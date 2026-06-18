Barselona Angliyada Tom Breydi jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi

·37·Sport
Barselona Angliyada Tom Breydi jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi

Ispaniyaning Barselona klubi yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida Angliyaning Birmingem Siti jamoasiga qarshi nufuzli oʻrtoqlik uchrashuvini oʻtkazadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu bahs Angliya chempionatining quyi divizioni vakili uchun katta voqeaga aylanadi, chunki klub rahbariyatida afsonaviy amerikalik futbolchi Tom Breydi faoliyat yuritmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kataloniyaliklar ustozi Hansi Flick jamoasi 2026-27-yilgi mavsum oldidan Burton-upon-Trent shahri yaqinida ikki haftalik oʻquv-mashgʻulot yigʻinini oʻtkazishni rejalashtirgan. Mazkur yigʻin doirasida Birmingemdagi “St. Andrew's” stadionida boʻlib oʻtadigan oʻyin nemis mutaxassisi uchun jamoaning taktik sxemalarini sinab koʻrish va futbolchilarning jismoniy holatini tekshirish uchun qulay imkoniyat boʻladi.

Yosh iqtidorlar uchun katta imkoniyat

Yozgi tayyorgarlik jarayoni 2026-yilgi Jahon chempionati bilan bir vaqtga toʻgʻri kelishi sababli, Barselona tarkibida bir qator yetakchi yulduzlar dam olishi kutilmoqda. Bu esa jamoaning yosh va zaxira futbolchilari uchun Hansi Flick koʻz oʻngida oʻzini koʻrsatishga zamin yaratadi. Shunga qaramay, mutaxassislar Lamine Yamal kabi yosh yulduzning ushbu safarda ishtirok etish ehtimolini inkor etishmayapti.

Birmingem Siti klubining hammuallifi va maslahat kengashi raisi, NFL afsonasi Tom Breydi ushbu xabarga ijtimoiy tarmoqlar orqali munosabat bildirdi. Yetti karra Super Bowl gʻolibi oʻzining rasmiy sahifasida “Birmingemga xush kelibsiz” deya kataloniyaliklarni kutib olishga tayyorligini bildirdi. Breydi klubga sarmoya kiritganidan beri jamoa oʻyinlariga Devid Bekxem kabi dunyo yulduzlarini jalb qilib kelmoqda.

Birmingem Siti uchun jiddiy sinov

Birmingem Siti bosh murabbiyi Chris Davies uchun ushbu oʻyin jamoaning rivojlanish darajasini aniqlab beruvchi barometr vazifasini oʻtaydi. Jamoa 2024-25-yilgi mavsumda Birinchi ligada 111 ochko toʻplab, rekord natija bilan Chempionshipga qaytgan edi. Oʻtgan mavsumda jamoa 10-oʻrinni egallab, soʻnggi oʻn yillikdagi eng yaxshi natijasini qayd etdi.

Klub rahbariyati va Knighthead Capital Management investitsiya jamgʻarmasi jamoani yuqori divizionga olib chiqishni maqsad qilgan. Barselona kabi grand jamoaga qarshi bahs futbolchilarning tajribasini oshirish bilan birga, klubning xalqaro nufuzini ham koʻtarishga xizmat qiladi. Muxlislar ushbu “shou” darajasidagi oʻyinni intizorlik bilan kutishmoqda.

BarselonaBirmingem SitiTom BreydiHansi FlickLamine Yamal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdiChexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdiBugun, 18:04Aleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchiAleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchiBugun, 17:56Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?Bugun, 17:48Sam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdiSam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdiBugun, 17:39Ronaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqdaRonaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqdaBugun, 17:20Kanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgohKanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgohBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi