Angliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindi
Angliya futbolida yangi davr boshlanmoqda: Premer-liganing 2026-27 yilgi mavsumi uchun rasmiy oʻyinlar taqvimi ochiqlandi. Mazkur mavsum nafaqat chempionlik poygasi, balki grand klublardagi jiddiy murabbiylik oʻzgarishlari bilan ham futbol jamoatchiligi diqqat markazida turibdi. Amaldagi chempion Arsenal oʻz unvonini himoya qilishga tayyorlanayotgan bir paytda, uning asosiy raqobatchilari yangi murabbiylar boshqaruvida maydonga tushadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, oʻtgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan soʻng chempionlikni qoʻlga kiritgan Mikel Arteta boshqaruvidagi Arsenal mavsumni ochib beradi. "Kanonirlar" ilk turda oʻz maydonlarida elitaga qaytgan Koventri jamoasini qabul qiladi. Oʻtgan mavsumda Chempionlar ligasi va Karabaо kubogi finallarida magʻlub boʻlgan London klubi bu safar bor eʼtiborini ichki birinchilikdagi gegemonlikni saqlab qolishga qaratishi kutilmoqda.
Grandlar oʻrtasidagi yangi raqobatManchester Yunayted muxlislari uchun ham xushxabarlar bor. Ruben Amorim bilan bogʻliq muvaffaqiyatsiz tajribadan soʻng, jamoa afsonasi Michael Carrick boshqaruvida barqarorlikka erishdi. Oʻtgan mavsumni kuchli uchlikda yakunlagan va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan Carrick endi doimiy murabbiy sifatida faoliyat yuritadi. "Qizil iblislar" yangi mavsumni safarda, chempionat debyutanti Xall Siti bilan oʻyin orqali boshlaydi.
Manchester Siti, Liverpul va Chelsi kabi jamoalarda ham yangi tayinlangan doimiy murabbiylar ish boshlashi mavsumga oʻzgacha shukuh bagʻishlamoqda. Soʻnggi yillarda ingliz futbolida dominantlik qilgan ushbu klublar Arsenalning taxtini egallash uchun jiddiy transfer kampaniyalarini rejalashtirgan. Ayniqsa, Manchester Siti va Manchester Yunayted oʻrtasidagi derbi oʻyinlari hamda Arsenal va Liverpul qarama-qarshiligi turnir jadvalidagi oʻrinlarni belgilab berishi shubhasiz.
Mavsumning markaziy uchrashuvlariTaqvimga koʻra, muxlislarni bir qator hayajonli bahslar kutmoqda. Quyidagi uchrashuvlar chempionlik poygasida hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin:
- Arsenal – Brayton (Mavsumning dastlabki muhim sinovlaridan biri);
- Manchester Yunayted – Manchester Siti (Manchester derbisi);
- Manchester Yunayted – Tottenxem (Kuchli toʻrtlik uchun kurash);
- Manchester Yunayted – Ipsvich Taun.
Xulosa oʻrnida aytish joizki, 2026-27 yilgi mavsum Arsenal uchun oʻz mavqeini mustahkamlash, Manchester klublari va Liverpul uchun esa yoʻqotilgan taxtni qaytarish mavsumi boʻladi. Har bir tur, har bir ochko oltin qiymatiga teng boʻlgan ushbu marafon avgust oyida start oladi.
…