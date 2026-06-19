Ansu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladi
Hozirda Monako safida toʻp surayotgan Barselona klubi tarbiyalanuvchisi Ansu Fati futbol olamini hayratda qoldirib, professional musiqa olamiga qadam qoʻydi. 23 yoshli hujumchi oʻzining debyut singli boʻlmish "Sea como sea" taronasini rasman taqdim etdi. Bu bilan u La Masia akademiyasi bitiruvchilari orasida birinchi boʻlib mustaqil tijoriy trek chiqargan futbolchiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Fati ushbu loyiha uchun Sony Music shoʻba korxonasi hisoblangan Music Brokers kompaniyasi bilan global distribyutorlik shartnomasini imzolagan. Ikki daqiqa-yu oʻn besh soniya davom etadigan trek Afrobeats, reggaeton va Amapiano ritmlarini oʻzida mujassam etgan. Bu shunchaki vaqtinchalik qiziqish emas, balki futbolchining uzoq yillik mehnati mahsulidir.
Jarohatdan sanʼatga qadar boʻlgan yoʻlMaʼlum boʻlishicha, Ansu Fatining musiqaga boʻlgan qiziqishi 2020-yilda olgan ogʻir tizzasidagi jarohatidan soʻng, uzoq davom etgan reabilitatsiya jarayonida shakllangan. Futbolchi Nitstsa shahridagi professional ovoz yozish studiyalarida taniqli prodyuser Gambinoalaprod hamda Fransiya terma jamoasining sobiq aʼzosi Paul Pogba bilan birga yashirincha ishlagan.
Loyiha rahbariyati ushbu tashabbusni shunchaki reklama tryuki emasligini taʼkidlamoqda. Music Brokers bosh direktori Federico Scialabba soʻzlariga koʻra, Fati "qoʻshiq aytadigan futbolchi" stereotipiga tushmaydi. Aksincha, u yillar davomida vokal qobiliyati va qoʻshiq yozish mahoratini xususiy mashgʻulotlarda charxlab kelgan chinakam sanʼatkor sifatida namoyon boʻlmoqda.
Zamonaviy futbolda yulduzlarning musiqaga qiziqishi yangilik emas. Avvalroq Barselona darvozaboni Jose Pinto muvaffaqiyatli prodyuserlik karyerasini qurgan edi, Memphis Depay va Neymar kabi yulduzlar esa millionlab strimlarni toʻplashga ulgurgan. Fatining qoʻshigʻi lirik jihatdan romantik qatʼiyat va gʻalaba qozonishga boʻlgan ishtiyoq haqida boʻlib, bu futbolchining maydondagi intilishlarini ham aks ettiradi.
Monako bilan yangi shartnomaMusiqiy debyutiga qaramay, Ansu Fati asosiy eʼtiborini yana professional futbolga qaratishga tayyorlanmoqda. U Fransiya chempionatining oʻtgan mavsumida muvaffaqiyatli ishtirok etib, 25 ta oʻyinda 11 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu natija klub rahbariyatida ijobiy taassurot qoldirdi.
Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Monako jamoasi hujumchining ijara huquqini doimiyga oʻtkazish uchun Barselona bilan 11 million yevrolik kelishuvga erishgan. Endilikda futbolchi mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida oʻzining ikki xil professional karyerasini — futbol va musiqani qanday qilib muvozanatda saqlashini amalda isbotlashi kerak boʻladi.
…