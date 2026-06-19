Habib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdi
Aralash jang san’atlari (MMA) afsonasi, UFC sobiq chempioni Habib Nurmagomedov ham butun dunyo diqqat markazida turgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati bahslarini katta qiziqish bilan kuzatib bormoqda. Mashhur sportchi Mundialdagi kurashlar, unda debyut qilayotgan terma jamoalar va o‘z sevimlilari haqida to‘xtalar ekan, o‘zbek futbol ishqibozlari uchun chinakam faxr bag‘ishlaydigan bayonot berdi.
Habib Nurmagomedov Jahon chempionatida ilk bor ishtirok etayotgan kuchlar orasida O‘zbekiston milliy terma jamoasini o‘z favoritlari qatoriga qo‘shdi.
«O‘zbekiston terma jamoasi juda "och" va intiluvchan»
Jahon chempionati debyutantlari haqida gapirar ekan, Habib o‘zbek futbolidagi ijobiy o‘zgarishlarni va jamoaning ichki kuchini alohida e’tirof etdi:
Habib Nurmagomedov:
«Jahon chempionatiga ilk bor chiqqan terma jamoalar orasida, albatta, O‘zbekistonga alohida muxlislik qilyapman! Bu jamoaning haqiqiy yetakchisi — Abduqodir Husanov. Umuman olganda, bu jamoa hozir futbolga juda “och”, maydonda o‘zini ko‘rsatish, bor kuchini berish istagi nihoyatda kuchli. Mening fikrimcha, ular kamida guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tib, pley-offga chiqishlari kerak.
Shuningdek, debyutantlar orasida Kyurasao terma jamosini ham tanlagan bo‘lardim. Ular ham, nazarimda, Mundialda birinchi marta ishtirok etyapti. Bu jamoani shartli ravishda “mini-Niderlandiya” deb atash mumkin».
Habibning JCH-2026dagi sevimli uchligi
Intervyu davomida UFC afsonasidan Jahon chempionatida shaxsan o‘zi qaysi terma jamoalarga muxlislik qilayotgani va uning qalbidan joy olgan uchta asosiy favoriti so‘ralganda, u hech qanday ikkilanishsiz quyidagi mamlakatlarni sanab o‘tdi:
O‘zbekiston
Turkiya
Marokash
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Dunyo sportining eng taniqli vakillaridan biri bo‘lmish Habib Nurmagomedovning o‘zbek futboliga, xususan, iqtidorli himoyachimiz Abduqodir Husanovning yetakchilik qobiliyatiga yuqori baho bergani Mundialdagi vakillarimiz uchun qo‘shimcha ruhiy madad bo‘lishi shubhasiz. Habib ta’kidlaganidek, yigitlarimizdagi g‘alabaga bo‘lgan "ochlik" va kuchli xarakter ularni yangi tarixiy g‘alabalar sari boshlab boradi. Muxlislar ishonchi va qo‘llab-quvvatlashi ostida "oq bo‘rilar" guruh to‘sig‘idan albatta o‘ta olishadi!
Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, yulduzlarning Mundial haqidagi eksklyuziv fikrlari va turnir kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…