O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!
AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi ilk turdanoq kutilmagan rekordlarni taqdim etmoqda. «Football Meets Data» portali xabariga ko‘ra, guruh bosqichining dastlabki 24 ta uchrashuvini stadionlardan turib jami 1 572 584 tomoshabin bevosita kuzatib bordi.
E’tiborlisi, ushbu turdagi eng yuqori ko‘rsatkichlardan biri aynan hamyurtlarimiz ishtirokidagi bahsda qayd etildi.
Ilk turning eng ko‘p tomoshabin to‘plagan TOP-5 o‘yini
Mundial tarixida debyut qilayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining Kolumbiyaga qarshi kechgan tarixiy o‘yinini kuzatish uchun Mexikodagi muhtasham stadionga 80 824 nafar muxlis tashrif buyurdi. Bu ko‘rsatkich mezbon Meksikaning o‘yini bilan bir qatorda hozircha turnirning mutlaq rekordi bo‘lib turibdi.
O‘rin
Uchrashuv
Muxlislar soni
1–2
O‘zbekiston — Kolumbiya
80 824
1–2
Meksika — JAR
80 824
3
Braziliya — Marokash
80 663
4
Fransiya — Senegal
80 545
5
AQSH — Paragvay
70 492
Eng kam muxlis to‘plagan uchrashuv
Birinchi turning eng past ko‘rsatkichi Gana va Panama terma jamoalari o‘rtasidagi bellashuvda kuzatildi.
Ma’lumot uchun: Ushbu o‘yinni jonli tomosha qilish uchun stadionga 42 942 nafar muxlis tashrif buyurdi, bu esa rekord ko‘rsatkichdan qariyb ikki barobar kam demakdir.
O‘zbekiston terma jamoasi maydonda imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da (3:1), tribunalardagi muxlislarning faolligi va stadiondagi chinakam futbol atmosferasi mundial yilnomalariga muhrlandi.
…