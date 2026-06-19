JCH-2026: Messi, Rezayan va Kornelius ilk turning eng yaxshilari qatorida!
Shimoliy Amerika (AQSH, Kanada va Meksika) maydonlarida start olgan tarixiy JCH-2026 o‘zining ilk turidanoq millionlab muxlislarga unchalik unutilmas lahzalarni taqdim etmoqda. Tarixda birinchi marta 48 ta terma jamoa ishtirok etayotgan ushbu global futbol bayramining 1-turi yakunlanishi bilan, Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) rasmiy FIFA Power Rankings tizimi orqali dastlabki turning eng yaxshi ijrochilarini e’lon qildi.
Reyting natijalariga ko‘ra, maydonning har bir chizig‘ida haqiqiy afsonalar va kutilmagan qahramonlar ajralib chiqdi.
Hujum chizig‘ida: Lionel Messi to‘xtamayapti (Argentina)
Amaldagi jahon chempioni Argentina terma jamoasi Mundialni juda ishonchli boshladi. Jazoirga qarshi kechgan bahsda (3:0) jamoa sardori Lionel Messi yana bir bor o‘z darajasini ko‘rsatdi:
Het-trik: Messi uchrashuvda uchta gol urib, jamoasining yirik g‘alabasini ta’minladi.
Katta ta’sir doirasi: U nafaqat gol urdi, balki Argentina tomonidan raqib darvozasiga yo‘llangan barcha zarbalarning naq 60 foizini aynan o‘zi amalga oshirdi.
Kreativlik bo‘yicha: Ramin Rezayan kutilmagan peshqadam (Eron)
Xujumlarni tashkil etish va maydonda kreativ o‘yin namoyish etish bo‘yicha 1-turning eng yaxshi ko‘rsatkichi Eron terma jamoasi vakili Ramin Rezayanga tegishli bo‘ldi.
Yangi Zelandiyaga qarshi jangovar durang (2:2) bilan yakunlangan bahsda Rezayan o‘ng qanot himoyachisi sifatida maydonga tushdi.
U mudofaada o‘ynashiga qaramay, o‘yin davomida jamoadoshlariga 16 ta aniq uzatmani yetkazib berib, hujumlarni tashkil etishda turnir yetakchisiga aylandi.
Mudofaa devori: Derek Korneliusdan dahshatli statistika (Kanada)
Himoyaviy harakatlar va raqib hujumlarini buzish bo‘yicha kanadalik himoyachi Derek Korneliusga teng keladigani topilmadi. Bosniya va Gersegovinaga qarshi uchrashuvda (1:1) u o‘z darvozasi yaqinida haqiqiy "mustahkam qal’a" vazifasini bajardi.
Uning 1-turdagi dahshatli shaxsiy ko‘rsatkichlari bilan tanishing:
Mudofaa elementi
Ko‘rsatkichi
To‘pni to‘sib qolish (Interceptions)
17 ta
To‘pni xavfli hududdan uzoqlashtirish (Clearances)
13 marta
Zarbalarni bloklash (Blocks)
4 ta
To‘pni tortib olish (Tackles)
4 ta
Havodagi kurashlardagi g‘alaba (Aerial duels won)
8 ta
Turnir haqida muhim fakt:
19 iyulga qadar davom etadigan JCH-2026 futbol tarixidagi eng yirik musobaqa bo‘lib, unda yangi format tufayli kutilmagan jamoalar va iqtidorlarning bo‘y ko‘rsatishi uchun imkoniyatlar juda yuqori. Amaldagi chempion Argentina o‘z unvonini himoya qilishni muvaffaqiyatli boshlagan bo‘lsa, Kanada va Eron kabi jamoalarning vakillari individual darajada dunyo grandlaridan qolishmasliklarini isbotlashmoqda.
Mundialning keyingi turlaridagi qiziqarli statistik ma’lumotlar, rekordlar va Power Rankings yangilanishlarini biz bilan kuzatib borishda davom eting!
…