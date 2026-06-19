Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!
Angliyaning amaldagi chempioni "Liverpul" yozgi transfer oynasidagi ilk yirik yurishini amalga oshirdi. Mersisaydliklar Ispaniya terma jamoasi va "Osasuna" klubining umidli hujumchisi Viktor Munos bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaganini rasman ma’lum qildi.
E’tiborlisi, ayni paytda AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida Jahon chempionati bahslari qizg‘in davom etmoqda. 22 yoshli iqtidor egasi yangi jamoasi uchun tibbiy ko‘rikdan aynan okean ortida — AQSHning Tennessi shtatida joylashgan, Mundialga tayyorgarlik ko‘rayotgan Ispaniya terma jamoasining qarorgohida o‘tdi.
Transferga oid asosiy raqamlar va ma’lumotlar
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Futbolchi
Viktor Munos (Ispaniya)
Yoshi
22 yosh
Transfer qiymati
40 million yevro
Shartnoma turi
Uzoq muddatli
Sobiq klubi
"Osasuna" (Ispaniya)
«Real Madrid»ga ketadigan millionlar va transfer foizi
Ushbu transfer ortidan Madridning "Real" klubi ham kattagina moliyaviy foyda ko‘radigan bo‘ldi. Insayderlarning xabar berishicha, 40 million yevrolik transfer qiymatining roppa-rosa yarmi — 20 million yevro "qirollik klubi" g‘aznasiga borib tushadi.
Gap shundaki, Viktor Munos aslida "Real Madrid" akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Madridliklarda o‘z tarbiyalanuvchisini qayta sotib olish huquqi mavjud edi, biroq klub rahbariyati bu imkoniyatdan foydalanmaslikka qaror qildi va transferdan keladigan 50 foizlik ulushni olishni ma’qul ko‘rdi.
Munos qanday qilib grandlar e’tiboriga tushdi?
O‘tgan mavsum boshida "Real"ning ikkinchi jamoasidan La Liga vakili "Osasuna" tarkibiga ko‘chib o‘tgan hujumchi qisqa vaqt ichida Ispaniya chempionatining eng yorqin kashfiyotlaridan biriga aylandi. Uning oliy diviziondagi debyut mavsumi chinakamiga unutilmas kechdi.
Viktor Munosning "Osasuna"dagi o‘tgan mavsumgi statistikasi:
• 34 ta uchrashuv (La Liga doirasida maydonga tushdi)
• 6 ta gol raqiblar darvozasiga kiritildi
• 2 ta golli uzatma (assist) muallifiga aylandi
Aynan mana shu sermahsullik va maydondagi ishonchli harakatlari evaziga 22 yoshli futbolchi Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyining nazariga tushdi va JCH-2026 uchun tuzilgan kengaytirilgan tarkibdan joy olishga muvaffaq bo‘ldi.
Sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
"Liverpul" kelajak uchun juda aqlli va istiqbolli transferni amalga oshirdi. Viktor Munosning tezligi, driblingi va hujumdagi sovuqqonligi Premer-liganing shiddatli futboliga tez moslashib ketishiga yordam berishi shubhasiz. "Enfild" ushbu yangi yulduzni katta hayajon bilan kutmoqda!
Transfer olamidagi eng so‘nggi rasmiy yangiliklar va Jahon chempionati kundaliklarini hamisha biz bilan birga kuzatib boring!
…