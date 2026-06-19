Timur Kapadze terma jamoamizning o‘yini haqida qanday fikr bildirdi?
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatidagi tarixiy debyut butun o‘zbek futboli jamoatchiligi va millionlab ishqibozlar tomonidan qizg‘in tahlil qilinmoqda. Milliy terma jamoamizning sobiq bosh murabbiyi Timur Kapadze ham «oq bo‘rilar»ning Kolumbiyaga qarshi kechgan birinchi tur bahsi (1:3) haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi va muxlislarga umid bag‘ishlovchi bayonot berdi.
Mutaxassisning ta’kidlashicha, Mundialdagi ilk uchrashuv butun mamlakat uchun unutilmas va o‘ta hayajonli lahzalarga boy bo‘ldi. Garchi yakuniy hisob vakillarimiz foydasiga hal bo‘lmagan esa-da, yigitlarning maydondagi harakatlari tahsinga loyiq.
«Jahon chempionatidagi dastlabki o‘yin juda katta his-tuyg‘ularga boy va yurtimiz uchun chinakam tarixiy voqelik bo‘ldi. Hisobda imkoniyatni boy bergan bo‘lsak-de, terma jamoamiz maydonda o‘zini juda munosib tutdi, haqiqiy xarakter namoyish etdi va mana shunday yuqori saviyadagi musobaqada bemalol raqobatlasha olishini ko‘rsatdi. Futbolchilarimiz uchun bu Jahon chempionatidagi ilk katta tajribadir, shu sababli ushbu uchrashuv ularning kelajakdagi professional o‘sishi uchun muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi», — deydi Timur Kapadze.
«Abbosning goli o‘zbek futboli tarixida abadiy qoladi»
Timur Kapadze uchrashuvning 60-daqiqasida vakillarimizdan yagona golni urgan mahoratli yarim himoyachi Abbosbek Fayzullayevning tarixiy yutug‘ini alohida e’tirof etdi va sobiq shogirdini qutladi:
«Abbosning kiritgan to‘pi butun o‘zbek futboli uchun o‘zgacha ahamiyat kasb etadi. Bu — O‘zbekiston terma jamoasining Jahon chempionatlari final bosqichi tarixidagi eng birinchi goli va u sport yilnomalarimizda abadiy muhrlanib qoladi. Men Abbos uchun juda xursandman. U ushbu tarixiy lahzani o‘zining tinimsiz mehnati, mashaqqatli mashg‘ulotlari va maydondagi fidoiy munosabati bilan munosib ravishda qo‘lga kiritdi».
Imkoniyatlar saqlanib qolmoqda: Oldinda yana ikkita jang bor!
Sobiq bosh murabbiy guruh bosqichidan pley-offga chiqish imkoniyatlarini yuqori baholab, omadsizlikka qaramay, hali hech narsa yo‘qotilmaganini eslatib o‘tdi. Uning fikricha, Kolumbiya bilan bahs jamoaning ichki kuchi va ulkan salohiyatini ko‘rsatib berdi.
«Guruhdan keyingi bosqichga yo‘l olish masalasiga to‘xtaladigan bo‘lsak, hozircha hech narsa hal bo‘lgani yo‘q va kurash hali oldinda. Oldimizda yana ikkita muhim to‘qnashuv kutib turibdi. Ilk bahs shuni yaqqol ko‘rsatdiki, jamoamizda katta salohiyat va kuch mavjud. Endigi eng asosiy vazifa — ushbu o‘yindan to‘g‘ri va sovuqqon xulosa chiqarish hamda bo‘lajak uchrashuvlarga maksimal darajada tayyorgarlik ko‘rishdir. Agar mana shu ishlarni to‘g‘ri bajara olsak, keyingi raund uchun kurashish imkoniyatlarimizni to‘liq saqlab qolamiz», — deya muxlislarni xotirjamlikka chorladi mutaxassis.
Eslatib o‘tamiz, Fabio Kannavaro shogirdlari guruh bosqichidagi ikkinchi mas’uliyatli uchrashuvini joriy yilning 23 iyun kuni dunyo grandlaridan biri — Portugaliya terma jamoasiga qarshi o‘tkazishadi. K guruhidagi oxirgi va hal qiluvchi bahs esa 28 iyun kuni Afrika vakili — Kongo Demokratik Respublikasi futbolchilariga qarshi bo‘lib o‘tadi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Tajribali mutaxassis Timur Kapadzening ushbu so‘zlari millionlab muxlislarimiz qalbidagi ishonch olovini yanada alangalatishi shubhasiz. Ilk uchrashuvdagi mag‘lubiyat bu fojia emas, balki katta yo‘lning boshlanishidir. Abbosbekning goli jamoamizga ruhiy ustunlik berdi, endigi vazifa xatolar ustida ishlab, Portugaliyaga qarshi kechadigan bahsga haqiqiy jang sifatida qarashdir. Vatandoshlarimizning salohiyatiga ishonamiz va ulardan navbatdagi o‘yinlarda g‘alabali natijalarni kutib qolamiz. Ishonch so‘nmasin, kurash davom etadi!
Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, terma jamoamiz lageridan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…