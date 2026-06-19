Jonatan Devidning qayd etgan het-triki uni Messi bilan tenglashtirdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatida navbatdagi yirik va sergol natija qayd etildi. Musobaqaning 2-turi doirasida Qatar terma jamoasiga qarshi bahs olib borgan Kanada milliy jamoasi raqiblarini ayab o‘tirmadi va 6:0 hisobidagi o‘ta yirik g‘alabani rasmiylashtirdi. Ushbu shiddatli uchrashuvning mutlaq qahramoni va eng yaxshi futbolchisi deb Kanada hujumchisi Jonatan Devid topildi.
Jonatan Deviddan gollar shousi va to‘purarlar poygasi
Italiyaning «Yuventus» klubi sharafini himoya qiluvchi 26 yoshli iqtidorli forvard Qatar bilan o‘yinda haqiqiy benefis namoyish etdi. U raqib darvozasini uch bor aniq nishonga olib, JCH-2026dagi ilk het-triklardan biriga mualliflik qildi va jamoasining muvaffaqiyatini ta’minladi.
Ushbu sermahsullik evaziga Devid musobaqadagi gollari sonini 3 taga yetkazib oldi. Ayni paytda u JCH-2026 to‘purarlar ro‘yxatida afsonaviy Lionel Messi bilan bir xil ko‘rsatkichga ega bo‘lgan holda peshqadamlik qilmoqda.
Mundial rekordi: JCH-2026dagi eng yirik natijalar
Kanada terma jamoasining Qatar ustidan qozongan 6:0 hisobidagi zafari nafaqat jamoa uchun tarixiy bo‘ldi, balki joriy Mundialning rekordlar sahifasidan joy oldi. Ushbu natija avvalroq qayd etilgan boshqa bir o‘yin bilan birgalikda turnirning eng yirik hisobi bo‘lib turibdi.
Uchrashuv
Hisob
To‘plar farqi
Bahs qahramoni
Kanada — Qatar
6:0
+6
Jonatan Devid (Het-trik)
Germaniya — Kyurasao
7:1
+6
Germaniya hujum chizig‘i
Sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Kanada terma jamoasi o‘z uyidagi Mundialda kutilganidan ham shiddatli va hujumkor futbol namoyish etmoqda. Jonatan Devidning «Yuventus»dagi ajoyib sport formasini milliy jamoaga ham ko‘chirib o‘tgani Shimoliy amerikaliklarning pley-offdagi imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Uning Lionel Messi bilan JCH-2026 "oltin butsasi" uchun boshlab yuborgan masofaviy dueli esa turnirga o‘zgacha intriga taqdim etmoqda.
Okean ortidan kuzatilayotgan Jahon chempionatining eng so‘nggi rasmiy yangiliklari, eksklyuziv statistikalari va qaynoq xabarlarini hamisha biz bilan birga kuzatib boring!
…