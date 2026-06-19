Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!

·32·Sport
Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!

Angliyaning amaldagi chempioni "Liverpul" yozgi transfer oynasidagi ilk yirik yurishini amalga oshirdi. Mersisaydliklar Ispaniya terma jamoasi va "Osasuna" klubining umidli hujumchisi Viktor Munos bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaganini rasman ma’lum qildi.

E’tiborlisi, ayni paytda AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida Jahon chempionati bahslari qizg‘in davom etmoqda. 22 yoshli iqtidor egasi yangi jamoasi uchun tibbiy ko‘rikdan aynan okean ortida — AQSHning Tennessi shtatida joylashgan, Mundialga tayyorgarlik ko‘rayotgan Ispaniya terma jamoasining qarorgohida o‘tdi.

Transferga oid asosiy raqamlar va ma’lumotlar

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Futbolchi

Viktor Munos (Ispaniya)

Yoshi

22 yosh

Transfer qiymati

40 million yevro

Shartnoma turi

Uzoq muddatli

Sobiq klubi

"Osasuna" (Ispaniya)

«Real Madrid»ga ketadigan millionlar va transfer foizi

Ushbu transfer ortidan Madridning "Real" klubi ham kattagina moliyaviy foyda ko‘radigan bo‘ldi. Insayderlarning xabar berishicha, 40 million yevrolik transfer qiymatining roppa-rosa yarmi — 20 million yevro "qirollik klubi" g‘aznasiga borib tushadi.

Gap shundaki, Viktor Munos aslida "Real Madrid" akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Madridliklarda o‘z tarbiyalanuvchisini qayta sotib olish huquqi mavjud edi, biroq klub rahbariyati bu imkoniyatdan foydalanmaslikka qaror qildi va transferdan keladigan 50 foizlik ulushni olishni ma’qul ko‘rdi.

Munos qanday qilib grandlar e’tiboriga tushdi?

O‘tgan mavsum boshida "Real"ning ikkinchi jamoasidan La Liga vakili "Osasuna" tarkibiga ko‘chib o‘tgan hujumchi qisqa vaqt ichida Ispaniya chempionatining eng yorqin kashfiyotlaridan biriga aylandi. Uning oliy diviziondagi debyut mavsumi chinakamiga unutilmas kechdi.

Viktor Munosning "Osasuna"dagi o‘tgan mavsumgi statistikasi:

34 ta uchrashuv (La Liga doirasida maydonga tushdi)

6 ta gol raqiblar darvozasiga kiritildi

2 ta golli uzatma (assist) muallifiga aylandi

Aynan mana shu sermahsullik va maydondagi ishonchli harakatlari evaziga 22 yoshli futbolchi Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyining nazariga tushdi va JCH-2026 uchun tuzilgan kengaytirilgan tarkibdan joy olishga muvaffaq bo‘ldi.

Sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

"Liverpul" kelajak uchun juda aqlli va istiqbolli transferni amalga oshirdi. Viktor Munosning tezligi, driblingi va hujumdagi sovuqqonligi Premer-liganing shiddatli futboliga tez moslashib ketishiga yordam berishi shubhasiz. "Enfild" ushbu yangi yulduzni katta hayajon bilan kutmoqda!

Transfer olamidagi eng so‘nggi rasmiy yangiliklar va Jahon chempionati kundaliklarini hamisha biz bilan birga kuzatib boring!

LiverpulViktor MunosOsasunaReal MadridIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bogdan Guskov Serbiyada Yan Blaxovich bilan revansh jangida to‘qnashadiBogdan Guskov Serbiyada Yan Blaxovich bilan revansh jangida to‘qnashadiBugun, 07:44Kanada Qatarni 6:0 hisobida mag‘lub etib pley-off masalasini hal qildiKanada Qatarni 6:0 hisobida mag‘lub etib pley-off masalasini hal qildiBugun, 07:36Inter Cristian Chivu bilan shartnomani uzaytirdi: Ruminiyalik mutaxassis 2028-yilgacha qoladiInter Cristian Chivu bilan shartnomani uzaytirdi: Ruminiyalik mutaxassis 2028-yilgacha qoladiBugun, 02:34Ja’far Irismetov Portugaliya va Ronalduni qanday to‘xtatish yo‘lini aytdiJa’far Irismetov Portugaliya va Ronalduni qanday to‘xtatish yo‘lini aytdiBugun, 02:29Shveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdiShveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdiBugun, 02:07Pol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiPol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiBugun, 02:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi