumga tayanadigan oʻyinlarda Kanening tezligi pastligi tufayli muammolarga duch kelishi mumkin.
“Uning yakuniy zarbasi dunyoda eng yaxshisi boʻlishi mumkin, ammo zamonaviy futbolda, ayniqsa turnirning kechki bosqichlarida tezlik juda muhim. Kane esa bu sifatga ega emas. Bavariya tarkibida har qanday markaziy hujumchi gol uradi, chunki ular baribir chempion boʻlishadi. Men ushbu turnirda Kanedan koʻra boshqa hujumchilarni afzal koʻrgan boʻlardim”, deydi germaniyalik sobiq futbolchi.
Shunga qaramay, Harry Kane Xorvatiyaga qarshi oʻyinda oʻz mahoratini namoyish etdi. U dastlab penaltidan unumli foydalangan boʻlsa, keyinchalik boshi bilan aniq zarba yoʻllab, jamoasining gʻalabasiga katta hissa qoʻshdi. Bu gollar orqali u Jahon chempionatlaridagi gollari sonini 10 taga yetkazib, afsonaviy Gary Linekerning rekordini yangiladi.
Hozirda Kane toʻpurarlar poygasida Kylian Mbappe va Erling Xoland bilan bir qatorda bormoqda. Ulardan faqatgina Jazoirga qarshi oʻyinda het-trik qayd etgan Lionel Messi oldinda joylashgan. Angliyalik muxlislar Kanening bu natijalari Hamann kabi tanqidchilarning fikrlarini oʻzgartirishiga umid qilishmoqda.
…