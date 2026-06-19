Angliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindi

·38·Sport
Angliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindi

Angliya futbolida yangi davr boshlanmoqda: Premer-liganing 2026-27 yilgi mavsumi uchun rasmiy oʻyinlar taqvimi ochiqlandi. Mazkur mavsum nafaqat chempionlik poygasi, balki grand klublardagi jiddiy murabbiylik oʻzgarishlari bilan ham futbol jamoatchiligi diqqat markazida turibdi. Amaldagi chempion Arsenal oʻz unvonini himoya qilishga tayyorlanayotgan bir paytda, uning asosiy raqobatchilari yangi murabbiylar boshqaruvida maydonga tushadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, oʻtgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan soʻng chempionlikni qoʻlga kiritgan Mikel Arteta boshqaruvidagi Arsenal mavsumni ochib beradi. "Kanonirlar" ilk turda oʻz maydonlarida elitaga qaytgan Koventri jamoasini qabul qiladi. Oʻtgan mavsumda Chempionlar ligasi va Karabaо kubogi finallarida magʻlub boʻlgan London klubi bu safar bor eʼtiborini ichki birinchilikdagi gegemonlikni saqlab qolishga qaratishi kutilmoqda.

Grandlar oʻrtasidagi yangi raqobat

Manchester Yunayted muxlislari uchun ham xushxabarlar bor. Ruben Amorim bilan bogʻliq muvaffaqiyatsiz tajribadan soʻng, jamoa afsonasi Michael Carrick boshqaruvida barqarorlikka erishdi. Oʻtgan mavsumni kuchli uchlikda yakunlagan va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan Carrick endi doimiy murabbiy sifatida faoliyat yuritadi. "Qizil iblislar" yangi mavsumni safarda, chempionat debyutanti Xall Siti bilan oʻyin orqali boshlaydi.

Manchester Siti, Liverpul va Chelsi kabi jamoalarda ham yangi tayinlangan doimiy murabbiylar ish boshlashi mavsumga oʻzgacha shukuh bagʻishlamoqda. Soʻnggi yillarda ingliz futbolida dominantlik qilgan ushbu klublar Arsenalning taxtini egallash uchun jiddiy transfer kampaniyalarini rejalashtirgan. Ayniqsa, Manchester Siti va Manchester Yunayted oʻrtasidagi derbi oʻyinlari hamda Arsenal va Liverpul qarama-qarshiligi turnir jadvalidagi oʻrinlarni belgilab berishi shubhasiz.

Mavsumning markaziy uchrashuvlari

Taqvimga koʻra, muxlislarni bir qator hayajonli bahslar kutmoqda. Quyidagi uchrashuvlar chempionlik poygasida hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin:

  • Arsenal – Brayton (Mavsumning dastlabki muhim sinovlaridan biri);
  • Manchester Yunayted – Manchester Siti (Manchester derbisi);
  • Manchester Yunayted – Tottenxem (Kuchli toʻrtlik uchun kurash);
  • Manchester Yunayted – Ipsvich Taun.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Premer-liganing yangi mavsumi qiziqarli kechishi aniq. Dunyoning eng kuchli ligasi hisoblangan ushbu musobaqa oʻzining shiddati va kutilmagan natijalari bilan ajralib turadi. Yangi murabbiylar taktikasi va yulduz futbolchilarning harakati chempionat saviyasini yanada yuqori bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, 2026-27 yilgi mavsum Arsenal uchun oʻz mavqeini mustahkamlash, Manchester klublari va Liverpul uchun esa yoʻqotilgan taxtni qaytarish mavsumi boʻladi. Har bir tur, har bir ochko oltin qiymatiga teng boʻlgan ushbu marafon avgust oyida start oladi.

AngliyaPremer-ligaArsenalManchester YunaytedFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiLuis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiBugun, 14:34Nico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiNico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiBugun, 14:34Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Bugun, 14:17Ansu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladiAnsu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladiBugun, 13:58JCH-2026dagi mashmasha: Kanada va Qatar murabbiylari o‘rtasida nima yuz berdi?JCH-2026dagi mashmasha: Kanada va Qatar murabbiylari o‘rtasida nima yuz berdi?Bugun, 13:53Dani Olmo Marc Cucurellani ogohlantirdi: Real Madridda uni Lamine Yamal kutmoqdaDani Olmo Marc Cucurellani ogohlantirdi: Real Madridda uni Lamine Yamal kutmoqdaBugun, 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi