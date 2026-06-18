Ditmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildi

·0·Sport
Ditmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildi

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane Jahon chempionati startida Xorvatiya darvozasiga ikkita gol urganiga qaramay, taniqli ekspert Ditmar Hamann uning yuqori darajadagi oʻyinlarda hal qiluvchi rol oʻynashiga shubha bildirdi. Germaniya terma jamoasi va Liverpul klubining sobiq yarim himoyachisi Kane hali ham elit raqiblarga qarshi oʻzini koʻrsatishi kerakligini taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shimoliy Amerikada oʻtayotgan mundialning guruh bosqichidagi 4:2 hisobidagi gʻalabadan soʻng, Hamann RTE Sport telekanaliga bergan intervyusida 32 yoshli hujumchining imkoniyatlarini past baholadi. Uning fikricha, Harry Kane guruh oʻyinlarida kuchsizroq jamoalarga gol urishga odatlangan, biroq pley-offning hal qiluvchi pallalarida jamoani yetaklay olishi soʻroq ostida qolmoqda.

“U guruh bosqichlarida koʻp gol uradi — Tunis, Panama yoki Kolumbiya darvozasiga. Ammo u jamoa sardori va pley-offda gol urishi shart. Men uning Fransiya yoki Braziliya kabi grandlarga qarshi nimalarga qodirligini koʻrmoqchiman. Hozircha uning bu darajada ekanligiga ishonchim komil emas”, deya taʼkidladi Hamann Goal.com nashri keltirgan maʼlumotlarga koʻra.

Tezlik va taktik cheklovlar

Hamann nafaqat statistikaga, balki hujumchining taktik jihatlariga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Thomas Tuchel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasi pley-offda qarshi hujumga tayanadigan oʻyinlarda Kanening tezligi pastligi tufayli muammolarga duch kelishi mumkin.

“Uning yakuniy zarbasi dunyoda eng yaxshisi boʻlishi mumkin, ammo zamonaviy futbolda, ayniqsa turnirning kechki bosqichlarida tezlik juda muhim. Kane esa bu sifatga ega emas. Bavariya tarkibida har qanday markaziy hujumchi gol uradi, chunki ular baribir chempion boʻlishadi. Men ushbu turnirda Kanedan koʻra boshqa hujumchilarni afzal koʻrgan boʻlardim”, deydi germaniyalik sobiq futbolchi.

Shunga qaramay, Harry Kane Xorvatiyaga qarshi oʻyinda oʻz mahoratini namoyish etdi. U dastlab penaltidan unumli foydalangan boʻlsa, keyinchalik boshi bilan aniq zarba yoʻllab, jamoasining gʻalabasiga katta hissa qoʻshdi. Bu gollar orqali u Jahon chempionatlaridagi gollari sonini 10 taga yetkazib, afsonaviy Gary Linekerning rekordini yangiladi.

Hozirda Kane toʻpurarlar poygasida Kylian Mbappe va Erling Xoland bilan bir qatorda bormoqda. Ulardan faqatgina Jazoirga qarshi oʻyinda het-trik qayd etgan Lionel Messi oldinda joylashgan. Angliyalik muxlislar Kanening bu natijalari Hamann kabi tanqidchilarning fikrlarini oʻzgartirishiga umid qilishmoqda.

Harry KaneAngliyaJahon ChempionatiThomas TuchelFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladiBugun, 16:26Neymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradiNeymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradiBugun, 16:18Liverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldiLiverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldiBugun, 16:17Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”Bugun, 15:51Terma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldiTerma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldiBugun, 15:48Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)Bugun, 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi