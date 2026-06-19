O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!

·26·Sport
O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!

AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi ilk turdanoq kutilmagan rekordlarni taqdim etmoqda. «Football Meets Data» portali xabariga ko‘ra, guruh bosqichining dastlabki 24 ta uchrashuvini stadionlardan turib jami 1 572 584 tomoshabin bevosita kuzatib bordi.

E’tiborlisi, ushbu turdagi eng yuqori ko‘rsatkichlardan biri aynan hamyurtlarimiz ishtirokidagi bahsda qayd etildi.

Ilk turning eng ko‘p tomoshabin to‘plagan TOP-5 o‘yini

Mundial tarixida debyut qilayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining Kolumbiyaga qarshi kechgan tarixiy o‘yinini kuzatish uchun Mexikodagi muhtasham stadionga 80 824 nafar muxlis tashrif buyurdi. Bu ko‘rsatkich mezbon Meksikaning o‘yini bilan bir qatorda hozircha turnirning mutlaq rekordi bo‘lib turibdi.

O‘rin

Uchrashuv

Muxlislar soni

1–2

O‘zbekiston — Kolumbiya

80 824

1–2

Meksika — JAR

80 824

3

Braziliya — Marokash

80 663

4

Fransiya — Senegal

80 545

5

AQSH — Paragvay

70 492

O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!

Eng kam muxlis to‘plagan uchrashuv

Birinchi turning eng past ko‘rsatkichi Gana va Panama terma jamoalari o‘rtasidagi bellashuvda kuzatildi.

Ma’lumot uchun: Ushbu o‘yinni jonli tomosha qilish uchun stadionga 42 942 nafar muxlis tashrif buyurdi, bu esa rekord ko‘rsatkichdan qariyb ikki barobar kam demakdir.

O‘zbekiston terma jamoasi maydonda imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da (3:1), tribunalardagi muxlislarning faolligi va stadiondagi chinakam futbol atmosferasi mundial yilnomalariga muhrlandi.

O'zbekistonKolumbiyaMexikoBraziliyaFrantsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal hali to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor emasligini tan oldiLamin Yamal hali to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor emasligini tan oldiBugun, 22:40JCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkinJCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkinBugun, 22:32Zlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiZlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiBugun, 22:19Maykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdiMaykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdiBugun, 22:12Abbosbek Fayzullayev mundialning eng tezkor futbolchisi bo‘ldiAbbosbek Fayzullayev mundialning eng tezkor futbolchisi bo‘ldiBugun, 21:42Harry Kane shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy gʻalabani ustun qoʻyishi maʼlum qilindiHarry Kane shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy gʻalabani ustun qoʻyishi maʼlum qilindiBugun, 21:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi