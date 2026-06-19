Ansu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladi

·32·Sport
Ansu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladi

Hozirda Monako safida toʻp surayotgan Barselona klubi tarbiyalanuvchisi Ansu Fati futbol olamini hayratda qoldirib, professional musiqa olamiga qadam qoʻydi. 23 yoshli hujumchi oʻzining debyut singli boʻlmish "Sea como sea" taronasini rasman taqdim etdi. Bu bilan u La Masia akademiyasi bitiruvchilari orasida birinchi boʻlib mustaqil tijoriy trek chiqargan futbolchiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Fati ushbu loyiha uchun Sony Music shoʻba korxonasi hisoblangan Music Brokers kompaniyasi bilan global distribyutorlik shartnomasini imzolagan. Ikki daqiqa-yu oʻn besh soniya davom etadigan trek Afrobeats, reggaeton va Amapiano ritmlarini oʻzida mujassam etgan. Bu shunchaki vaqtinchalik qiziqish emas, balki futbolchining uzoq yillik mehnati mahsulidir.

Jarohatdan sanʼatga qadar boʻlgan yoʻl

Maʼlum boʻlishicha, Ansu Fatining musiqaga boʻlgan qiziqishi 2020-yilda olgan ogʻir tizzasidagi jarohatidan soʻng, uzoq davom etgan reabilitatsiya jarayonida shakllangan. Futbolchi Nitstsa shahridagi professional ovoz yozish studiyalarida taniqli prodyuser Gambinoalaprod hamda Fransiya terma jamoasining sobiq aʼzosi Paul Pogba bilan birga yashirincha ishlagan.

Loyiha rahbariyati ushbu tashabbusni shunchaki reklama tryuki emasligini taʼkidlamoqda. Music Brokers bosh direktori Federico Scialabba soʻzlariga koʻra, Fati "qoʻshiq aytadigan futbolchi" stereotipiga tushmaydi. Aksincha, u yillar davomida vokal qobiliyati va qoʻshiq yozish mahoratini xususiy mashgʻulotlarda charxlab kelgan chinakam sanʼatkor sifatida namoyon boʻlmoqda.

Zamonaviy futbolda yulduzlarning musiqaga qiziqishi yangilik emas. Avvalroq Barselona darvozaboni Jose Pinto muvaffaqiyatli prodyuserlik karyerasini qurgan edi, Memphis Depay va Neymar kabi yulduzlar esa millionlab strimlarni toʻplashga ulgurgan. Fatining qoʻshigʻi lirik jihatdan romantik qatʼiyat va gʻalaba qozonishga boʻlgan ishtiyoq haqida boʻlib, bu futbolchining maydondagi intilishlarini ham aks ettiradi.

Monako bilan yangi shartnoma

Musiqiy debyutiga qaramay, Ansu Fati asosiy eʼtiborini yana professional futbolga qaratishga tayyorlanmoqda. U Fransiya chempionatining oʻtgan mavsumida muvaffaqiyatli ishtirok etib, 25 ta oʻyinda 11 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu natija klub rahbariyatida ijobiy taassurot qoldirdi.

Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Monako jamoasi hujumchining ijara huquqini doimiyga oʻtkazish uchun Barselona bilan 11 million yevrolik kelishuvga erishgan. Endilikda futbolchi mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida oʻzining ikki xil professional karyerasini — futbol va musiqani qanday qilib muvozanatda saqlashini amalda isbotlashi kerak boʻladi.

Ansu FatiBarselonaMonakoFutbolMusiqa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Bugun, 14:17Angliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiAngliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiBugun, 14:14JCH-2026dagi mashmasha: Kanada va Qatar murabbiylari o‘rtasida nima yuz berdi?JCH-2026dagi mashmasha: Kanada va Qatar murabbiylari o‘rtasida nima yuz berdi?Bugun, 13:53Dani Olmo Marc Cucurellani ogohlantirdi: Real Madridda uni Lamine Yamal kutmoqdaDani Olmo Marc Cucurellani ogohlantirdi: Real Madridda uni Lamine Yamal kutmoqdaBugun, 13:34Liverpul Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzod topdi: Yan Diomande transferi amalga oshami?Liverpul Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzod topdi: Yan Diomande transferi amalga oshami?Bugun, 13:17Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga xalaqit beryaptimi?Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga xalaqit beryaptimi?Bugun, 13:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi