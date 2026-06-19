Jonatan Devidning qayd etgan het-triki uni Messi bilan tenglashtirdi

·0·Sport
Jonatan Devidning qayd etgan het-triki uni Messi bilan tenglashtirdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatida navbatdagi yirik va sergol natija qayd etildi. Musobaqaning 2-turi doirasida Qatar terma jamoasiga qarshi bahs olib borgan Kanada milliy jamoasi raqiblarini ayab o‘tirmadi va 6:0 hisobidagi o‘ta yirik g‘alabani rasmiylashtirdi. Ushbu shiddatli uchrashuvning mutlaq qahramoni va eng yaxshi futbolchisi deb Kanada hujumchisi Jonatan Devid topildi.

Jonatan Deviddan gollar shousi va to‘purarlar poygasi

Italiyaning «Yuventus» klubi sharafini himoya qiluvchi 26 yoshli iqtidorli forvard Qatar bilan o‘yinda haqiqiy benefis namoyish etdi. U raqib darvozasini uch bor aniq nishonga olib, JCH-2026dagi ilk het-triklardan biriga mualliflik qildi va jamoasining muvaffaqiyatini ta’minladi.

Ushbu sermahsullik evaziga Devid musobaqadagi gollari sonini 3 taga yetkazib oldi. Ayni paytda u JCH-2026 to‘purarlar ro‘yxatida afsonaviy Lionel Messi bilan bir xil ko‘rsatkichga ega bo‘lgan holda peshqadamlik qilmoqda.

Mundial rekordi: JCH-2026dagi eng yirik natijalar

Kanada terma jamoasining Qatar ustidan qozongan 6:0 hisobidagi zafari nafaqat jamoa uchun tarixiy bo‘ldi, balki joriy Mundialning rekordlar sahifasidan joy oldi. Ushbu natija avvalroq qayd etilgan boshqa bir o‘yin bilan birgalikda turnirning eng yirik hisobi bo‘lib turibdi.

Uchrashuv

Hisob

To‘plar farqi

Bahs qahramoni

Kanada — Qatar

6:0

+6

Jonatan Devid (Het-trik)

Germaniya — Kyurasao

7:1

+6

Germaniya hujum chizig‘i

Sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Kanada terma jamoasi o‘z uyidagi Mundialda kutilganidan ham shiddatli va hujumkor futbol namoyish etmoqda. Jonatan Devidning «Yuventus»dagi ajoyib sport formasini milliy jamoaga ham ko‘chirib o‘tgani Shimoliy amerikaliklarning pley-offdagi imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Uning Lionel Messi bilan JCH-2026 "oltin butsasi" uchun boshlab yuborgan masofaviy dueli esa turnirga o‘zgacha intriga taqdim etmoqda.

Okean ortidan kuzatilayotgan Jahon chempionatining eng so‘nggi rasmiy yangiliklari, eksklyuziv statistikalari va qaynoq xabarlarini hamisha biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meksika Janubiy Koreyani mag‘lub etib muddatidan oldin pley-offga chiqdiMeksika Janubiy Koreyani mag‘lub etib muddatidan oldin pley-offga chiqdiBugun, 09:02Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!Bugun, 07:53Bogdan Guskov Serbiyada Yan Blaxovich bilan revansh jangida to‘qnashadiBogdan Guskov Serbiyada Yan Blaxovich bilan revansh jangida to‘qnashadiBugun, 07:44Kanada Qatarni 6:0 hisobida mag‘lub etib pley-off masalasini hal qildiKanada Qatarni 6:0 hisobida mag‘lub etib pley-off masalasini hal qildiBugun, 07:36Inter Cristian Chivu bilan shartnomani uzaytirdi: Ruminiyalik mutaxassis 2028-yilgacha qoladiInter Cristian Chivu bilan shartnomani uzaytirdi: Ruminiyalik mutaxassis 2028-yilgacha qoladiBugun, 02:34Ja’far Irismetov Portugaliya va Ronalduni qanday to‘xtatish yo‘lini aytdiJa’far Irismetov Portugaliya va Ronalduni qanday to‘xtatish yo‘lini aytdiBugun, 02:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi