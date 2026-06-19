JCH-2026: Messi, Rezayan va Kornelius ilk turning eng yaxshilari qatorida!

·0·Sport
JCH-2026: Messi, Rezayan va Kornelius ilk turning eng yaxshilari qatorida!

Shimoliy Amerika (AQSH, Kanada va Meksika) maydonlarida start olgan tarixiy JCH-2026 o‘zining ilk turidanoq millionlab muxlislarga unchalik unutilmas lahzalarni taqdim etmoqda. Tarixda birinchi marta 48 ta terma jamoa ishtirok etayotgan ushbu global futbol bayramining 1-turi yakunlanishi bilan, Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) rasmiy FIFA Power Rankings tizimi orqali dastlabki turning eng yaxshi ijrochilarini e’lon qildi.

Reyting natijalariga ko‘ra, maydonning har bir chizig‘ida haqiqiy afsonalar va kutilmagan qahramonlar ajralib chiqdi.

Hujum chizig‘ida: Lionel Messi to‘xtamayapti (Argentina)

Amaldagi jahon chempioni Argentina terma jamoasi Mundialni juda ishonchli boshladi. Jazoirga qarshi kechgan bahsda (3:0) jamoa sardori Lionel Messi yana bir bor o‘z darajasini ko‘rsatdi:

  • Het-trik: Messi uchrashuvda uchta gol urib, jamoasining yirik g‘alabasini ta’minladi.

  • Katta ta’sir doirasi: U nafaqat gol urdi, balki Argentina tomonidan raqib darvozasiga yo‘llangan barcha zarbalarning naq 60 foizini aynan o‘zi amalga oshirdi.

Kreativlik bo‘yicha: Ramin Rezayan kutilmagan peshqadam (Eron)

Xujumlarni tashkil etish va maydonda kreativ o‘yin namoyish etish bo‘yicha 1-turning eng yaxshi ko‘rsatkichi Eron terma jamoasi vakili Ramin Rezayanga tegishli bo‘ldi.

  • Yangi Zelandiyaga qarshi jangovar durang (2:2) bilan yakunlangan bahsda Rezayan o‘ng qanot himoyachisi sifatida maydonga tushdi.

  • U mudofaada o‘ynashiga qaramay, o‘yin davomida jamoadoshlariga 16 ta aniq uzatmani yetkazib berib, hujumlarni tashkil etishda turnir yetakchisiga aylandi.

Mudofaa devori: Derek Korneliusdan dahshatli statistika (Kanada)

Himoyaviy harakatlar va raqib hujumlarini buzish bo‘yicha kanadalik himoyachi Derek Korneliusga teng keladigani topilmadi. Bosniya va Gersegovinaga qarshi uchrashuvda (1:1) u o‘z darvozasi yaqinida haqiqiy "mustahkam qal’a" vazifasini bajardi.

Uning 1-turdagi dahshatli shaxsiy ko‘rsatkichlari bilan tanishing:

Mudofaa elementi

Ko‘rsatkichi

To‘pni to‘sib qolish (Interceptions)

17 ta

To‘pni xavfli hududdan uzoqlashtirish (Clearances)

13 marta

Zarbalarni bloklash (Blocks)

4 ta

To‘pni tortib olish (Tackles)

4 ta

Havodagi kurashlardagi g‘alaba (Aerial duels won)

8 ta

Turnir haqida muhim fakt:

19 iyulga qadar davom etadigan JCH-2026 futbol tarixidagi eng yirik musobaqa bo‘lib, unda yangi format tufayli kutilmagan jamoalar va iqtidorlarning bo‘y ko‘rsatishi uchun imkoniyatlar juda yuqori. Amaldagi chempion Argentina o‘z unvonini himoya qilishni muvaffaqiyatli boshlagan bo‘lsa, Kanada va Eron kabi jamoalarning vakillari individual darajada dunyo grandlaridan qolishmasliklarini isbotlashmoqda.

Mundialning keyingi turlaridagi qiziqarli statistik ma’lumotlar, rekordlar va Power Rankings yangilanishlarini biz bilan kuzatib borishda davom eting!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Supertransfer: "Real Madrid" Maykl Olise uchun jiddiy yurish boshlamoqdaSupertransfer: "Real Madrid" Maykl Olise uchun jiddiy yurish boshlamoqdaBugun, 17:58Harry Kane Angliya terma jamoasi va muxlislar oʻrtasidagi oʻzgacha bogʻliqlikni eʼtirof etdiHarry Kane Angliya terma jamoasi va muxlislar oʻrtasidagi oʻzgacha bogʻliqlikni eʼtirof etdiBugun, 17:57«Spartak» afsonasi Igor Ledyaxov Milliy jamoamiz o‘yinini baholadi«Spartak» afsonasi Igor Ledyaxov Milliy jamoamiz o‘yinini baholadiBugun, 17:52Yuventus hujumni kuchaytirish uchun Randal Kolo Muani transferiga qaytdiYuventus hujumni kuchaytirish uchun Randal Kolo Muani transferiga qaytdiBugun, 17:12Tomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdiTomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdiBugun, 16:11Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!Bugun, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi