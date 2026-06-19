Harry Kane shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy gʻalabani ustun qoʻyishi maʼlum qilindi
Angliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar Harry Kane uchun shaxsiy yutuqlar va toʻpurarlik poygalari asosiy maqsad emas. Bavariya hujumchisi Lionel Messi yoki Kylian Mbappe kabi yulduzlar bilan raqobatlashishdan koʻra, terma jamoa bilan katta sovrinlarni yutishni afzal koʻradi. Bu haqda sobiq himoyachi Danny Mills Goal.com nashriga bergan intervyusida taʼkidlab oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Shimoliy Amerikada oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bahslarida Kane oʻz hisobiga gollar yozib qoʻyishni boshladi. Xususan, Xorvatiyaga qarshi kechgan soʻnggi bahsda u dubl qayd etib, terma jamoadagi gollari sonini 81 taga yetkazdi. Biroq, ekspertlarning fikricha, u uchun Lionel Messi yoki Erling Xoland bilan masofaviy duelda gʻolib chiqish ikkinchi darajali masala hisoblanadi.
Shaxsiy natijalar va jamoaviy muvaffaqiyatDanny Millsning soʻzlariga koʻra, Harry Kane oʻzini koʻproq Olivier Giroud kabi his qilishni istaydi. Maʼlumki, fransiyalik hujumchi 2018-yilgi Jahon chempionatida birorta gol urmagan boʻlsa-da, yakunda oltin medalni qoʻlga kiritgan edi. Kane uchun ham chorak finalda "Oltin butsa" bilan turnirni tark etishdan koʻra, gol urmasdan boʻlsa ham jahon chempioni boʻlish muhimroq.
"Ayrim jahon darajasidagi hujumchilar borki, ular uchun shaxsiy maqsadlar jamoanikidan ustun turadi. Ular biroz xudbinroq boʻlishi mumkin, lekin Kane bundaylar sirasiga kirmaydi. U oʻz imkoniyatlarini yaxshi biladi va boshqa yulduzlarning natijalari uni asabiylashtirmaydi", — deydi Mills.
Hozirda Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi global muvaffaqiyat sari intilmoqda. Kane esa jamoa sardori sifatida nafaqat gollar urish, balki maydonda yetakchilik qilishni ham oʻz zimmasiga olgan. U Tottenxem safida Premyer-ligada uch marta "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritgan, Germaniyada ham bir qator individual rekordlarni yangiladi, biroq uning muzeyida hali ham nufuzli jamoaviy kubok yetishmayapti.
Shu tariqa, Harry Kane oʻz eʼtiborini Lionel Messi yoki Kylian Mbappe kabi raqiblarining necha gol urayotganiga emas, balki Angliya terma jamoasining uzoq kutilgan chempionlikka erishishiga qaratgan. Uning uchun eng muhimi — 115 ta oʻyinda qayd etilgan 81 ta gol emas, balki final hushtagidan keyin boshi uzra koʻtariladigan kubokdir.
…