Harry Kane shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy gʻalabani ustun qoʻyishi maʼlum qilindi

·34·Sport
Harry Kane shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy gʻalabani ustun qoʻyishi maʼlum qilindi

Angliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar Harry Kane uchun shaxsiy yutuqlar va toʻpurarlik poygalari asosiy maqsad emas. Bavariya hujumchisi Lionel Messi yoki Kylian Mbappe kabi yulduzlar bilan raqobatlashishdan koʻra, terma jamoa bilan katta sovrinlarni yutishni afzal koʻradi. Bu haqda sobiq himoyachi Danny Mills Goal.com nashriga bergan intervyusida taʼkidlab oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Shimoliy Amerikada oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bahslarida Kane oʻz hisobiga gollar yozib qoʻyishni boshladi. Xususan, Xorvatiyaga qarshi kechgan soʻnggi bahsda u dubl qayd etib, terma jamoadagi gollari sonini 81 taga yetkazdi. Biroq, ekspertlarning fikricha, u uchun Lionel Messi yoki Erling Xoland bilan masofaviy duelda gʻolib chiqish ikkinchi darajali masala hisoblanadi.

Shaxsiy natijalar va jamoaviy muvaffaqiyat

Danny Millsning soʻzlariga koʻra, Harry Kane oʻzini koʻproq Olivier Giroud kabi his qilishni istaydi. Maʼlumki, fransiyalik hujumchi 2018-yilgi Jahon chempionatida birorta gol urmagan boʻlsa-da, yakunda oltin medalni qoʻlga kiritgan edi. Kane uchun ham chorak finalda "Oltin butsa" bilan turnirni tark etishdan koʻra, gol urmasdan boʻlsa ham jahon chempioni boʻlish muhimroq.

"Ayrim jahon darajasidagi hujumchilar borki, ular uchun shaxsiy maqsadlar jamoanikidan ustun turadi. Ular biroz xudbinroq boʻlishi mumkin, lekin Kane bundaylar sirasiga kirmaydi. U oʻz imkoniyatlarini yaxshi biladi va boshqa yulduzlarning natijalari uni asabiylashtirmaydi", — deydi Mills.

Hozirda Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi global muvaffaqiyat sari intilmoqda. Kane esa jamoa sardori sifatida nafaqat gollar urish, balki maydonda yetakchilik qilishni ham oʻz zimmasiga olgan. U Tottenxem safida Premyer-ligada uch marta "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritgan, Germaniyada ham bir qator individual rekordlarni yangiladi, biroq uning muzeyida hali ham nufuzli jamoaviy kubok yetishmayapti.

Shu tariqa, Harry Kane oʻz eʼtiborini Lionel Messi yoki Kylian Mbappe kabi raqiblarining necha gol urayotganiga emas, balki Angliya terma jamoasining uzoq kutilgan chempionlikka erishishiga qaratgan. Uning uchun eng muhimi — 115 ta oʻyinda qayd etilgan 81 ta gol emas, balki final hushtagidan keyin boshi uzra koʻtariladigan kubokdir.

Harry KaneAngliyaJahon ChempionatiLionel MessiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal hali to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor emasligini tan oldiLamin Yamal hali to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor emasligini tan oldiBugun, 22:40JCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkinJCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkinBugun, 22:32Zlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiZlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiBugun, 22:19Maykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdiMaykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdiBugun, 22:12O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!Bugun, 22:09Abbosbek Fayzullayev mundialning eng tezkor futbolchisi bo‘ldiAbbosbek Fayzullayev mundialning eng tezkor futbolchisi bo‘ldiBugun, 21:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi