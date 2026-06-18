Barselona Angliyada Tom Breydi jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi
Ispaniyaning Barselona klubi yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida Angliyaning Birmingem Siti jamoasiga qarshi nufuzli oʻrtoqlik uchrashuvini oʻtkazadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu bahs Angliya chempionatining quyi divizioni vakili uchun katta voqeaga aylanadi, chunki klub rahbariyatida afsonaviy amerikalik futbolchi Tom Breydi faoliyat yuritmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kataloniyaliklar ustozi Hansi Flick jamoasi 2026-27-yilgi mavsum oldidan Burton-upon-Trent shahri yaqinida ikki haftalik oʻquv-mashgʻulot yigʻinini oʻtkazishni rejalashtirgan. Mazkur yigʻin doirasida Birmingemdagi “St. Andrew's” stadionida boʻlib oʻtadigan oʻyin nemis mutaxassisi uchun jamoaning taktik sxemalarini sinab koʻrish va futbolchilarning jismoniy holatini tekshirish uchun qulay imkoniyat boʻladi.
Yosh iqtidorlar uchun katta imkoniyatYozgi tayyorgarlik jarayoni 2026-yilgi Jahon chempionati bilan bir vaqtga toʻgʻri kelishi sababli, Barselona tarkibida bir qator yetakchi yulduzlar dam olishi kutilmoqda. Bu esa jamoaning yosh va zaxira futbolchilari uchun Hansi Flick koʻz oʻngida oʻzini koʻrsatishga zamin yaratadi. Shunga qaramay, mutaxassislar Lamine Yamal kabi yosh yulduzning ushbu safarda ishtirok etish ehtimolini inkor etishmayapti.
Birmingem Siti klubining hammuallifi va maslahat kengashi raisi, NFL afsonasi Tom Breydi ushbu xabarga ijtimoiy tarmoqlar orqali munosabat bildirdi. Yetti karra Super Bowl gʻolibi oʻzining rasmiy sahifasida “Birmingemga xush kelibsiz” deya kataloniyaliklarni kutib olishga tayyorligini bildirdi. Breydi klubga sarmoya kiritganidan beri jamoa oʻyinlariga Devid Bekxem kabi dunyo yulduzlarini jalb qilib kelmoqda.
Birmingem Siti uchun jiddiy sinovBirmingem Siti bosh murabbiyi Chris Davies uchun ushbu oʻyin jamoaning rivojlanish darajasini aniqlab beruvchi barometr vazifasini oʻtaydi. Jamoa 2024-25-yilgi mavsumda Birinchi ligada 111 ochko toʻplab, rekord natija bilan Chempionshipga qaytgan edi. Oʻtgan mavsumda jamoa 10-oʻrinni egallab, soʻnggi oʻn yillikdagi eng yaxshi natijasini qayd etdi.
Klub rahbariyati va Knighthead Capital Management investitsiya jamgʻarmasi jamoani yuqori divizionga olib chiqishni maqsad qilgan. Barselona kabi grand jamoaga qarshi bahs futbolchilarning tajribasini oshirish bilan birga, klubning xalqaro nufuzini ham koʻtarishga xizmat qiladi. Muxlislar ushbu “shou” darajasidagi oʻyinni intizorlik bilan kutishmoqda.
…