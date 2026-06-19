Habib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdi

·48·Sport
Habib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdi

Aralash jang san’atlari (MMA) afsonasi, UFC sobiq chempioni Habib Nurmagomedov ham butun dunyo diqqat markazida turgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati bahslarini katta qiziqish bilan kuzatib bormoqda. Mashhur sportchi Mundialdagi kurashlar, unda debyut qilayotgan terma jamoalar va o‘z sevimlilari haqida to‘xtalar ekan, o‘zbek futbol ishqibozlari uchun chinakam faxr bag‘ishlaydigan bayonot berdi.

Habib Nurmagomedov Jahon chempionatida ilk bor ishtirok etayotgan kuchlar orasida O‘zbekiston milliy terma jamoasini o‘z favoritlari qatoriga qo‘shdi.

«O‘zbekiston terma jamoasi juda "och" va intiluvchan»

Jahon chempionati debyutantlari haqida gapirar ekan, Habib o‘zbek futbolidagi ijobiy o‘zgarishlarni va jamoaning ichki kuchini alohida e’tirof etdi:

Habib Nurmagomedov:

«Jahon chempionatiga ilk bor chiqqan terma jamoalar orasida, albatta, O‘zbekistonga alohida muxlislik qilyapman! Bu jamoaning haqiqiy yetakchisi — Abduqodir Husanov. Umuman olganda, bu jamoa hozir futbolga juda “och”, maydonda o‘zini ko‘rsatish, bor kuchini berish istagi nihoyatda kuchli. Mening fikrimcha, ular kamida guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tib, pley-offga chiqishlari kerak.

Shuningdek, debyutantlar orasida Kyurasao terma jamosini ham tanlagan bo‘lardim. Ular ham, nazarimda, Mundialda birinchi marta ishtirok etyapti. Bu jamoani shartli ravishda “mini-Niderlandiya” deb atash mumkin».

Habibning JCH-2026dagi sevimli uchligi

Intervyu davomida UFC afsonasidan Jahon chempionatida shaxsan o‘zi qaysi terma jamoalarga muxlislik qilayotgani va uning qalbidan joy olgan uchta asosiy favoriti so‘ralganda, u hech qanday ikkilanishsiz quyidagi mamlakatlarni sanab o‘tdi:

  1. O‘zbekiston

  2. Turkiya

  3. Marokash

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Dunyo sportining eng taniqli vakillaridan biri bo‘lmish Habib Nurmagomedovning o‘zbek futboliga, xususan, iqtidorli himoyachimiz Abduqodir Husanovning yetakchilik qobiliyatiga yuqori baho bergani Mundialdagi vakillarimiz uchun qo‘shimcha ruhiy madad bo‘lishi shubhasiz. Habib ta’kidlaganidek, yigitlarimizdagi g‘alabaga bo‘lgan "ochlik" va kuchli xarakter ularni yangi tarixiy g‘alabalar sari boshlab boradi. Muxlislar ishonchi va qo‘llab-quvvatlashi ostida "oq bo‘rilar" guruh to‘sig‘idan albatta o‘ta olishadi!

Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, yulduzlarning Mundial haqidagi eksklyuziv fikrlari va turnir kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Xabib NurmagomedovO'zbekistonTurkiyadaMarokkoAbdukodir Khusanov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?Bugun, 12:33Marcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqdaMarcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqdaBugun, 12:30JCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildiJCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildiBugun, 11:52Angliya terma jamoasida xushxabar: Harry Kane va Declan Rice safga qaytmoqdaAngliya terma jamoasida xushxabar: Harry Kane va Declan Rice safga qaytmoqdaBugun, 11:50Jonatan Devidning qayd etgan het-triki uni Messi bilan tenglashtirdiJonatan Devidning qayd etgan het-triki uni Messi bilan tenglashtirdiBugun, 11:45Meksika Janubiy Koreyani mag‘lub etib muddatidan oldin pley-offga chiqdiMeksika Janubiy Koreyani mag‘lub etib muddatidan oldin pley-offga chiqdiBugun, 09:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi